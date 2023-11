Granit Xhaka est encore invaincu avec son nouveau club de Leverkusen. Image: www.imago-images.de

Les footballeurs suisses ont-ils réussi leur transfert à l'étranger? Analyse

19 internationaux suisses de l'étranger ont changé de club il y a quelques mois. Ont-ils bien fait? Nous nous sommes penchés sur leurs performances.

Niklas Helbling Suivez-moi

Plus de «Sport»

Zeki Amdouni

Bâle ➡️ Burnley

Image: keystone

13 matchs, 2 buts

Après une deuxième partie de saison exceptionnelle, l'attaquant de 22 ans a été transféré du FC Bâle à Burnley pour un montant de 18,6 millions d'euros. Chez le promu de Premier League, Zeki Amdouni a été titulaire à chaque match de championnat, à une exception près, et y a marqué un but. L'équipe de Vincent Kompany n'a encore que peu de succès et se trouve à l'avant-dernière place après onze journées. Lors du 2e tour de l'EFL Cup, Amdouni a marqué les esprits face à Nottingham en marquant le seul but de la rencontre (1-0).

Eray Cömert

Valence ➡️ Nantes (prêt)

Image: www.imago-images.de

9 matchs, 1 but

Le défenseur de 25 ans a quitté l'Espagne en prêt pour l'ouest de la France après avoir été peu utilisé en fin de saison dernière. A Nantes, Eray Cömert a été titulaire lors de huit matchs depuis son arrivée et n'a manqué que 60 minutes au total. Malgré la plus mauvaise défense du championnat (23 buts encaissés), Nantes occupe la 9e place de Ligue 1.

Christian Fassnacht

YB ➡️ Norwich

Image: www.imago-images.de

18 matchs, 3 buts

Christian Fassnacht nourrissait depuis longtemps le souhait de jouer un jour à l'étranger. Cet été, il a réalisé son rêve en quittant YB pour Norwich City, en deuxième division anglaise. Le milieu de terrain de 29 ans s'est d'abord imposé dans le onze de base, mais il a surtout été utilisé comme joker lors des derniers matchs. Une promotion en Premier League semble irréaliste pour Norwich cette saison.

Remo Freuler

Nottingham ➡️ Bologne (prêt)

Image: keystone

9 matchs

Après une année passée en Premier League, Remo Freuler est de retour en Italie. Le milieu de terrain de 31 ans a été transféré dans un premier temps en prêt à Bologne, où il est depuis titulaire et n'a manqué qu'un seul match. Grâce à Freuler notamment, le FC Bologne possède la troisième meilleure défense de Serie A et occupe la 8e place.

Philipp Köhn

Salzbourg ➡️ Monaco

Image: www.imago-images.de

12 matchs, 14 buts encaissés, 4 blanchissages

Le club de la Principauté a déboursé 8 millions d'euros pour le gardien de 25 ans. Philipp Köhn est le numéro un incontesté à Monaco, mais il n'a encore que rarement pu se distinguer. Malgré tout, son club, qui compte également Denis Zakaria et Breel Embolo sous contrat, occupe la troisième place de la Ligue 1, à seulement trois points du leader Paris.

Noah Loosli

GC ➡️ Bochum

Image: www.imago-images.de

5 matchs

En deux ans chez les Grasshoppers, Noah Loosli a gravi les échelons pour devenir le patron de la défense, puis a été transféré gratuitement en Bundesliga. Au VfL Bochum, le défenseur central de 26 ans n'est pour l'instant qu'un joueur de complément et n'a été titulaire que lors du match contre le FC Bayern (0-7). Après onze tours, Bochum n'a que deux points d'avance sur le barragiste en bas de tableau.

Kevin Mbabu

Fulham ➡️ Augsburg (prêt)

Image: keystone

5 matchs

Déjà prêté par Fulham à Servette lors du deuxième tour, Kevin Mbabu, 28 ans, fait désormais une pige au FC Augsbourg. Il y a été titularisé à trois reprises et a récemment pu jouer une mi-temps. Entre-temps, il a été blessé pendant trois matchs. Après onze journées, Augsbourg, où Ruben Vargas est sous contrat, s'est installé en milieu de tableau de la Bundesliga.

Dan Ndoye

Bâle ➡️ Bologne

Image: keystone

13 matchs

Comme Remo Freuler, Dan Ndoye a rejoint le FC Bologne cet été. L'ailier de 23 ans y a d'abord été titulaire sur le côté droit, mais il a récemment perdu sa place de titulaire au profit de Riccardo Orsolini, joueur de longue date de Bologne. Lors des quatre derniers matchs de championnat, Ndoye n'est entré qu'en cours de partie, mais il a pu jouer l'intégralité de la rencontre lors de la victoire 2-0 en Coppa Italia contre Hellas Verona. L'ancien Bâlois attend toujours de trouver le chemin des filets en Italie.

Noah Okafor

Salzbourg ➡️ AC Milan

Image: www.imago-images.de

13 matchs, 2 buts

Noah Okafor est un peu dans la même situation que Ndoye. Alors que l'attaquant de 23 ans était encore un titulaire indiscutable à Salzbourg, il doit se battre pour gagner chaque minute de jeu chez les Rossoneri. Jusqu'à présent, il n'a pu jouer qu'une seule fois l'intégralité d'une partie. Le reste du temps, Okafor est souvent entré en jeu tardivement. Au total, il n'a disputé que 392 minutes avec le 3e de Serie A, Ligue des champions comprise.

Becir Omeragic

Zürich ➡️ Montpellier

Image: www.imago-images.de

8 matchs

Becir Omeragic a évolué cinq ans au FC Zurich avant de rejoindre le HSC Montpellier à la fin de son contrat. Le défenseur central de 21 ans s'y est rapidement imposé comme un titulaire, mais il a été blessé à deux reprises ces derniers temps. Il est revenu au jeu contre Nice (0-0) et en tant que titulaire, le 10 novembre dernier, soit juste avant la pause internationale.

Fabian Rieder

YB ➡️ Rennes

Image: keystone

10 matchs, 1 but, 1 passe décisive

Le milieu de terrain de 21 ans a lui aussi quitté la Super League pour la France. Jusqu'à présent, Fabian Rieder a surtout joué le rôle de joker au Stade rennais, mais il a aussi pu débuter à trois reprises. La dernière fois, c'était lors de la victoire 3-1 contre le Panathinaïkos Athènes en Europa League. Ce jour-là, il a marqué son premier but pour sa nouvelle équipe avec l'aide bienveillante du gardien grec.

Vidéo: streamja

Haris Seferovic

Benfica ➡️ Al-Wasl

10 matchs, 6 buts, 2 passes décisives

Haris Seferovic a passé la dernière année de sa période plutôt réussie au Benfica Lisbonne en prêt à Galatasaray Istanbul et au Celta Vigo, où il n'a toutefois pas brillé. L'été dernier, il a rejoint les Émirats arabes unis. Chez le leader Al-Wasl, l'attaquant de 31 ans a retrouvé la confiance et ça se voit dans ses statistiques personnelles.

Yann Sommer

Bayern ➡️ Inter

Image: www.imago-images.de

16 matchs, 8 buts encaissés, 10 blanchissages

Après ses six mois difficiles au FC Bayern, Yann Sommer a rejoint l'Inter Milan, où il se trouve actuellement en pleine forme et est rapidement devenu le chouchou des fans. Le gardien de 34 ans surfe sur la vague du succès avec les Nerazzurri et n'a dû concéder qu'une seule défaite. L'Inter est en tête de la Serie A et sa participation aux 8es de finale de la Ligue des champions est déjà acquise.

Djibril Sow

Francfort ➡️ FC Séville

Image: keystone

14 matchs, 1 but, 1 passe décisive

Pour la première fois depuis septembre 2019, Djibril Sow n'a pas été retenu dans le cadre de l'équipe nationale suisse lors du dernier rassemblement. Il a pourtant participé à dix matchs de Liga et aux quatre matchs de Ligue des champions avec Séville. Il n'a été absent que trois fois du onze de base et était encore titulaire, mi-novembre, lors du derby andalou face au Betis.

Leonidas Stergiou

Saint-Gall ➡️ Stuttgart (prêt)

Image: www.imago-images.de

4 matchs

Leonidas Stergiou a quitté le FC Saint-Gall pour le VfB Stuttgart dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. La saison actuelle du défenseur central de 21 ans est vite racontée: la plupart du temps, Stergiou suit les événements depuis le banc de touche. Il n'est entré qu'à la 88e minute lors du dernier match de son équipe face à Dortmund.

Granit Xhaka

Arsenal ➡️ Leverkusen

Image: keystone

17 matchs, 1 passe décisive

Parmi les stars de la Nati, seul Granit Xhaka fait mieux que Yann Sommer dans son nouveau club. Le milieu de terrain de 31 ans, qui est revenu d'Arsenal en Bundesliga pour 15 millions d'euros dans un premier temps, a fait partie des cadres dès le début à Leverkusen et est toujours invaincu avec le leader de la Bundesliga après 17 matchs. Xhaka et ses coéquipiers n'ont perdu des points que contre le Bayern Munich (2-2). A l'exception du match de Coupe d'Allemagne contre Sandhausen, le capitaine de la Nati a toujours été titulaire.

Denis Zakaria

Juventus ➡️ Monaco

Image: www.imago-images.de

10 matchs, 1 but

Il a été le joueur le plus cher de la Nati cet été, puisque l'AS Monaco a versé 20 millions d'euros à la Juventus Turin pour Denis Zakaria. Un choix payant jusqu'à présent: le milieu de terrain de 26 ans, qui a même été utilisé comme défenseur central dans la Principauté, est l'un des joueurs les plus influents des Monégasques (9 titularisations sur 10). Actuellement, Monaco occupe la troisième place de la Ligue 1 avec seulement trois points de retard sur le leader Paris.

Andi Zeqiri

Brighton ➡️ Genk

Image: www.imago-images.de

14 matchs, 5 buts

La saison dernière, l'attaquant de 24 ans a démontré son talent de buteur au FC Bâle, ce qu'il fait désormais au KRC Genk. Après avoir été prêté à plusieurs reprises, Zeqiri a définitivement quitté Brighton l'été dernier pour rejoindre la Belgique contre 2,75 millions d'euros. A Genk, il est titulaire et a participé à quatorze matchs depuis son arrivée en septembre. Genk est 4e en championnat et lutte contre la Fiorentina et Ferencvaros pour se qualifier dans le groupe F de Conference League

Cédric Zesiger

YB ➡️ Wolfsburg

Image: www.imago-images.de

10 matchs

Comme Christian Fassnacht et Fabian Rieder, Cédric Zesiger a quitté les Young Boys après avoir remporté le doublé. Le défenseur central de 25 ans a été transféré pour cinq millions d'euros au VfL Wolfsburg, où il fait partie du personnel de base de l'entraîneur Niko Kovac en défense centrale. Mais en raison de la forte concurrence, il n'a été titulaire que 7 fois sur 11 en Bundesliga. Zesiger peut néanmoins être satisfait de ses débuts avec l'actuel 11e du championnat allemand.