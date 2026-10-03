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Ces femmes pourraient succéder à Guy Parmelin

Ces femmes pourraient succéder à Guy Parmelin

Céline Amaudruz, Natalie Rickli et Esther Friedli figurent parmi les papables pour le Conseil fédéral. Plusieurs Romands réfléchissent aussi à une candidature.
03.10.2026, 08:4303.10.2026, 08:43
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Céline Amaudruz.Image: KEYSTONE

La course à la succession de Guy Parmelin est ouverte. L'UDC n'a jusqu'à présent jamais présenté de femmes pour le Conseil fédéral. Cette fois-ci pourrait être la bonne pour une représentation féminine.

La vice-présidente du parti et conseillère nationale genevoise Céline Amaudruz ne s'était pas présentée en 2022 après le retrait d'Ueli Maurer. Elle pourrait tenter sa chance cette fois-ci. Ses votes à contre-courant du parti ont toutefois irrité ses collègues UDC.

La Genevoise se donne le temps de réfléchir à une éventuelle candidature: «Le week-end risque d'être long», a-t-elle déclaré à l'émission Forum de la RTS.

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Elle entend d'abord consulter son mari, son employeur ainsi que son président de parti, «c'est une question de quelques jours». Les délais sont serrés, ajoute Mme Amaudruz. «Donc on doit réfléchir sereinement avec la conscience qui s'impose, mais sans précipitation».

Deux autres femmes, alémaniques, ont également le vent en poupe. La ministre de la santé zurichoise Natalie Rickli et la conseillère aux Etats Esther Friedli (SG).

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La St-Galloise pourrait se profiler. En 2022, elle avait préféré tenter sa chance pour une place au Conseil des Etats après le retrait du socialiste Paul Rechsteiner. Mais la question de la sur-représentation st-galloise, avec la présence déjà de Karin Keller-Sutter, risquerait de lui barrer la route. Ce critère passe toutefois de plus en plus au second plan.

Quant à Natalie Rickli, elle sera en pleine campagne électorale pour le siège au Conseil d'Etat. Ce qui pourrait constituer un frein important à sa candidature au gouvernement fédéral.

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Figure de proue à l'UDC, la conseillère nationale grisonne UDC Magdalena Martullo-Blocher ne se présentera pas comme candidate à la succession du conseiller fédéral Guy Parmelin. «Je suis entrepreneuse et cela n'est pas compatible» avec mon emploi, a-t-elle déclaré à la SRF.

Les cantons de Suisse centrale pourraient présenter Monika Rüegger (OW) ou le président du parti Marcel Dettling (SZ). Le président du groupe parlementaire Thomas Aeschi (ZG) «prendra position avant la fin du délai». Le conseiller national lucernois Franz Grüter y réfléchit.

Des Romands en embuscade

Un Vaudois pourrait-il succéder à Guy Parmelin? Le nom d'Yvan Pahud circule parmi les papables. Et lui-même ne ferme pas la porte à une candidature. «La fonction m'intéresse, mais je dois bien entendu y réfléchir», a-t-il indiqué à Keystone-ATS. Son principal problème réside dans sa petite expérience au Parlement. Il ne siège au National que depuis 2023.

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Un autre nom à prendre au sérieux est celui de Nicolas Kolly (FR), élu en 2023 également. Membre du comité directeur du groupe UDC, il intervient notamment sur les dossiers de l'agriculture et des relations avec l'UE. Il a confirmé à Keystone-ATS être «actuellement sérieusement en réflexion».

De son côté, le conseiller d'Etat bernois UDC Pierre Alain Schnegg a déclaré à Keystone-ATS: «C'est maintenant la reconnaissance du travail et des réalisations du président de la Confédération et conseiller fédéral sortant, Guy Parmelin, qui doit être au premier plan. Je ne souhaite pas m'exprimer pour l'instant sur d'éventuels pas supplémentaires».

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Pour le président de l'UDC Vaud Sylvain Freymond, il est encore «un peu tôt» pour se prononcer sur la succession de Guy Parmelin. Il dit toutefois «espérer sincèrement» que l'UDC romande puisse conserver ce poste.

Contactés aussi, le président du Conseil national, le Fribourgeois Pierre-André Page, et le conseiller d'Etat valaisan Franz Ruppen ne se sont pas directement avancés à ce stade.

Trois semaines de réflexion

Les candidats à la succession de Guy Parmelin ont jusqu'au 23 octobre 12h00 pour s'annoncer, a indiqué vendredi l'UDC dans un communiqué. La commission de sélection soumettra sa proposition à la présidence du groupe d'ici au 13 novembre.

La nomination par le groupe parlementaire devrait intervenir lors de sa séance du vendredi 20 novembre 2026. Le Parlement élira le nouveau conseiller fédéral le 9 décembre prochain. (dal/ats)

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