Voici les 5 menaces contre la Suisse qui inquiètent le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral estime que la situation sécuritaire s’est nettement dégradée en Suisse, entre cyberattaques, espionnage et tensions géopolitiques croissantes.

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La Suisse fait face à davantage de cyberattaques et d’espionnage. Image: montage watson

La situation sécuritaire s'est nettement dégradée cette dernière année en Suisse et en Europe, constate, mercredi, le Conseil fédéral dans un rapport. Les attentes envers la Suisse pour qu’elle contribue davantage à la sécurité du continent augmentent.

«La Russie conduit aussi un conflit contre les pays européens en recourant à des moyens hybrides : sabotage, activités d’influence, propagande et désinformation. La Suisse est directement touchée notamment par des cyberattaques, de l’espionnage, une volonté de prolifération, des activités d’influence et de la désinformation.» Le rapport du Conseil fédéral

L'engagement des Etats-Unis pour la sécurité en Suisse et en Europe est de plus en plus incertain et pousse les pays européens à se réarmer et à réduire leur dépendance militaire.

La guerre au Moyen-Orient a aussi de multiples conséquences. En particulier pour la sécurité énergétique et la rivalité entre grandes puissances, précise le rapport.

Menaces diverses sur la Suisse

Les développements géopolitiques entraînent des répercussions sur la sécurité intérieure de la Suisse aussi, indique le gouvernement qui en fait la liste:

La menace terroriste

La menace reste principalement liée au mouvement djihadiste. Les autorités de sécurité s’inquiètent notamment de la radicalisation de jeunes sur internet.

Le risque s’est encore accentué après l’évasion de nombreux détenus proches de l’État islamique, jusque-là retenus sous surveillance dans des camps en Syrie.

L’extrémisme violent

Le phénomène touche aussi bien la gauche que la droite radicales et reste bien présent en Suisse. De plus en plus de jeunes adultes, mais aussi de mineurs, se radicalisent via les réseaux sociaux.

Les milieux d’extrême gauche violents voient notamment dans le sabotage d’infrastructures critiques un moyen efficace de parvenir à leurs fins. A l’inverse, la menace issue de l’extrême droite émane davantage d’individus isolés, agissant en dehors de structures organisées.

La menace d’espionnage

La Suisse fait face à une menace d’espionnage jugée très importante. Des services de renseignement étrangers prennent notamment pour cible des institutions publiques, des organisations internationales, des entreprises ainsi que des hautes écoles installées dans le pays.

La convoitise de l'innovation

Dans le domaine de la prolifération, la Russie a mis en place des mécanismes sophistiqués pour contourner les sanctions et obtenir des biens ainsi que des technologies suisses. Plus largement, dans la course mondiale aux technologies du futur, les capacités d’innovation helvétiques attisent l’intérêt de nombreux Etats.

Des infrastructures critiques

Les infrastructures critiques sont exposées aussi bien à des attaques physiques qu’à des cyberattaques. Dans un contexte de multiplication des conflits hybrides, la Suisse pourrait également être visée afin d’atteindre indirectement des Etats ou des alliances dépendants de ses infrastructures.

De grosses attentes de l'Europe

La dégradation de la sécurité en Europe renforce les attentes envers la Suisse, appelée à jouer un rôle plus important dans la protection du continent, indique le gouvernement suisse. Face à un contexte géopolitique toujours plus tendu, le Conseil fédéral entend renforcer de manière significative la sécurité et les capacités de défense du pays.

Pour financer cet effort, le gouvernement propose une hausse temporaire de la TVA. Les fonds supplémentaires doivent permettre à l’armée ainsi qu’aux offices fédéraux chargés de missions de sécurité de disposer de davantage de moyens afin de mieux protéger la population contre les menaces jugées les plus probables, notamment les activités hybrides et les attaques à distance. La consultation sur ce projet a été ouverte le 6 mars 2026. (jah avec ats)