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France: Les salaires des grands patrons s’envolent en 2025

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Archives: Des militants en protestation avec une pancarte et une effigie de Bernard Arnault lors de l’assemblée générale de LVMH au Louvre à ParisKeystone

Les salaires des grands patrons français s’envolent en 2025

En 2025, la rémunération des dirigeants des grandes entreprises françaises a progressé trois fois plus vite que celle des salariés, selon une étude d’Oxfam et de la Confédération syndicale internationale (CSI).
01.05.2026, 09:3701.05.2026, 09:37

La rémunération des dirigeants des grandes entreprises françaises a augmenté trois fois plus vite que celle des salariés en France en 2025, dénoncent vendredi Oxfam et la confédération syndicale internationale (CSI) dans une analyse conjointe.

A l'occasion de la journée internationale des travailleurs, les deux organisations ont publié une étude comparative de l'évolution des rémunérations des dirigeants d'entreprises par rapport à celle des travailleurs en France et dans le monde.

Selon cette analyse, les dirigeants des plus grandes entreprises mondiales ont vu leur rémunération augmenter de 11% en termes réels (corrigé de l'inflation) en 2025, tandis que la rémunération moyenne d'un travailleur n'a augmenté que de 0,5%.

Pour la France, les rémunérations des dirigeants des plus grandes entreprises augmentent 3,3 fois plus vite que celle des salariés en France, selon Oxfam et la CSI, un «fossé grandissant» qui est notamment illustré par l'évolution de la rémunération des directeurs généraux et PDG du CAC 40.

2500 dollars par seconde

La rémunération de 26 d'entre eux a augmenté de 18% entre 2024 et 2025, et seuls 26 entreprises du CAC 40 ont fourni les données, a indiqué Oxfam à l'AFP.

Sans surprise, l'étude indique que les revenus des dirigeants comprennent leur rémunération, et, pour l'essentiel, des revenus du capital qu'ils perçoivent sous la forme de dividendes notamment.

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Près de 80 milliards de dollars ont été versés à environ un millier de milliardaires identifiés par la CSI et Oxfam, distribués sous forme de dividendes en 2025, soit 2500 dollars par seconde.

Le PDG du géant du luxe LVMH, Bernard Arnault (et sa famille), a empoché les dividendes parmi les plus importants en 2025, avec 3,8 milliards de dollars, selon les auteurs de l'étude.

Au niveau mondial, 3428 milliardaires, des hommes à 86%, «dominent l'économie mondiale» et possèdent une richesse équivalente à 17% du PIB mondial, selon cette étude.

La CSI et Oxfam plaident notamment pour une «imposition effective des super-riches» sur les revenus et la richesse pour réduire le niveau des inégalités, peut-on lire. (tib/ats)

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