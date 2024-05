La plupart des fleurs ont besoin des abeilles pour se reproduire. Les abeilles, quant à elles, ont besoin du nectar des fleurs pour se nourrir. Image: bienenschweiz

Ces Suisses lancent une plateforme immobilière pour les abeilles

Près de 300 espèces d'abeilles sauvages sont menacées d'extinction en Suisse, pourquoi et comment limiter cette hécatombe? Réponse avec Martin Schwegler, président d'AbeilleSuisse.

Nous les connaissons tous, ces images de files d'attente interminables lors de la visite d'un appartement. Imaginez maintenant la même situation avec des insectes affamés. C'est ce qui arrive actuellement aux abeilles.

Elles manquent non seulement de nourriture, mais aussi de possibilités de nidification. Près de la moitié des 600 espèces d'abeilles sauvages de Suisse sont donc menacées d'extinction.

Pour attirer l'attention sur cette problématique, AbeilleSuisse, l'organisation faîtière des sections d'apiculteurs, lance une plateforme de logement pour les abeilles. Martin Schwegler, président central d'AbeilleSuisse, nous explique comment soutenir les abeilles dans leur recherche de logement et de nourriture.

Martin Schwegler, président d'AbeilleSuisse.

Monsieur Schwegler, pourquoi les abeilles manquent-elles de nourriture et d'habitat?

C'est principalement en raison de l'urbanisation, de l'agriculture intensive et des paysages défrichés, c'est-à-dire des paysages cultivés qui ont été détruits ou rendus à un état non naturel dans le but d'une utilisation plus intensive des terres.



«L'offre de fleurs a aussi fortement diminué»

Mais la présence de pollen est de plus en plus intense et il dure aussi plus longtemps?

La diversité des fleurs au printemps est trompeuse - lorsqu'en juin les prairies sont fauchées, les arbres fruitiers et les champs de colza sont fanés, les abeilles sauvages et mellifères ne trouvent que peu de nourriture. On parle alors de désert vert.



Flore mellifère Les plantes mellifères sont les plantes produisant de bonnes quantités de nectar et de pollen de bonne qualité et accessibles par les abeilles.

Quels sont les endroits où la nourriture et l'habitat font le plus défaut?

Dans les paysages monotones où l'agriculture est intensive et dans les endroits où le sol est fortement imperméabilisé. Les jardins avec du gazon anglais et peu de plantes indigènes sont également peu attrayants pour les abeilles.

Où les abeilles se portent-elles le mieux en Suisse?

Les abeilles sauvages et mellifères se sentent bien dans les endroits où la nourriture est la plus variée possible sous forme de fleurs indigènes. Comme de nombreuses abeilles sauvages ne volent pas sur de longues distances, elles ont en outre besoin de possibilités de nidification à proximité, où elles peuvent élever leur couvain, dans du bois mort, des endroits ouverts au sol ou des tiges de plantes mortes - ce qui fait également défaut dans le paysage actuel.

Pourquoi?

C'est surtout parce que nous avons tendance à tout nettoyer. Dans les jardins, les tiges de plantes mortes sont coupées à l'automne, les zones brunes au sol doivent être immédiatement plantées ou recouvertes de gazon. Même le bois mort est souvent considéré comme inesthétique et éliminé. En résumé: Il faut des paysages riches en structures, qui offrent une mosaïque de différents éléments tels que des fleurs, des haies, des endroits ouverts au sol et du bois mort.



Plus de fleurs pour les abeilles. Image: bienenschweiz

Que pouvons-nous faire pour aider les abeilles?

Nous pouvons tous améliorer l'offre de fleurs, même un petit pot de fleurs indigènes sur le balcon peut être une source précieuse de pollen et de nectar pour ces ferventes pollinisatrices. Souvent, moins c'est mieux: un jardin un peu désordonné offre un habitat précieux. Avec du bois mort, des tiges de plantes mortes, des tiges de sol ouvertes et des «mauvaises herbes» en fleurs.



Quelles fleurs conviennent le mieux à cet effet?

Les plantes indigènes sont des plantes favorables aux abeilles. L'un des avantages des plantes sauvages indigènes est que nous pouvons soutenir de manière ciblée certaines espèces d'abeilles sauvages spécialisées.

«En Suisse, par exemple, six espèces d'abeilles sauvages sont spécialisées dans les fleurs campanules»

Cela signifie que ces abeilles sauvages, comme les abeilles-ciseaux de la campanule (Chelostoma rapunculi), ne récoltent que le pollen de cette plante pour leur progéniture. Avec une trentaine d'espèces de campanules indigènes, il y en a pour tous les goûts.

En existe-t-il d'autres?

La campanule à feuilles de pêcher, la campanule à feuilles d'ortie (idéale pour les endroits ombragés) ou la campanule à feuilles rondes sont par exemple très faciles à entretenir. Cette dernière est une véritable plante à floraison continue et se plaît aussi bien au soleil qu'à la mi-ombre. Et elles ont un autre avantage.

Lesquels?

Elles peuvent fournir plus que de la nourriture: les fleurs offrent aux abeilles sauvages un lieu de repos protégé, qui est parfois même utilisé par plusieurs individus en même temps.

«Avec des campanules, votre balcon plaira aux abeilles de jour comme de nuit»

Des campanules violettes. Image: Shutterstock

Est-il utile d'acheter une ruche?

Les soi-disant hôtels à abeilles ne favorisent que les espèces qui nichent dans les tiges creuses des plantes. Or, 75% des abeilles sauvages nichent dans le sol et elles sont particulièrement menacées. Outre le fameux «hôtel» pour les insectes, le «restaurant» est aussi primordial. Un hôtel pour abeilles ou une possibilité de nidification n'a de valeur que s'il y a suffisamment de nourriture à proximité sous forme de plantes à fleurs.

Nouvelle plateforme pour les abeilles

Les humains ne sont pas les seuls à souffrir d'une pénurie de logements, les abeilles souffrent également d'une grave pénurie d'habitat. Afin d'attirer l'attention sur ce problème, AbeilleSuisse a lancé la première plate-forme de logement pour les abeilles sous immobienen.ch Le site, uniquement en allemand, est conçu comme une plateforme immobilière. Sur une carte, on peut voir l'étendue de l'offre de nourriture et le nombre de places de nidification. Il est possible d'acheter ou de louer une «Immobiene».

Que se passe-t-il si la mort des abeilles se poursuit? Nos abeilles sont essentielles au bon fonctionnement de l'écosystème. Elles pollinisent les plantes sauvages, mais aussi une grande partie de nos plantes cultivées. Sans la pollinisation par les abeilles et d'autres insectes, les rendements des cultures diminueraient fortement.

Les abeilles ont-elles une voix qui porte en politique?

AbeilleSuisse est active sur le plan politique et s'efforce de faire en sorte que les politiques soutiennent également nos efforts. Une motion du conseiller aux Etats Peter Hegglin, lui-même apiculteur, sera traitée lors de la session d'été. L'objectif de la motion est d'assurer la pollinisation des plantes, ce qui implique notamment un monitoring des abeilles ainsi que le renforcement de la recherche sur la pollinisation.