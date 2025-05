Le multimillionaire John Woeltz a été inculpé samedi pour le kidnapping d'un Italien de 28 ans. image: X

Un Suisse impliqué dans une sordide affaire de torture à New York

Recherché par les autorités américaines, un millionnaire suisse et trader en cryptomonnaies a fait part de son intention de se livrer de son plein gré aux enquêteurs - non sans avoir profité d'abord d'un week-end prolongé dans les Hamptons.

C'est une affaire qui a dû remuer le voisinage et alimenter les conversations des New-Yorkais, ce week-end. Une histoire aussi étrange que glaçante qui prend ses racines vendredi matin, lorsqu'un jeune homme, ensanglanté et pieds nus, se précipite à 9h37 vers un agent de la circulation en poste à Manhattan.

Cet homme, c'est Michael Valentino Teofrasto Carturan, un trader multimillionnaire de 28 ans originaire de Turin et spécialisé dans le bitcoin. Grièvement blessé, il affirme avoir été kidnappé, le 6 mai, par un autre richissime homme d'affaires américain et son acolyte - un Suisse à la tête d'une entreprise de négoce, impliqué à ce stade en tant que «personne d'intérêt» selon le NYPD.

«La victime a été transportée à l'hôpital, traumatisée, avec le visage lacéré, des blessures aux poignets compatibles avec le fait d'être attachée, et diverses autres blessures à la tête et au corps» Les procureurs dans une demande de libération sous caution partagée avec le Washington Post

Le ravisseur présumé? Nul autre que le «roi de la cryptographie du Kentucky», un certain John Woeltz, 37 ans. Un gros morceau. Son lucratif empire comprend un jet privé, un hélicoptère ou encore une ferme de 60 hectares dans l'Etat de Bluegrass, évaluée à plus de 860 000 dollars. Sa fortune est estimée à 100 millions de dollars.

La coquette maison, située sur Prince Street.

C'est lui qui est soupçonné d'avoir séquestré Michael Carturan, avec le soutien de son partenaire suisse, dans sa villa cossue en briques rouges, située sur Prince Street, dans le quartier animé SoHo. Un petit bijou dont la location peut varier entre 30 000 et 75 000 dollars le mois, selon une annonce publiée en mars dernier.

L'enlèvement

Lorsqu'il se présente sur le palier, Michael Carturan est loin de se douter de ce qu'il attend. S'il a sauté dans un avion depuis l'Italie, c'est pour la promesse de se voir restituer les cryptomonnaies que John Woeltz lui a déjà extorquées. Les trois hommes travaillent ensemble depuis des années, selon des sources policières à la chaîne NBC News.

Venu pour discuter, Michael Carturan se retrouver les poings liés dans une chaise, son passeport et ses appareils électroniques confisqués, avant d'être torturé pour révéler les codes d'accès de ses précieux bitcoins. Pour le faire parler, John Woeltz, flanqué d'une tierce personne décrite dans les dossiers judiciaires comme un «complice non appréhendé» (notre Suisse? Les procureurs ne le précisent pas à ce stade), ne manquent pas d'imagination.

La liste des sévices physiques décrite par l'Italien de 28 ans fait froid dans le dos. La victime aurait été électrocutée avec les pieds dans un seau d'eau, suspendue au sommet d'un escalier, forcée à consommer de la cocaïne et d'autres drogues, frappée au pistolet. Elle se serait également fait enfiler un AirTag autour du cou pour éviter qu'elle ne s'échappe ou encore fait uriner dessus. Outre les menaces de voir ses bras et ses jambes coupés à la tronçonneuse, sa famille fait aussi l'objet de menaces de mort à plusieurs reprises.

Un calvaire qui s'est prolongé durant des semaines dans la jolie maison de Prince Street. Et qui ne s'interrompra que ce 23 mai lorsque, persuadé d'être sur le point d'être abattu, Michael feint de capituler et jure à ses ravisseurs de fournir son mot de passe. Il profite alors d'un moment d'inattention de son kidnappeur, parti récupérer son ordinateur portable dans une pièce voisine, pour s'enfuir dans les escaliers, selon le parquet.



Que s'est-il passé exactement dans la coquette maison de SoHo? L'enquête doit le déterminer. compass

C'est là qu'il interpelle un agent de la circulation, qui donne aussitôt l'alerte au 911.

Arrêté vendredi chez lui alors qu'il est encore en peignoir, John Woeltz a été inculpé samedi pour agression au deuxième degré, enlèvement, séquestration et possession illégale d'arme à feu. Placé en détention sans possibilité d'être libéré sous caution devant le tribunal pénal de Manhattan, il risque la réclusion criminelle à perpétuité pour enlèvement.

John Woeltz a été arrêté vendredi matin chez lui, dans la maison de Prince Street. image: x

Dans sa maison, la police découvre entre autres instruments une scie, de la cocaïne, du grillage, un gilet pare-balles, des lunettes de vision nocturne, des casques balistiques et des munitions. Sans oublier des photos Polaroid de l'homme kidnappé, une arme pointée sur la tempe. Des images qui ornent des t-shirts imprimés avec des photos de l'homme kidnappé, une pipe à cocaïne à la bouche.

«Je n'arrive toujours pas à y croire. Ça n'a aucun sens de garder quelqu'un en otage pendant une semaine et de le torturer dans ce quartier» Un voisin qui a demandé à être identifié sous le nom de Samba, au New York Post

«Il se passe beaucoup de choses ici à New York. Vous pouvez imaginer, j'en ai vu beaucoup, mais c'est la chose la plus insolite que j'aie vue en 30 ans dans ce quartier. C'est tout simplement indescriptible», s'émeut pour sa part Jennifer Crawford, qui habite en face, à NBC News.

Une deuxième personne d'intérêt: un Suisse

Dimanche, alors qu'un prêtre e la basilique de la vieille cathédrale Saint-Patrick, une église catholique située en face de la maison de SoHo, s'active pour verser de l'eau bénite sur les marches de la propriété («Etant donné ce qui s'est passé là-bas, j'ai pensé que c'était une bonne idée», a glissé l'homme d'Eglise au New York Post), les autorités se lancent dans une véritable chasse à l'homme. Il s'agit de retrouver une deuxième «personne digne d'intérêt» pour l'interroger.

Selon des sources policières au Washington Post, cette personne recherchée n'est autre qu'un millionnaire suisse en cryptomonnaie, cofondateur d'une société de négoce suisse. Il serait en train d'organiser sa propre reddition - non sans avoir profité de son week-end dans les Hamptons jusqu'au bout, avance le New York Post.

L'homme devrait se rendre aux enquêteurs cette semaine. Ce qui permettra d'en savoir plus, espérons, sur son identité. Et les dessous de cette sinistre affaire mêlant sévices corporels et cryptomonnaies.