assez ensoleillé19°
DE | FR
burger
Suisse
UDC

Suisse à 10 millions: Le boss de Migros s'invite dans la campagne

Le patron de Migros Mario Irminger s&#039;invite dans la campagne pour une Suisse à 10 millions
Le patron de Migros Mario Irminger s'invite dans la campagne pour une Suisse à 10 millions.

Suisse à 10 millions: Le boss de Migros s'invite dans la campagne

Pour Mario Irminger, le commerce de détail suisse aura besoin de main-d’œuvre étrangère pour compenser les départs à la retraite. Il met en garde contre les conséquences d’un plafonnement de la population, défendu par l’UDC.
02.05.2026, 09:2802.05.2026, 09:58

L'industrie agroalimentaire et le commerce de détail suisses dépendent particulièrement de l'immigration, avertit le directeur général de Migros Mario Irminger dans la Schweiz am Wochenende.

Même les alliés de l'UDC redoutent son initiative
«L'évolution démographique est un sujet majeur en Suisse»

Il ajoute:

«C'est pourquoi nous aurons tout simplement besoin d'une certaine immigration pour maintenir le niveau de performance actuel dans le commerce de détail.»

Mario Irminger souligne que de nombreux collaborateurs vont partir à la retraite dans les années à venir, ce qui augmentera encore les besoins.

La solution oubliée de la Confédération face à «l'invasion des étrangers»

Irminger ne conteste pas que l'immigration engendre des problèmes et des défis. Mais un plafonnement de la population, tel que le réclame l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions» d'habitants, soumise à votation le 14 juin, créerait de nouveaux problèmes, estime-t-il.

Actuellement, 60% des employés de l'entreprise de transformation de viande Micarna sont des ressortissants étrangers et ce nombre atteint même 90% dans l'atelier de découpe, relève le responsable.

«Nous dépendons d'eux, maintenant et dans le futur, pour combler les vides qui nous attendent»
Washington voit Coop et Migros comme un «obstacle significatif»

Sans immigration, il y a de fortes chances que le service et l'offre diminuent, en raison d'horaires d'ouverture plus courts, d'un nombre réduit de magasins ou d'un choix plus restreint, note le directeur de Migros, précisant qu'il y a 1000 postes vacants qui sont déjà actuellement difficiles à pourvoir.

«On recherche principalement du personnel de magasin, des collaborateurs pour les boulangeries internes ainsi que dans la transformation de la viande et des produits laitiers.»

(dal/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
de Marine Brunner
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
2
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
de Maurizio Minetti
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
5
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
de Henry Habegger
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
2
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
5
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Thèmes
On a testé: les nouveaux cookies Migros
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Adulé en Suisse, ce jeune prodige divise aux Etats-Unis
Du New York Times au légendaire New Yorker, plusieurs médias de renom se sont penchés sur le roman à succès Lázár, de la nouvelle étoile montante de la littérature suisse Nelio Biedermann, 22 ans. Voici ce qu’ils en pensent.
Le roman à succès Lázár du nouveau prodige de la littérature helvétique, Nelio Biedermann, vient fraîchement d'apparaître sur les rayons des librairies aux Etats-Unis.
L’article