ciel couvert13°
DE | FR
burger
Suisse
F-35

Des F-35 seront assemblés en Suisse

Le F-35, ici en test
Le projet «Rigi» prévoit le montage de quatre avions à Emmen (image d'archives).Keystone

Des F-35 seront assemblés en Suisse

Le DDPS prévoit le montage de quatre des nouveaux avions de combat américains sur le site de Ruag à Emmen (LU). Quelque 120 emplois seront créés.
09.10.2025, 11:0009.10.2025, 11:01

Quatre des futurs F-35A seront bel et bien assemblés et testés en Suisse. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a validé le projet «Rigi», lequel prévoit le montage de ces avions sur le site d'Emmen (LU) de Ruag.

Ce projet, dévoilé en juin 2024, est désormais entériné, ont indiqué jeudi le DDPS et Ruag. Il fait partie des affaires compensatoires, qui contraignent le fabricant américain Lockheed Martin à attribuer, en contrepartie, des mandats à des entreprises suisses.

«Les parlementaires savent que le F-35 est une erreur»

Les différents porteurs du projet doivent donner des informations détaillées jeudi en fin de matinée lors d'une conférence de presse sur la base aérienne de Payerne (VD).

Le DDPS a déjà annoncé que quelque 120 emplois seront créés. Lors de la présentation du projet en 2024, il était notamment prévu d'en baser environ 40% à Payerne, après deux ans de formation à Emmen. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
2
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
de Daniel Vizentini
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
5
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
de Alberto Silini
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
1
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
5
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
de Antoine Menusier
Thèmes
Des avions de chasse sur l'A1
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Je ne pouvais pas garder le silence»: Le chef de l'armée se confie
2
Mauro Poggia s'attaque aux «SUV de gauche»
3
On a trouvé le meilleur cola de Suisse et ce n'est pas le Coca
Les crèches partent en guerre contre une mesure visant à soutenir l'armée
Le parlement a décidé de durcir l'accès au service civil afin de renforcer les effectifs de l'armée. Une stratégie qui inquiète les crèches où les civilistes jouent un rôle central non seulement en tant que mains-d'œuvre, mais aussi comme modèles pour les enfants.
Le durcissement de la loi sur le service civil décidé par la majorité bourgeoise du Parlement aura des répercussions négatives pour les crèches et autres structures d'accueil. C'est du moins l'avertissement lancé par une alliance de partis (Les Verts, le PS, le PEV) et d'organisations aussi diverses que l'Association des enseignantes et enseignants, l'Armée du Salut, le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) ou l'association de service civil Civiva.
L’article