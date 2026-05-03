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A Rio, Shakira a chanté son amour pour le Brésil dans un concert monstre

epa12929274 Colombian singer Shakira performs during a concert on Copacabana Beach in Rio de Janeiro, Brazil, 02 May 2026. Shakira headlined a free concert on the beach expected by city officials to d ...
Shakira a réuni environ deux millions de spectateurs à Copacabana samedi.Keystone

A Rio, Shakira a chanté son amour pour le Brésil

La star colombienne a réuni deux millions de personnes sur la plage mythique de Copacabana.
03.05.2026, 09:2903.05.2026, 09:29

Entre hits et mots d'amour pour le Brésil, la popstar colombienne Shakira a fait vibrer samedi soir une marée humaine lors d'un méga-concert gratuit sur la plage mythique de Copacabana, à Rio de Janeiro.

Selon la mairie, deux millions de personnes ont répondu à l'appel de la «louve», surnom de la chanteuse de 49 ans.

Madonna et Sabrina Carpenter sortent un duo

Sous la pleine lune, la silhouette de cet animal formée par des drones s'est d'ailleurs dessinée dans le ciel quelques minutes avant le début du spectacle, sous les vivats et les claquements d'éventails.

Le public a exulté quand, avec plus d'une heure de retard, la star vêtue d'une combinaison scintillante aux couleurs du Brésil est arrivée sur la scène monumentale de 1345 m2, montée pour l'occasion en face du légendaire Copacabana Palace, où elle est logée. Elle a lancé:

«Brésil, je t'aime! C'est magique de penser que nous sommes ici, des millions d'âmes réunies, prêtes à chanter, danser, nous émouvoir et rappeler au monde ce qui compte vraiment»

Ce rendez-vous avait été inauguré en 2024 par Madonna, qui avait attiré 1,6 million de spectateurs, avant les 2,1 millions d'admirateurs réunis par Lady Gaga l'an dernier, selon les chiffres de la municipalité.

epa12929308 People attend a concert by Colombian singer Shakira on Copacabana Beach in Rio de Janeiro, Brazil, 02 May 2026. EPA/ANTONIO LACERDA
L'évènement a rassembler une foule immense samedi soir.Keystone

Shakira a enchaîné les tenues comme les tubes, de Hips don't lie à La bicicleta en passant par Waka Waka, chanson officielle de la Coupe du monde de football de 2010 en Afrique du Sud.

«Aucune empathie»: Shakira se fait déglinguer

Elle a pu compter sur des invités de marque: Caetano Veloso et Maria Bethania, frère et soeur et légendes de la musique brésilienne, et la popstar carioca Anitta.

Joao Pedro Yelin, un styliste de 26 ans venu de Sao Paulo, dit à l'AFP:

«Shakira n'a pas besoin d'entrer dans un moule, elle fait vraiment de l'art, elle fait ce qu'elle veut par amour. Elle m'inspire beaucoup, c'est une femme latine au sommet.»

Graciele Vaz s'enthousiasme:

«Elle aime beaucoup le Brésil, et l'amour qu'elle nous porte, nous le lui rendons»

Cette fan de 43 ans, qui s'est fait tatouer une louve dans le dos en l'honneur de l'artiste, a dormi sur la plage après avoir fait le trajet depuis la petite ville côtière de Paraty, à quelques heures de Rio.

Un drame s'est produit pendant le montage du concert de Shakira

Géant lusophone, le Brésil s'est toujours senti à part en Amérique latine, jusqu'à se demander s'il est lui aussi latino.

epa12929276 People watch Colombian singer Shakira perform during a concert from a terrace overlooking Copacabana Beach in Rio de Janeiro, Brazil, 02 May 2026. Shakira headlined a free concert on the b ...
Deux millions de personnes: il y avait de la foule à perte de vue.Keystone

Historiquement réfractaire aux musiques étrangères, notamment celles de ses voisins hispanophones, il s'ouvre cependant peu à peu à cette pop latine qui fait aujourd'hui danser la planète entière.

Mais Shakira a une relation spéciale avec le Brésil. La Colombienne au célèbre déhanché s'y est produite à de nombreuses reprises depuis 1996 et parle couramment portugais.

C'est à Rio qu'elle avait lancé en février 2025 sa tournée mondiale intitulée Las mujeres ya no lloran (Les femmes ne pleurent plus), du nom de son dernier album studio.

L'opus contient le hit Bzrp Music Sessions, Vol. 53, sur sa rupture sentimentale avec l'ancien footballeur espagnol Gerard Piqué. C'est sur ce titre rageur qu'elle a conclu plus de deux heures de concert.

Shakira sort son album et lance une dernière pique à son ex Piqué

Christopher Yataco, un Péruvien de 28 ans, a économisé pendant un an et voyagé depuis Lima pour voir son idole, dont il admire le «côté très latin, le fait qu'elle représente toute la communauté latino et l'émancipation des femmes».

epa12929298 Colombian singer Shakira (L) performs alongside Brazilian singer Maria Bethania (C) during a concert on Copacabana Beach in Rio de Janeiro, Brazil, 02 May 2026. EPA/ANTONIO LACERDA
Shakira a invité sur scène la chanteuse brésilienne Maria Bethania.Keystone

La mairie de Rio vise des retombées économiques de plus de 800 millions de réais (124 millions de francs).

L'instauration d'un méga-concert annuel fait partie d'une stratégie, couronnée de succès, pour doper le tourisme: la ville a accueilli 2,1 millions de touristes étrangers en 2025, un record.

Les autorités avaient encore renforcé la sécurité pour cette édition, déployant quelque 8000 agents et des drones.

Shakira performs during a free concert on Copacabana Beach in Rio de Janeiro, Saturday, May 2, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) Shakira
Shakira a répété son amour pour le Brésil, samedi.Keystone

L'an dernier, au lendemain du show de Lady Gaga, la police avait annoncé avoir déjoué un attentat à la bombe fomenté par un groupe qui «diffusait des discours de haine», notamment contre la communauté LGBT. (ats/afp)

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