Grégoire Junod et la Municipalité lausannoise viennent en aide aux commerçants lausannois. Keystone

Comment Lausanne compte ranimer ses commerces fatigués

La Ville de Lausanne a décidé de lancer un gros projet pour répondre à la problématique liée aux commerçants lausannois. Voici les points et les montants investis.



Plus de «Suisse»

La Ville de Lausanne a présenté, vendredi, un plan d'action de plus de quatre millions de francs pour soutenir ses commerçants et renforcer l'attractivité du centre-ville. Celui-ci combine soutien financier direct et exonérations pour les commerces touchés par les chantiers.

A cela s'ajoute des activités de promotion – campagne pour les fêtes de fin d'année, gratuité des transports publics et des parkings P+R –, et des mises en valeur du centre-ville (Bô Noël, parcours lumineux, week-end «Les Vaudoiseries – comptoir des créatrices et créateurs»). Des projets d'optimisation ont aussi été annoncés:

Informations en temps réel sur les parkings.

Extension de la durée de stationnement.

Après les tensions entre la Municipalité et la Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL), les deux parties ont salué devant les médias «une volonté et une capacité à travailler ensemble sur les mesures sur lesquelles on peut se retrouver».

«On n'est pas d'accord sur tout, mais on a réussi à trouver un terrain d'entente» Le syndic de Lausanne Grégoire Junod

Il a expliqué la multitude de paramètres qui mettent les commerces de proximité en difficulté, entre autre: des enjeux d'accessibilité, structurels, d'évolution des modes de consommation, de hausse des loyers, de baisse du pouvoir d'achat, de géographie de la ville, et de diversités des enseignes, etc.

Grégoire Junod. Keystone

«On ne peut pas agir sur tout, mais avoir une approche globale pour les aider», a souligné le syndic, tout en rappelant que «l'après-Covid a été difficile et le pouvoir d'achat a fondu».

Indemnisations saluées

Du côté des commerçants, on a aussi joué l'apaisement. «Les annonces du jour ne sont pas une finalité, mais un bon début. Il s'agit de bonnes nouvelles importantes dans un contexte difficile», a dit Anne-Lise Noz, présidente de la Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL). «Jamais autant d'éléments ont été mis en place pour les commerçants ces trois ou quatre dernières années», a-t-elle reconnu.

Anne-Lise Noz. Keystone

«Nous saluons en particulier l'entrée en matière de la Ville pour les indemnisations aux commerçants impactés par les travaux publics», a-t-elle dit. Anne-Lise Noz a affirmé qu'un gros travail de l’ombre a été effectué, dans un contexte difficile. Et d'ajouter plus tard: «On a jamais autant d’éléments mis en place en faveur des commerçants».

Elle a poursuivi:

«Toutes nos demandes n'ont pas encore été prises en compte. Cela ne répond donc pas complètement à la réalité du terrain. Nous en aurons d'autres à venir»

La président de la SCCL a notamment cité la situation problématique de la place de la Riponne, en lien avec l'Espace de consommation sécurisé (ECS) de drogue et aussi le deal de rue, ou la question de l'accessibilité au centre-ville et le manque de place de parking en surface.

Le municipal de la sécurité Pierre-Antoine Hildbrand et le syndic ont promis de prochaines annonces s'agissant du local d'injection et des soucis sociaux-sanitaires et sécuritaires inhérents.

Exonérations de taxes triplées

La mesure-phare annoncée vendredi est donc celle d'ouvrir la voie à des subventions et exonérations de taxes pour tous les travaux que la Ville conduit sur le domaine public. La Rue du Midi, fortement touchée par les travaux, a nourri un bassin de réflexions, selon les autorités lausannoises.

Les modalités de répartition de cette aide, qui pourra concerner les commerces et établissements publics affectés par les chantiers, seront définies en concertation avec les associations et acteurs économiques, selon Grégoire Junod.

Le syndic a souligné:

«Si le coût exact de ces mesures n'est pas encore connu, ce sont plusieurs millions par année qui seront engagés par la Ville de Lausanne sur ses budgets de travaux publics pour soutenir les commerces»

Selon les dires de Xavier Company, «500 000 francs ont été investis sur 10 ans pour renouveler les décorations de rues».

Les exonérations de la taxe d'occupation du domaine public, notamment pour les terrasses, vont, elles, augmenter. Elles seront triplées, soit pour une durée équivalente à trois fois celle de la durée effective des travaux.

La Municipalité triplera également les exonérations des taxes relatives à la prolongation des heures d'ouverture nocturne pour les établissements de jour situés à proximité des chantiers. «Cela leur offrira plus de liberté pour organiser leurs événements festifs ou promotionnels et attirer la clientèle, sans frais supplémentaires».

Trois samedis gratuits

La municipale de la mobilité Florence Germond a annoncé la gratuité des transports publics (zone 11 et 12) via l'application FAIRTIQ durant les trois premiers samedis de décembre. Toujours s'agissant d'accessibilité au centre-ville, un système d'information sur le taux de remplissage d'une vingtaine de parkings, avec 23 panneaux qui renseignent en temps réel la disponibilité de quelque 10 000 places de stationnement, est actuellement déployé.

Autre nouveauté: la durée de stationnement de toutes les places payantes sur l'ensemble du territoire va être prolongée de 2 à 3 heures, dès le 10 novembre. La zone L, du centre-ville, était déjà passée à 3h maximum en automne 2024, à la suite de l'accord entre les milieux économiques et la Ville pour améliorer son attractivité.

Enfin, à l'initiative de la SCCL, le programme de fidélisation «Enjoy Lausanne» (plus de 300 enseignes) évolue pour devenir encore plus attractif. Grâce à un soutien financier de la Ville de 800 000 francs sur quatre ans, il proposera désormais des offres exclusives et intègrera de nouveaux partenaires tels que musées, hôtels, parkings et restaurants. (svp/ats)