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Hockey sur glace: Voici comment Fischer s'est fait attraper

epa12590258 Switzerland&#039;s head coach Patrick Fischer looks on during the Euro Hockey Tour game between Switzerland and Czechia, in Zurich, Switzerland, 13 December 2025. EPA/ANDREAS BECKER
Patrick Fischer est censé mener la Suisse vers le succès lors du Mondial à domicile. Mais depuis ses aveux liés au Covid, les critiques se multiplient.Image: keystone

Voici comment Patrick Fischer s'est fait attraper

On sait désormais comment l’affaire du faux certificat Covid du sélectionneur suisse a éclaté, et les circonstances ont de quoi surprendre.
14.04.2026, 16:5414.04.2026, 16:54
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Faux certificat Covid pour tromper les autorités chinoises lors des Jeux olympiques de 2022, condamnation définitive pour faux dans les titres à une amende de 38’910 francs (une infraction qui, en droit, relève du crime), puis dissimulation de ce jugement à son employeur: Patrick Fischer est aujourd’hui dans la tourmente.

Il ne s’agit pas ici de débattre de l’opportunité d’une rupture immédiate de son mandat par la fédération ou d’une démission de sa part. Officiellement, les deux camps ont réaffirmé leur volonté de laisser passer l’orage. Dans un mois débute le Championnat du monde : on ferme les yeux et on serre les dents.

Si vous avez manqué le début:

Le coach de la Nati reconnaît avoir triché

La question est de savoir combien de temps la fédération et Patrick Fischer lui-même pourront résister à la pression. Les deux parties semblent sous-estimer, avec une naïveté presque touchante, la dynamique de ce scandale, en faisant abstraction d’un acteur décisif: la vox populi, autrement dit l’opinion publique.

En voulez-vous à Patrick Fischer?
Au total, 94 personnes ont participé à ce sondage.

Il ne s’agit pas d’une simple tempête passagère. La sensibilité autour de cette affaire dépasse largement le cadre du sport.

Impossible, dès lors, de laisser le temps faire son œuvre: à l’approche du Championnat du monde à domicile, dont le coup d’envoi est prévu le 14 mai, l’attention du public ne faiblira pas dans les semaines à venir. À cela s’ajoute un risque réel: celui de voir Patrick Fischer, et avec lui l’équipe nationale, récupérés par les mouvances complotistes et les opposants à la vaccination.

Commentaire
Les regrets de Patrick Fischer manquent de sincérité

Sur le fond, la fédération a agi correctement, sans chercher à étouffer l’affaire auprès de la SRF, alors même que la chaîne est son principal partenaire télévisuel. Le responsable de la communication au sein du hockey suisse, Finn Sulzer, précise:

«Nous avons pris contact avec la SRF en amont, comme il est d'usage dans ce genre de situation. Notre priorité était d'évaluer correctement la situation et d'en comprendre l'impact potentiel sur toutes les parties concernées. Cependant, la SRF a pris sa décision de manière indépendante, invoquant sa responsabilité journalistique et l'intérêt public prépondérant. De notre côté, notre priorité a été et reste d’analyser les faits en interne avec rigueur, et de les traiter de manière transparente et responsable.»

Une question centrale reste en suspens: pourquoi cette affaire n’éclate-t-elle que maintenant, trois ans après la condamnation? Comment une information aussi sensible, explosive même, concernant Patrick Fischer, a-t-elle soudain atterri sur le bureau des journalistes de la SRF après autant de temps? Y a-t-il eu une fuite? Quelqu’un cherche-t-il à nuire au sélectionneur? La transmission de ces informations a-t-elle pu être monnayée? Et si oui, par qui? Autant d’éléments qui offrent un terrain rêvé aux théories du complot.

Patrick Fischer, head coach of Switzerland national ice hockey team, looks disappointed as they leave his bench after the second period, during the men&#039;s group A preliminary round game between Ca ...
Comment la SRF est-elle parvenue à mettre Patrick Fischer sur la sellette?Image: keystone

Tout ramène à la question classique: cui bono? Ou en français: à qui cela profite-t-il? Autrement dit: qui tire avantage de cette affaire? Cette locution latine sert précisément à identifier le bénéficiaire d’un acte, d’un scandale, voire d’un crime.

On a enquêté et la raison pour laquelle l’affaire n’éclate qu’aujourd’hui aurait tout d’un scénario hollywoodien. Des sources hautement fiables, directement impliquées et occupant des positions élevées, nous ont précisé les circonstances exactes de cette révélation tardive. Un indice de crédibilité: l’explication est si frappante qu’on aurait peine à l’inventer.

Patrick Fischer se serait en réalité trahi lui-même. Lors du tournage d’un documentaire qui lui était consacré, produit par la SRF, il aurait confié en toute candeur à un journaliste de la chaîne avoir été, par le passé, condamné pour la falsification d’un certificat Covid. Il se serait apparemment laissé aller à cette confidence en étant convaincu que l’affaire était depuis longtemps tombée dans l’oubli.

Patrick Fischer, Eishockey, erhaelt den Preis als Trainer des Jahres 2025 an der Verleihung der Sports Awards 2025 am Sonntag, 29. Maerz 2026 in den Studios des SRF in Zuerich. Die Show wurde aufgrund ...
Patrick Fischer a été sacré entraîneur de l’année 2025 lors des Sports Awards.Image: keystone

Il n'y aurait donc visiblement ni trahison ni complot. Le fautif se serait trahi lui-même, avec une naïveté presque déconcertante. C’est si touchant qu’on en viendrait presque à éprouver une forme de sympathie pour Patrick Fischer dans cette affaire.

Voici le contenu de la décision:

Le média «watson» a pu consulter l’ordonnance pénale du canton de Lucerne. Le ministère public y détaille les faits ayant conduit à une amende totale de 38’910 francs. Selon ce document, Patrick Fischer aurait, à une date indéterminée (vraisemblablement en octobre ou novembre 2021) commandé via l’application Telegram, dans un groupe intitulé «Covid Schweiz», un faux certificat Covid auprès d’une personne inconnue. Il aurait versé 400 francs en bitcoin et transmis une copie de son passeport. Le 22 novembre 2021, il aurait reçu le document falsifié, par Telegram ou par e-mail, avant de l’importer dans l’application officielle «Covid Cert» de la Confédération. Ce certificat attestait à tort de deux vaccinations, prétendument administrées les 27 octobre et 22 novembre 2021. Entre le 3 et la mi-février 2022, Patrick Fischer s’en serait ensuite servi pour se rendre en Chine, en sachant qu’il n’aurait pas pu y entrer sans ce document.
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Le Fribourgeois Romain Ducret, 68 ans, a participé à toutes les Patrouilles des Glaciers. Pionnier du ski de randonnée, il raconte le matériel bricolé de ses débuts, les «monstres volées» à la descente, et aujourd'hui les insultes des «vrais» montagnards.
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