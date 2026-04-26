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Crans-Montana: l'Italie s'insurge contre la «bureaucratie» suisse

FILE - People stand around floral tributes and candles placed outside the sealed off Le Constellation bar in Crans-Montana, Swiss Alps, Switzerland, on Jan. 3, 2026, where a devastating fire left dead ...
Bougies et fleurs devant le bar Le Constellation à Crans-Montana après un incendie meurtrier lors des célébrations du Nouvel An.Keystone

Crans-Montana: l'Italie s'insurge contre la «bureaucratie» suisse

La gestion administrative suisse des conséquences de l’incendie de Crans-Montana provoque l’irritation en Italie, où responsables politiques et experts dénoncent l’envoi de factures aux victimes et une approche jugée trop bureaucratique.
26.04.2026, 18:2626.04.2026, 18:26

La gestion par la Suisse de l'incendie de Crans-Montana suscite à nouveau l'indignation en Italie ce week-end. Selon les agences de presse italiennes, le sentiment prévalant est que la Confédération privilégie la bureaucratie à l'entraide entre pays voisins.

L'agence Ansa rapporte ainsi les propos du député Andrea Pellicini, selon qui la Suisse n'a toujours pas compris qu'il ne s'agit pas d'un incident local, mais d'une catastrophe européenne. Les copies des factures envoyées à l'Italie sont à ses yeux «de la bureaucratie indigne et froide».

Selon l'Ansa, Pellicini, membre du parti Fratelli d'Italia, fait partie du groupe d'amitié interparlementaire Italie-Suisse.

Les victimes de Crans-Montana n'auront pas droit à cette exception

Une autre agence de presse, askanews, cite le directeur de l'École supérieure de médecine préventive de l'Université de Milan. Selon Fabrizio Pregliasco, envoyer en Italie les factures est profondément inapproprié et éthiquement inacceptable.

La première ministre italienne Giorgia Meloni s'était exprimée vendredi déjà sur X, qualifiant la demande d'«ignoble».

Samedi au 19:30 de la RTS, l'ambassadeur d'Italie en Suisse, Gian Lorenzo Cornado, a évoqué une nouvelle «incompréhension profonde» entre les deux pays.

«Visiblement, les approches et les sensibilités sont différentes, plus éthique côté italien, plus bureaucratique côté suisse»
Gian Lorenzo Cornado

Il a ensuite répété que «l'Italie ne paiera pas ces factures».

Nouvelle «incompréhension»

Vendredi, lors d’une rencontre en Valais, le président du Conseil d’État valaisan Mathias Reynard a expliqué à l’ambassadeur italien que les victimes italiennes de l’incendie soignées à l’hôpital de Sion n’auront rien à payer.

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«Les familles ont été informées par courrier, fin février-début mars, de la procédure à suivre en cas de réception de factures médicales non payables par les familles», avait dit en début de semaine déjà le Service valaisan de la santé.

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) s'est également exprimé. Dans un communiqué, il a rappelé samedi la réglementation européenne: lorsque des étrangers sont soignés dans un hôpital suisse, leur assureur maladie étranger reçoit la facture, et non la personne concernée. Cette dernière obtient une copie à titre de contrôle.

Les frais liés aux soins médicaux des personnes concernées sont entièrement pris en charge, indépendamment de l'issue des enquêtes en cours visant à déterminer la responsabilité du drame, conclut l'OFAS. (tib/ats)

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Les travaux de rénovation dans le sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015
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Les travaux de rénovation dans le sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015

Les travaux de rénovation dans les sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015.
source: facebook
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Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
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