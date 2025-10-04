assez ensoleillé18°
Football: le but de Camarda a mis en lumière K-Sport

Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue

Le but de Francesco Camarda (Lecce) inscrit le week-end dernier contre Bologne a donné un immense coup de projecteur à une marque. Voici comment cela s'est passé.
04.10.2025, 11:5604.10.2025, 12:21

Francesco Camarda avait de nombreuses raisons d'être fou de joie, le week-end dernier, lorsqu'il a trouvé le chemin des filets face à Bologne.

Le but de Camarda en vidéo:

Vidéo: twitter

Sa première réussite dans le championnat italien a permis à son équipe, lanterne rouge de Serie A, d'arracher le match nul dans les arrêts de jeu (94e), et d'obtenir ainsi un point précieux dans la lutte contre la relégation. C'est sans doute la raison pour laquelle Francesco Camarda a perdu le contrôle de ses émotions en fêtant son but, ôtant notamment son maillot.

Ce geste lui a évidemment valu un carton jaune. Mais la célébration du prodige de 17 ans a eu une autre conséquence, celle-ci beaucoup plus inattendue. Car en enlevant son maillot, Camarda a laissé apercevoir aux caméras et aux photographe sa brassière sur laquelle «K-Sport» était écrit en lettres majuscules. Un immense coup de projecteur pour l'entreprise qui fabrique ces équipements dotés de capteurs pour suivre les performances des athlètes.

Arrêt sur image:

Image

«Camarda nous a offert une belle passe décisive, totalement spontanée puisque nous n’avons aucun lien commercial avec lui», ont d'ailleurs remercié les responsables de K-Sport, cités par La Gazzetta dello Sport.

10 millions de vues

Francesco Camarda aurait pu être sanctionné car le règlement stipule que les joueurs ne peuvent pas «exhiber de vêtements portés sous l’équipement contenant slogans, inscriptions ou images à caractère politique, religieux, personnel, ou de publicité autre que le logo du fabricant.» La Serie A a toutefois précisé que même si la brassière de Camarda arborait un logo différent de celui du partenaire technique de son équipe (Lecce), elle était considérée comme une extension de la tenue officielle.

Le buteur lombard, prêté par le Milan AC à Lecce cette saison, n'a donc pas été sanctionné et c'est un véritable buzz qui est né puisque selon le Corriere della Sera, l’image de la célébration, donc l'inscription «K-Sport», a été vue par au moins 10 millions de personnes (sans compter les diffusions à la télé) grâce à la presse en ligne, à YouTube mais aussi et surtout à Instagram.

Le coup de projecteur de Zlatan Ibrahimovic

Car l'image a été relayée sur le réseau social par un certain Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois avait reçu un message de Camarda en 2019, dans lequel le junior lui témoignait son admiration. Six ans plus tard, «Ibra» lui a renvoyé l'ascenseur dans une publication likée par 1,4 million de suiveurs. Sur l'une des images publiées par Zlatan Ibrahimovic, on voit un gros plan sur la célébration de Francesco Camarda, et donc sur sa brassière, ce qui n'a fait que réjouir davantage les responsables de K-Sport.

Le post publié par Ibrahimovic sur Instagram.
Le post publié par Ibrahimovic sur Instagram.

Selon les estimations de StageUp, relayées par La Gazzetta dello Sport, la visibilité obtenue par la marque équivaut à 190 000 euros, principalement grâce aux réseaux sociaux. En clair, cela signifie que K-Sport aurait dû investir cette somme pour obtenir une exposition comparable via la publicité traditionnelle.

(jcz)

