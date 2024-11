Image: KEYSTONE

Les cadres de l'administration fédérale privés de parachute doré

Les cadres de l'administration fédérale et des entreprises liées à la Confédération ne devraient plus bénéficier d'une prime de départ. Un projet de loi va être élaboré.

Les indemnités de départ versées aux cadres de l'administration fédérale ainsi que des entreprises et établissements liés à la Confédération doivent être interdites. La commission compétente du National a donné suite, par 20 voix contre 2, à une initiative parlementaire de Thomas Minder (Ind./SH) en ce sens.

L'ancien conseiller aux Etats rappelle dans son texte qu'il est interdit depuis près de dix ans de verser des indemnités de départ aux membres de la direction et du conseil d'administration des sociétés cotées en bourse. Or l'usage de «ces parachutes dorés» reste possible pour les cadres dirigeants de l'administration fédérale et des entreprises liées à la Confédération, comme la SSR ou La Poste.

Les indemnités de départ perçues par les cadres de l’administration fédérale et des entreprises liées à la Confédération suscitent régulièrement des discussions au sein du grand public, indiquent vendredi les services du Parlement. La commission des institutions politiques du National entend répondre au malaise de la population à la suite de plusieurs cas récents.

Contre l'avis de sa commission, le Conseil des Etats avait déjà donné son feu vert à l'initiative parlementaire en juin passé. Un projet de loi va maintenant être élaboré. (ats)