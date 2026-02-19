ciel couvert
DE | FR
burger
Société
Divertissement

Corinne Desarzens remporte le Grand Prix suisse de littérature

KEYPIX - L?ecrivaine et journaliste franco-suisse Corinne Desarzens pose pour le photographe ce mercredi 18 fevrier 2026 a Onnens. L&#039;Office federal de la culture (OFC) lui a attribue le Grand Pri ...
Corinne Desarzens, 73 ans, est écrivaine et journaliste.Keystone

Cette Romande a reçu le Grand Prix suisse de littérature

L'écrivaine vaudoise Corinne Desarzens remporte le Grand Prix suisse de littérature 2026. Cette distinction majeure couronne une carrière exceptionnelle et un style unique.
19.02.2026, 13:4719.02.2026, 13:47

L’écrivaine et journaliste franco-suisse Corinne Desarzens reçoit le Grand Prix suisse de littérature 2026, a indiqué l’Office fédéral de la culture (OFC) jeudi. Sept autres écrivains se voient décerner un prix suisse de littérature, dont deux Romands.

Migros ferme toutes ses librairies Ex Libris en Suisse

Licenciée en russe et auteure de romans, nouvelles et récits de voyage – parmi lesquels Un roi (2011), L’Italie, c’est toujours bien (2018) et Le petit cheval tatar (2025) – Corinne Desarzens est saluée pour la virtuosité et la singularité de son style.

Les jurés ont souligné sa capacité à transformer les détails du quotidien, les anecdotes et les savoirs hétéroclites en un flux d’écriture digressive où chaque phrase devient un «carrefour».

Pour ses lecteurs, la romancière offre une manière unique de regarder le monde, célébrant l’inattendu, le flou et les infinies possibilités du regard humain. Déjà lauréate du Prix suisse de littérature 2021 et du Prix Ramuz 2025, l'écrivaine de 73 ans, basée à Onnens (VD), est reconnue comme l’une des grandes stylistes de Suisse romande. (sda/jod)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Les fesses à strass sont de retour
Les fesses à strass sont de retour
de Margaux Habert
Le nouvel album de Zayn fait marrer la Toile
Le nouvel album de Zayn fait marrer la Toile
Il assassine ce film français en direct et c’est très cruel
1
Il assassine ce film français en direct et c’est très cruel
de Fred Valet
Harry Styles a surpris tout le monde
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Ce chien a volé la vedette aux Jeux olympiques
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Bad Bunny s'est-il remis avec son ex?
Cette année a démarré sur des chapeaux de roue pour le chanteur portoricain. Et côté coeur? Il semblerait qu'il ait du nouveau également.
Pour Bad Bunny, l’année 2026 ne pouvait pas mieux commencer. Rien qu'en février, il a remporté le Grammy du meilleur album, puis a enflammé le public lors du Super Bowl.
L’article