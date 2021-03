La semaine de watson en 11 histoires c'est par ici🥤👋⛱️

Suisse

International

La semaine de watson en 11 histoires c'est par iciđŸ„€đŸ‘‹â›±ïž



Image: shutterstock

La semaine de watson en 11 histoires c'est par iciđŸ„€đŸ‘‹â›±ïž

Dans le flot torrentiel de l'actualité, il est parfois salutaire de tirer sur le frein à main et de zoomer sur les stories qui vous ont touchées, amusées, agacées. Allez, go!

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Alors, chez toi ou chez moi?

C’est le moins que l’on puisse dire: une intense Ă©motion entoure le vote qui aura lieu dimanche Ă Moutier. Berne ou Jura? Qu’importe l’issue de ce vote, il nous a semblĂ© important de gratter aux sources de ce conflit pour tout mieux comprendre la particularitĂ© de ce petit bout de pays. Attention, l’immersion est passionnante et passionnĂ©e!

Le collĂšgue Maudet

Si Pierre Maudet est Ă©lu dimanche, il rejoindra des collĂšgues au Conseil d’Etat qui ont tout fait pour l’écarter de la cafĂ©tĂ©ria du pouvoir genevois. Qui souffrira le plus de cet Ă©ventuel retour au bureau? Comment fait-on pour bosser sereinement quand les liens humains ont Ă©tĂ© rongĂ©s jusqu’à plus faim? Les Ă©lecteurs en sortiront-ils gagnants? On tente de dĂ©mĂȘler les caractĂ©ristiques purement RH d’une Ă©lection hautement Ă©lectrique.

PriĂšre de ne pas toucher

En rĂ©alitĂ©, il n’y a pas de risque puisque c’est impossible. Depuis quelques temps, les Ɠuvres numĂ©riques bousculent le marchĂ© de l’art, font trembler les bourses et redĂ©finissent l’acte mĂȘme de possĂ©der la crĂ©ation d’un artiste. Chaque jour, son lot d’Ɠuvres dĂ©matĂ©rialisĂ©es vendues Ă des prix de fou. Mais c’est quoi le crypto-art? Comment on en achĂšte? Pourquoi on entend tous les jours parler des NFT, ces jetons numĂ©riques qui authentifient l’Ɠuvre et la rendent unique? On a posĂ© la question Ă un Genevois qui s’y connaĂźt, qui en possĂšde et qui sait super bien l’expliquer👇

Du divan au pénal

La psychanalyse passe un sale quart d'heure depuis la libération de la parole sous le hashtag #metooincest. Ses détracteurs la jugent complice du silence ayant entouré les crimes sexuels sur mineurs. Qu'en est-il vraiment? watson a fait parler un «accusé» et, comme souvent, la nuance est reine quand le débat est aussi clivé et sensible.

Un océan de vague (s)

Nous sommes au pied de la 3e vague, malgré la cadence de plus en plus soutenue de la vaccination et des tests. Mais on oublie encore trop souvent que la notion de «vague» est plurielle dans une crise comme celle que nous vivons depuis une année. Vous préférez la vague économique ou la vague contestataire? Analyse.

Des bombes scolaires

Ça a occupĂ© les mĂ©dias, les politiques et la police toute la semaine. Les fausses alertes Ă la bombe qui ont rĂ©sonnĂ© dans les Ă©coles vaudoises pendant plusieurs jours (et 12 depuis le dĂ©but de l’annĂ©e) connaissent (enfin?) un dĂ©but judiciaire: quatre suspects ont Ă©tĂ© identifiĂ©s et placĂ©s en dĂ©tention. Si vous voulez avoir un dĂ©but de rĂ©ponses quant Ă l’esprit qui anime ces jeunes qui sĂšment la peur dans les classes au moyen d’une (fausse) alerte Ă la bombe, on en a parlĂ© avec un psy qui s’y connaĂźt.

Gut oder nicht?

Le Journal de MontrĂ©al l’a Ă©lue «athlĂšte la plus chiante de l’annĂ©e». Ça a le mĂ©rite d’ĂȘtre clair, franc et sans ambiguĂŻtĂ©. JugĂ©e caractĂ©rielle par certains, arrogante ou ingĂ©rable par d’autre, Lara Gut-Behrami ne laisse en tout cas pas indiffĂ©rent. Celle qui vient de remporter le globe du Super-G et qui a terminĂ© deuxiĂšme du classement gĂ©nĂ©ral de la Coupe du monde n’a pas de filtre quand elle s’exprime. Retour sur six frasques qui ont fait couler plus d’encre que de neige.

Enfants gùtés de la balle ?

Pas assez d’argent, pas assez de points, pas assez de distractions. Rien ne va plus dans le petit vivier du tennis mondial. Cette dĂ©prime de luxe retenti autour du tournoi de Miami. Personne ne s'est risquĂ© Ă des lamentations obscĂšnes sur sa rĂ©munĂ©ration ou son plateau-repas, mais beaucoup ont dĂ©clarĂ© forfait de maniĂšre discrĂšte: pour des raisons familiales (Djokovic) ou personnelles (Kyrgios). On est montĂ© au filet d’un coup droit de blues pour mieux le comprendre.

Que va-t-on faire de nous?

Elle a 21 ans, elle est Ă©tudiante et se prend les dommages collatĂ©raux de la pandĂ©mie en plein visage. OcĂ©ane BĂŒrgy nous raconte sans tabou sa vie qui a Ă©tĂ© bouleversĂ©e Ă cause du Covid, au moment oĂč les Ă©tudiants ont la vie devant eux. Et ils sont nombreux les dĂ©senchantĂ©s, les fatiguĂ©s, les «saoulĂ©s». Premier Ă©pisode de notre sĂ©rie en vidĂ©o PĂ©ril Jeune👇🐣

LĂ -haut sur la montagne

Effet pandĂ©mique ou vraie bouleversement des habitudes, le marchĂ© de l’immobilier a pris de l’altitude cet hiver. Et dans tous les sens du terme: les logements de montagne connaissent un succĂšs record et s’arrachent comme des lapins de PĂąques au mois d’avril. Les prix se pressent dans le tĂ©lĂ©phĂ©rique et, forcĂ©ment, l’offre fond comme neige au soleil. Allez, on met les chaĂźnes et on file enquĂȘter!đŸ â˜ƒïž

Le LOL démocratique

La dĂ©mocratie directe, c’est super. Depuis 1892, les initiatives permettent au peuple de modifier certains articles de la Constitution sur des sujets divers et trĂšs (vraiment trĂšs, mais alors trĂšs trĂšs trĂšs) variĂ©s. Voici une sĂ©lection des plus Ă©tranges, dans un top qui contient curieusement de l’eau-de-vie et des pigeons voyageurs.