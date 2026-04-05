Incendie à Treiten: une maison ravagée, aucun blessé

Un incendie s’est déclaré samedi après-midi dans une maison individuelle à Treiten, dans le Seeland bernois.

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Rapidement maîtrisé par les pompiers, le sinistre n’a fait aucun blessé mais a rendu le bâtiment inhabitable. Une enquête est en cours pour en déterminer les causes. Keystone

Samedi après-midi, un incendie s'est déclaré dans une maison à Treiten, dans le Seeland bernois. La police et les pompiers sont intervenus avec un important dispositif. Personne n'a été blessé, mais la maison est désormais inhabitable.

Peu après 14 h 25 samedi après-midi, la police cantonale bernoise a reçu un appel signalant un incendie dans une maison individuelle située à la Kanalmühle à Treiten, comme l'indiquait un communiqué publié samedi soir.

Les pompiers ont réussi à maîtriser et éteindre l'incendie. Au moment où le feu s'est déclaré, personne ne se trouvait dans le bâtiment.

Selon la police, la maison est complètement endommagée par l'incendie et n'est plus habitable. Un hébergement a pu être organisé pour la personne concernée avec l'aide de ses proches. Une surveillance incendie a été mise en place à l'issue des opérations d'extinction.

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour déterminer la cause de l'incendie et l'ampleur des dégâts matériels, indique le communiqué de police. (dal/ats)