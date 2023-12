Voici ce que les Suisses ont le plus cherché sur Google en 2023

Google a publié les recherches les plus fréquentes de Suisse sur internet. Certains faits sont surprenants. Et visiblement, on se pose beaucoup de questions sur le monde qui nous entoure.

Grâce à son omniprésence, Google reflète avec une impressionnante précision ce qui a tant interrogé la Suisse en 2023. Une fois par an, l'entreprise publie ses données.

À la une

2023 a été mouvementée, comme en témoignent les recherches d’actualités. «Peu de sujets technologiques ont suscité autant d'attention cette année que les chatbots IA», écrit Google dans un communiqué. Mais le naufrage de Credit Suisse, la guerre d'Israël à Gaza, le scandale Palmade et le leader de Rammstein, Till Lindemann, ont également fait l'objet de nombreuses recherches.

Personnalités suisses

Remo Forrer à l'Euro Song Contest en 2023. Image: keystone

En accédant à la finale du Concours Eurovision de la chanson, le chanteur Remo Forrer s'est hissé au sommet du classement des personnalités. Il est suivi par Yann Sommer et son excursion au Bayern Munich. Globalement, on peut aussi constater que, même en année électorale, les hommes et les femmes politiques ne parviennent guère à rivaliser avec les sportifs dans notre pays, du moins en ce qui concerne les recherches sur Google. Seul Alain Berset échoue au pied du podium.

Personnalités internationales

Aux Etats-Unis, Taylor Swift vient d'être élue «Person of the Year 2023» par le Time. En Suisse, elle doit se contenter de la 9e place malgré l'énorme demande pour ses billets de concert. C'est curieusement un homme qui n'a aucun lien avec la Suisse qui trône à la première place: Pierre Palmade. Et c'est d'autant plus curieux puisqu'il est quasiment inconnu en Suisse alémanique, et que les données de Google prennent en compte la Suisse dans sa globalité., ce qui est la preuve que les Romands ont cherché en masse des infos sur «l'affaire Palmade»

Pour rappel, l'humoriste et acteur français a été impliqué dans un terrible accident de la route le 10 février 2023. Plusieurs personnes ont été blessées et un bébé dans le ventre de sa mère est décédé. Palmade a été contrôlé positif à la cocaïne après l'accident.

Image: watson / données: google

Défunts

Cette année encore, des personnalités connues et aimées nous ont quittés. Ces décès-ci ont particulièrement attiré l'attention:

Image: watson / données: google

Films

Barbie ou Oppi? Image: keystone

2023 a été l'année des blockbusters. Mais qui est le plus grand des géants? Sur Google, Oppenheimer distance même Barbie et Avatar.

Image: watson / données: google

Recettes

Puisque nous en sommes aux envies: qu'est-ce que Monsieur et Madame Tout-le-Monde ont voulu cuisiner sans savoir le faire?



Image: watson / données: google

Cocktails

Et du côté de l'apéro, voici les boissons qu'on voulait siroter:

Image: watson / données: google

Questions

On pose à Google les questions qu'on n'ose pas formuler en public. Ou on lui demande simplement ce qu'on ne sait pas. Petite sélection:

Image: watson / données: google

Alors, combien de temps dure un bimestre? La réponse à la fin de l'article.

Un bimestre, ça dure combien de temps? La moitié d'un mois Deux mois Douze mois Je m'en fiche, je vis au jour le jour

Image: watson / données: google

Et si vous ne savez pas ce qu'est un crabe des cocotiers, c'est le plus grand des crabes terrestres et il peut grimper aux cocotiers, facile.

Image: watson / données: google

Pourquoi fête-t-on Carnaval? On n'a pas la réponse. Mais on sait par contre pourquoi les paillettes ont été interdites.

Pourquoi les paillettes sont-elles interdites? À cause du risque d'étouffement. Parce qu'elles sont mauvaises pour l'environnement. Parce qu'elles provoquent des irritations de la peau et transforment en licorne maléfique. Parce qu'elles explosent en combinaison avec la sauce soja.

Image: watson / données: google

On a démarré cet article avec l'IA et on voulait terminer avec elle. Et avec ces questions, auxquelles on ne peut malheureusement pas répondre simplement.

Les réponses

Combien de temps dure un bimestre? Deux mois évidemment, comme un trimestre dure trois mois et un semestre six mois.

Pourquoi les paillettes ont-elles été interdites? Parce qu'elles sont mauvaises pour l'environnement. L'UE a déclaré la guerre aux microplastiques.

Traduit et adapté de l'allemand par Valentine Zenker