beau temps16°
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Ces deux rapports démontrent que le réseaux des CFF est à bout

Ein Arbeiter befestigt am Bahnhof Schmitten geloeste Geleise an einem Kran, bevor sie aus dem Schotterbett entfernt werden, am Sonntag, 29. Juni 2025. Vom 27.?Juni bis 25.?August?2025 fuehrt die SBB a ...
Selon de nouvelles données, le réseau ferroviaire n'est pas rénové assez rapidement.Image: keystone

Le réseau des CFF est «à bout de force»: ce qui cloche

A l'international, le réseau ferroviaire suisse est considéré comme exemplaire. Mais depuis quelques années, la branche tire la sonnette d'alarme. Deux nouvelles études vont dans ce sens: le rail doit être rénové plus vite.
22.04.2026, 16:5722.04.2026, 17:06
Peter Blunschi
Peter Blunschi

La Suisse a plusieurs fiertés et les transports publics en font partie. Les touristes étrangers admirent la densité de l’offre et la ponctualité des trains. Les CFF sont considérés comme une entreprise modèle, notamment en comparaison avec la SNCF ou la Deutsche Bahn, perçues comme peu ponctuelles.

Les CFF annoncent de nouveaux trains et de gros chantiers

En Allemagne, cette situation s’explique par des années de négligence du réseau. Contrairement à la Suisse, il n’existe pas de fonds destiné à financer l’entretien des infrastructures ferroviaires. Le ministre allemand des Transports Patrick Schnieder (CDU) veut désormais combler ce retard, même si l’introduction et le financement d’un tel fonds font déjà l’objet de nouveaux désaccords.

En comparaison internationale, la Suisse s’en sort donc bien, mais à long terme des difficultés menacent son réseau. C’est ce que soulignent deux rapports publiés ces derniers jours. Ces études montrent que la situation financière du fonds d’infrastructure ferroviaire n’est pas aussi confortable qu’on pourrait le penser, et cela pourrait avoir des répercussions sur l’entretien et le développement du réseau helvétique.

Un fonds permet les rénovations

Le fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF) fait partie du projet FAIF (l'arrêté fédéral sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire), accepté en 2014 en votations par 62% des électeurs. Le résultat de la votation n’a rien d’étonnant, car les projets de transports publics bénéficient en général d’un large soutien au sein de la population suisse.

Environ 6 milliards de francs alimentent chaque année le FIF. La majeure partie provient de la Confédération. Il y a d’autres sources, comme la TVA, l’impôt sur les hydrocarbures, la taxe sur les véhicules lourds et les contributions des cantons. La plus grande part, soit environ quatre milliards, est consacrée au fonctionnement et à l'entretien du réseau.

Le réseau vieillit

A première vue, cela représente une somme considérable. Le réseau ferroviaire des CFF est «performant, disponible et sûr», indique le rapport sur l’état du réseau 2025 publié la semaine dernière. Mais un avertissement suit immédiatement:

«La forte demande sur le réseau, conjuguée à l'insuffisance des fonds alloués à sa rénovation, entraîne le vieillissement des infrastructures»
Le réseau CFF menacé d'atteindre un «point de non-retour»

Concrètement, les CFF estiment le retard dans l’entretien du réseau à 9,5 milliards de francs. Selon le rapport, l'ex-régie devraient renouveler au moins 230 kilomètres de voies par an. En 2025, seuls 186 kilomètres l’ont été. Les CFF doivent en outre de plus en plus souvent effectuer des réparations d’urgence, bien plus coûteuses que des travaux planifiés.

Responsable de l’infrastructure aux CFF, Linus Looser explique à CH Media (éditeur de watson):

«Nous sommes à bout de forces et nous vivons sur nos réserves»

Selon lui, il ne faut pas s’attendre à court terme à une situation comparable à celle du réseau de la Deutsche Bahn. Mais si les investissements continuent d’être repoussés, la situation pourrait devenir critique dans dix à quinze ans.

Afin que le «point de bascule» ne soit pas franchi, la branche demande plus d’argent, notamment pour l'entretien et l'exploitation du Fonds d'infrastructure des bâtiments. Concrètement, le montant doit augmenter de 5% par an jusqu’en 2032, puis de 4% par an. Les CFF prennent également en compte l’extension prévue par le Conseil fédéral. Selon la branche, celle-ci ne doit pas se faire au détriment de l’entretien.

Les projets des CFF sont mis en doute

Il s’agit du projet «Trafic 45» lancé par le conseiller fédéral chargé des transports, Albert Rösti, sur la base d’une expertise du professeur de l’EPFZ Ulrich Weidmann. Celui-ci prévoit plusieurs nouvelles constructions, notamment une gare de passage à Lucerne. La procédure de consultation est actuellement en cours. Le Conseil fédéral entend soumettre sa proposition au Parlement en juin prochain.

Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance

Ces projets ont suscité des critiques de la part de cantons et de régions qui se sentent délaissés. Des questions se posent également quant à leur financement. C’est ce que révèle un rapport publié lundi par la Cour fédérale des comptes. Ce texte met en évidence des lacunes et des insuffisances dans la planification financière à long terme du fonds d’infrastructure ferroviaire.

Dans l’ensemble, le Contrôle fédéral des finances délivre un bon bilan à l’Office fédéral des transports. Toutefois, le renchérissement a été insuffisamment pris en compte. Cela pourrait réduire considérablement les moyens disponibles et «rendre une priorisation d’autant plus stricte nécessaire», avertit le Contrôle des finances. Dans une prise de position, l’Office fédéral des transports reconnaît ce constat.

Lors de leur conférence de presse annuelle en mars dernier, les CFF avaient mis en garde contre une extension précipitée du réseau ferroviaire. La président du conseil d'administration, Monika Ribar expliquait:

«Nous avons besoin d’extensions, mais nous ne devons pas oublier la préservation des infrastructures existantes»

Les projets d’extension devraient être mis en œuvre de manière progressive et ciblée, là où ils «apportent le plus grand bénéfice à court terme».

Pourquoi l'application CFF veut vous faire activer votre Bluetooth

On peut y voir une pique visant le projet le plus controversé, soit le tunnel du Grimsel entre le Haslital (OW) et Conches, pour un coût de 800 millions de francs. Malgré des doutes quant à sa faisabilité technique et à son utilité concrète, Albert Rösti veut maintir ce projet. Pour cela, le conseiller fédéral UDC a même dû faire face aux critiques dans ses propres rangs.

L’ancien conseiller national argovien et entrepreneur du transport Ulrich Giezendanner parle d’un scandale et estime que son «camarade de parti» veut surtout se bâtir un monument avec le tunnel du Grimsel, au lieu d’investir dans des infrastructures routières urgemment nécessaires. Cela donne un avant-goût d’un débat houleux au Parlement.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

L'actu en Suisse c'est par ici
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
de Stefan Ehrbar
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
de David Walgis
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
de Dorothea Meadows
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
de Olivier Meier
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
1
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
de Nadja Rohner
    Thèmes
    Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants
    1 / 22
    Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

    Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
    source: reddit
    partager sur Facebookpartager sur X
    Le futur Premier ministre hongrois se moque de Viktor Orbán
    Video: watson
    Ceci pourrait également vous intéresser:
    Avez-vous quelque chose à nous dire ?
    Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
    0 Commentaires
    Connexion
    user avatar
    Votre commentaire
    YouTube Link
    0 / 600
    Vers les règles des commentaires..
    Des réseaux de prostitution «très dangereux» débarquent en Romandie
    La Suisse connaît une forte croissance du nombre de victimes de traite sous le joug de réseaux colombiens de prostitution. Certains rapports récents publiés en Colombie lient la traite vers l'Europe aux narcos, notamment.
    Les clients de prostituées ont identifié le problème depuis plusieurs années: «c’est devenu une plaie en Suisse romande», écrit un homme, en 2023, sur un forum spécialisé pour les clients de prostituées. «Sur les sites de petites annonces, il y a des dizaines de latinas sans aucune expérience ni vocation. Ce n’est pas elle qui répond au téléphone, mais un secrétariat qui se fait passer pour elle et qui dit oui à toutes tes demandes sans même les communiquer à l’escort».
    L’article