La royauté n'est rien d'autre qu'une télé-réalité trop chère

Dans la lutte pour l'attention, les maisons royales fonctionnent aujourd'hui au mieux comme un show de télé-réalité.

Les monarchies qui nous entourent, de l'Europe continentale à celle du Royaume-Uni, n'ont au fond aucune espèce d'importance. Si elles disparaissaient du jour au lendemain, rien ne changerait dans nos quotidiens. Dépourvues de rôle essentiel, ces familles royales ne sont que des décorations de gâteaux en costume trop cher. Des attractions touristiques qui se marient et meurent en coupant des rubans, en se penchant sur des lits d'hôpitaux ou sur l'épaule d'un enfant créatif.

Ils ne font heureusement plus la guerre, et contrairement à leurs homologues saoudiens, ne peuvent pas décider du cours mondial du pétrole. On les accepte comme ils sont. Même si, à l'occasion, on songe vaguement à leur couper les vivres. Voire à les éradiquer.

Toutes les anciennes couronnes, joyaux, sceptres, pommes d'empire et autres décorations sont des reliques des temps anciens, des symboles de quelque chose qui n'a plus depuis longtemps qu'une signification symbolique. Pourtant, celui qui peut les porter est étonnamment toujours considéré comme élu et oint, et plus proche de Dieu que nous, peuple terrestre haletant et râleur.

Comme le pape, les royals sont parmi les dernières figures sublimes sur terre. Pourvus des meilleures formations dans des institutions d'élite, on attend d'eux de retenir ce qui ressemble à des formules mathématiques rigides. Ceux qui les rencontrent doivent encore apprendre par cœur mille règles, de la manière de faire la révérence à l'ordre correct des titres.

Il arrive parfois que la façade polie se fissure. Un prince tombe de son piédestal pour se comporter comme nous n'aurions jamais osé à moins de nous inscrire dans un show de télé-réalité - l'école autoproclamée des frasques et des débordements.

La chute actuelle du prince norvégien Marius Borg Høiby est l'énième preuve que les royals ne sont vraiment pas des modèles. Juste des people décadents. Souvenez-vous du prince Harry adolescent en costume nazi. En ce qui concerne le prince Andrew, tout espoir d'une once d'intégrité est de toute façon perdu.

Et se souvient-on encore de l'ex-épouse d'Andrew, Sarah Ferguson, qui recevait des pots-de-vin de la presse britannique en échange de la promesse d'accéder à des potins royaux? L'actuelle reine d'Angleterre, Camilla, n'avait pas non plus de véritable but dans la vie avant son premier mariage que celui de faire la fête.

Qu'en est-il du prince allemand Ernst-August de Hanovre, toujours de mauvaise humeur, qui a épousé l'élégante Caroline de Monaco et qui a frappé les journalistes avec son parapluie? Monaco en général! Le prince Albert et ses enfants illégitimes, des «bâtards» comme on les aurait qualifiés autrefois.

Pour ce qui est de sa sœur, la princesse Stéphanie, qui était dans les années 80 le top-model adolescent de la famille royale, elle a établi un record dans le passe-temps favori de la royauté - à savoir qu'il ne faut vraiment pas chercher son ou sa partenaire parmi les prix Nobel de littérature. Ses hommes, pour autant que l'on sache, ont été, après Alain Delon et le fils pilote de course de Jean-Paul Belmondo, un garde du corps, un autre garde du corps, un directeur de cirque et un artiste de cirque.

Victoria de Suède a épousé son entraîneur de fitness, son frère Carl Philip une ancien mannequin érotique. Le fait que Diana soit tombée amoureuse d'un médecin lui a conféré une nouvelle profondeur de champ. Mais les autres élus nous évoquent... eh bien? Des métiers plus physiques dignes du show The Bachelor.

Après tout, c'est logique. La royauté n'est rien d'autre que de la télé-réalité financée par la population. Son but n'est plus de gouverner, mais de se montrer, de se divertir. L'émotion est au rendez-vous.

D'une part, la pitié attire. Pour les malheureuses épouses par alliance comme Diana, Letizia, Charlène, Kate et Meghan. D'autre part, la honte et la jubilation. Ces dernières sont le levain dans la pâte quotidienne de l'économie de l'attention. Ils font en sorte que le public s'accroche et se sente parfois agréablement supérieur à la famille royale. Et cela, on ne peut le faire qu'avec des hauteurs de chute.

Avec des princes cokés et des princesses déchues. Avec des méchants, des salauds et des prostituées. Avec tous les pions qui ont fait de Game of Thrones un succès mondial. Et parfois - comme pour le prince Andrew et les derniers jours tragiques de Diana - il y a même, cyniquement, un peu de «true crime». Toutes sortes de manœuvres de tromperie astucieuses pour détourner les sujets du fait qu'ils paient définitivement trop cher leur abonnement.