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Les Suisses n'ont pas honte de prendre l'avion

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Les Suisses n'ont pas honte de prendre l'avion

Les Suisses évaluent positivement les voyages en avion, selon une récente étude. Une majorité de sondés dit être contre des règles plus strictes visant la branche.
04.05.2026, 10:1604.05.2026, 10:16

La honte de prendre l’avion est peu répandue en Suisse. Une majorité de la population s’oppose à des règles plus strictes, comme une réduction des horaires d’exploitation, et rejette une taxe sur les billets d’avion, selon une étude de l’association Aviationsuisse.

De manière générale, 61% de la population évaluent positivement les voyages en avion, indique l’association dans un communiqué publié lundi. Cette étude représentative a été réalisée par l’institut de recherche Sotomo. Ainsi, seuls 28% des sondés disent ressentir de la honte lorsqu’ils réservent un vol, tandis que 55% se déclarent fiers de l’aviation suisse.

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Concernant les conditions-cadres actuelles, près de 80% des personnes interrogées se prononcent contre une réduction des horaires d’exploitation des aéroports. Par ailleurs, 57% jugent les règles actuelles de repos nocturne «tout à fait appropriées», tandis qu’environ un cinquième souhaite des ajustements dans un sens ou dans l’autre.

Qui est responsable de la protection du climat?

En matière de protection du climat, la population mise sur des solutions technologiques comme des «avions plus efficaces» et des «carburants durables», souligne l’étude. En revanche, 71% estiment qu’une taxe CO2 sur les billets d’avion est peu efficace, voire sans effet.

Avec 72%, une large majorité considère que la «communauté internationale» est responsable de la protection du climat. Les compagnies aériennes (46%), la politique nationale (44%) et les voyageurs individuels (38%) sont moins souvent mentionnés.

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L’avis est moins tranché concernant l’extension des infrastructures. Ainsi, 52% des personnes interrogées soutiennent un développement des infrastructures aéroportuaires si la demande en transport de passagers et de marchandises continue de croître.

L’enquête a été menée entre le 22 janvier et le 5 février auprès d’environ 3700 adultes en Suisse alémanique et en Suisse romande. Environ un tiers des participants vivent à proximité des aéroports de Zurich, Bâle et Genève. Aviationsuisse se présente comme «la voix des usagers du transport aérien en Suisse». (jzs/ats)

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