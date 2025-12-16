brouillard-1°
Gaza

«Injustifiée et excessive»: Amnesty blâme la police bernoise

KEYPIX - Protesters gather in front of the train station during an unauthorized demonstration for Gaza in Bern, Switzerland, Saturday, October 11, 2025. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
La manifestation du 11 octobre avait mené à de graves débordements.Keystone
Amnesty International Suisse juge «injustifiée et excessive» l’intervention de la police bernoise lors de la manifestation en faveur de Gaza à Berne. L’ONG, qui évoque des centaines de blessés parmi des manifestants pacifiques, réclame une enquête approfondie sur les méthodes employées.
16.12.2025, 00:01

Amnesty International (AI) Suisse critique la police bernoise suite aux débordements de la manifestation en faveur de Gaza à Berne. En se basant sur des observations et 180 témoignages, l'organisation qualifie l'intervention d'«injustifiée et excessive».

«Même si un groupe a causé des dégâts matériels considérables, la réaction de la police a été marquée par de graves erreurs»
Alicia Giraudel, juriste, dans un communiqué

Des manifestants pacifiques et des personnes non impliquées ont ainsi été blessés. Les secouristes volontaires présents sur place ont soigné au moins 326 personnes.

Ça a dégénéré à Berne

Dans son rapport, Amnesty International critique particulièrement l'encerclement. Elle le juge soudain et violent, sans avertissement clair, ce qui n'aurait pas permis à la foule de se disperser. En outre, les personnes vulnérables auraient été mises en danger en raison de la durée de l'opération.

L'organisation de défense des droits humains a également relevé des lacunes dans la communication de la police: les annonces n'ont été audibles que directement sur la Place fédérale et des instructions contradictoires ont semé la confusion. Les manifestants ont d'abord été dirigés vers la gare via la Schauplatzgasse, puis via la Spitalgasse. C'est finalement dans la première rue que l'encerclement a eu lieu.

Enquête demandée

Interrogée par AI, la police cantonale bernoise indique avoir annoncé l'intervention des forces de l'ordre. Dans sa prise de position, que Keystone-ATS a pu consulter, le commandant Christian Brenzikofer explique que l'encerclement des «groupes militants et violents» avait notamment pour but de permettre aux participants pacifiques de manifester sur place.

Dans le même texte, il précise que les critiques adressées à la police seront également prises en compte lors des débriefings. Amnesty International salue cette initiative comme un «premier pas positif», mais demande une enquête plus approfondie sur l'intervention.

Aucune plainte jusqu'à présent

La manifestation pro-palestinienne non autorisée du 11 octobre a donné lieu à de graves débordements. Les casseurs ont causé pour des millions de francs de dégâts, tandis que la police a notamment fait usage de gaz lacrymogènes, de balles en caoutchouc et de canons à eau. Selon elle, 18 membres des forces d'intervention ont été blessés.

Chaos dans la rue: «Il faut traiter les antifas comme les hooligans»

Plus de 500 personnes ont été contrôlées par la police lors de l'événement. A ce jour, aucune plainte n'a été déposée, a indiqué la police cantonale bernoise. L'enquête est toujours en cours. (mbr/ats)


