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Incendie à Treiten: une maison ravagée, aucun blessé

Incendie à Treiten: une maison ravagée, aucun blessé

Un incendie s’est déclaré samedi après-midi dans une maison individuelle à Treiten, dans le Seeland bernois.
05.04.2026, 07:4605.04.2026, 07:46
Les forces de l&#039;ordre bernoises sont intervenues et ont mobilis
Rapidement maîtrisé par les pompiers, le sinistre n’a fait aucun blessé mais a rendu le bâtiment inhabitable. Une enquête est en cours pour en déterminer les causes.Keystone

Samedi après-midi, un incendie s'est déclaré dans une maison à Treiten, dans le Seeland bernois. La police et les pompiers sont intervenus avec un important dispositif. Personne n'a été blessé, mais la maison est désormais inhabitable.

Peu après 14 h 25 samedi après-midi, la police cantonale bernoise a reçu un appel signalant un incendie dans une maison individuelle située à la Kanalmühle à Treiten, comme l'indiquait un communiqué publié samedi soir.

Les pompiers ont réussi à maîtriser et éteindre l'incendie. Au moment où le feu s'est déclaré, personne ne se trouvait dans le bâtiment.

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Selon la police, la maison est complètement endommagée par l'incendie et n'est plus habitable. Un hébergement a pu être organisé pour la personne concernée avec l'aide de ses proches. Une surveillance incendie a été mise en place à l'issue des opérations d'extinction.

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour déterminer la cause de l'incendie et l'ampleur des dégâts matériels, indique le communiqué de police. (dal/ats)

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