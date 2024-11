Les habitants de Brienz évacués sans contrainte

L'évacuation se déroule sans incident majeur, mais des précipitations à venir rendent la situation toujours incertaine.

Plus de «Suisse»

Samedi, les travaux d'évacuation ont progressé comme prévu dans le village de Brienz (GR). Les quelque 80 habitants et leurs animaux doivent avoir quitté le village dimanche midi.

Les gens partent d'eux-mêmes, personne ne doit être évacué de force, a expliqué Christian Gartmann, porte-parole de la commune d'Albula, à l'agence Keystone-ATS. Ils se sont également occupés eux-mêmes des animaux.

Les deux fermes de Brienz ont évacué la plupart de leurs bêtes et le fourrage. Le retable de l'église, vieux de plus de 500 ans, a lui aussi été démonté et transporté. Il est désormais en sécurité dans son entrepôt provisoire, a confirmé Gartmann.

La montagne est actuellement calme, mais il faut rester prudent sur le ralentissement des éboulements constaté depuis quelques jours. Il est toujours possible que la situation se déstabilise avec les précipitations prévues pour le milieu de la semaine prochaine.

Le dernier délai est à 13h00

Le délai pour l'évacuation du village expire dimanche à 13h00. Des représentants des pompiers, de la police, des autorités communales ainsi que de l'office cantonal des affaires militaires et de la protection civile effectueront alors un contrôle pour s'assurer que plus personne ne se trouve dans la zone de danger.

Les deux routes d'accès au village seront fermées par des blocs de béton et des barrières. Tous les chemins de campagne seront également bloqués et des marquages rouge et blanc seront aussi installés dans les champs, a expliqué le responsable. La commune veut ainsi s'assurer que personne ne pénètre dans le village.

Leur attente pourrait durer des mois

Les habitants de Brienz ne pourront pas retourner de sitôt chez eux. Leur attente pourrait durer des mois, jusqu'au printemps prochain, le temps que les masses de roches se détachent d'elles-mêmes. Il n'est en effet pas possible de faire exploser les 1,2 million de mètres cubes de roche qui menacent de s'effondrer. (tib/ats)