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Affaire S3: Pascal Jaussi a tenté de repousser son procès

KEYPIX - Pascal Jaussi, fondateur de Swiss Space Systems, S3, arrive pour comparaitre devant le Tribunal penal des affaires economiques du canton de Fribourg ce mardi 5 mai 2026 a Fribourg. Pascal Jau ...
Pascal Jaussi, fondateur de Swiss Space Systems Holding (S3), à son arrivée mardi matin au Tribunal pénal économique (TPE) du canton de Fribourg.Image: KEYSTONE

Jugé pour des millions évaporés, ce Romand aurait voulu retarder son procès

Pascal Jaussi a rendez-vous ce mardi avec la justice dans le cadre de la faillite de sa start-up S3. Mais l'ingénieur romand, qui a laissé derrière lui un découvert de près de 32 millions de francs, aurait tenté de faire ajourner l'audience.
05.05.2026, 11:4405.05.2026, 11:48

Long de 46 pages, l'acte d'accusation visant Pascal Jaussi retient une impressionnante liste d'infractions. On compte parmi elles l'incendie intentionnel, l'escroquerie ou encore l'induction de la justice en erreur.

Alors que son procès s'ouvre ce mardi à Granges-Paccot (FR), la RTS révèle que l'ancien patron de Swiss Space Systems (S3), aurait essayé à plusieurs reprises d'obtenir le report de son jugement.

Le «Elon Musk suisse» est jugé à Fribourg

Le média public a eu accès à plusieurs courriers allant dans ce sens. Le dernier en date, remontant au 27 avril dernier, consiste en une demande de suspension ou d'ajournement émise par l'avocate de l'ingénieur en raison d'irrégularités relevées dans le dossier.

Des faits menacés de prescription

Selon la RTS, il s'agit principalement de la présence au procès du procureur général Raphael Bourquin qui avait ouvert la procédure pénale contre Pascal Jaussi en 2017. Dans sa missive, l'avocate reprocherait au magistrat une enquête exclusivement à charge et rappelle qu'une plainte pour violation du secret de fonction ainsi que des demandes de récusation sont toujours ouvertes à son encontre.

Le média public rappelle que certains faits reprochés à l'ingénieur romand sont vieux de dix ans et donc menacés de prescription. La mise en scène présumée de son agression en août 2016 est notamment concernée.

La folle histoire du «Elon Musk Suisse» et de ses millions de dettes

Le Tribunal pénal économique (TPE) du canton de Fribourg n'a toutefois pas été sensible aux sollicitations de Pascal Jaussi, rejetant ses demandes d'ajournement.

Retarder la faillite de S3

Pour rappel, l'homme de 49 ans avait attiré à lui de l'argent pour le dilapider en quelques années dans un projet jugé «irréaliste». Il avait été retrouvé gravement brûlé en 2016 dans une forêt de la Broye.

L'acte d'accusation démonte ce qu'il présente comme une agression, qui aurait servi à retarder la faillite de sa start-up. La chute de celle-ci avait laissé un trou béant de 31,6 millions de francs. (jzs)

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