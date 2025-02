Prisonnier de sa douleur: la science pourrait reprogrammer Fabien

Fabien se remet actuellement de sa deuxième opération à la clinique de réadaptation de Sion (6 février 2025). Image: Raphaël Dupain

Dans un ménage sur trois, une personne vit avec des douleurs chroniques, souvent sans espoir de guérison. De nouvelles connaissances en épigénétique pourraient un jour permettre d'améliorer les thérapies.

Stephanie Schnydrig / ch media

En principe, Fabien ne prend jamais son vélo pour se rendre au travail. Mais ce jour de septembre 2023, ce père de famille de 39 ans en a décidé autrement pour une fois. Ce fut une décision lourde de conséquences. Alors que Fabien traversait la voie ferrée, sa roue avant s'est accrochée dans la rainure. Il est tombé violemment sur le genou droit, les os ont été broyés.

Après l'opération, au cours de laquelle les fragments ont été reliés entre eux par une plaque métallique, il a passé deux mois au centre de rééducation de Sion. Deux mois plus tard, il a repris le travail, d'abord à temps partiel, puis à temps plein.

«Les douleurs sont restées» Fabien.

Il a essayé la kinésithérapie, l'hydrothérapie en piscine, le renforcement musculaire - sans succès. Il a également eu recours à des analgésiques, surtout lorsqu'il était à la maison. Car:

«Nous avons deux petites filles. Il fallait donc que je fonctionne d'une manière ou d'une autre»

Les douleurs sont essentielles à la survie. Elles sont un signal d'alarme lorsque quelque chose ne va pas dans le corps. Mais parfois, le signal ne s'arrête pas de sonner, même lorsque les blessures sont guéries et que les fractures se sont ressoudées depuis longtemps. La douleur aiguë s'est alors transformée en douleur chronique.

Marqueurs de douleur spécifiques au genre

On parle de douleurs chroniques lorsque la douleur persiste pendant plus de trois mois alors que la cause a déjà été guérie. On estime que 1,5 million de personnes sont concernées en Suisse. Parmi les facteurs déclenchants, on trouve des maladies comme le cancer, l'arthrite, le diabète, les douleurs neuropathiques, la fibromyalgie - ou justement des blessures, comme celles qui surviennent après un accident comme celui de Fabien. 5 à 10% des patients accidentés souffrent encore de douleurs deux ans plus tard, explique Bertrand Léger. Le biologiste dirige la recherche des cliniques de rééducation de la Suva à Sion et à Bellikon (AG).

La douleur chronique résulte d'un enchaînement de facteurs biologiques, émotionnels et psychiques qui se renforcent mutuellement de manière négative. Dans le cadre de ses recherches, l'attention se porte de plus en plus sur les modifications dites épigénétiques, qui joueraient un rôle important dans le passage de la douleur aiguë à la douleur chronique.

L'épigénétique détermine quels gènes du patrimoine génétique sont activés et lesquels ne le sont pas. Cela peut changer au cours de la vie. Par exemple, les blessures, les inflammations, le stress ou les traumatismes laissent des traces chimiques dans l'ADN, ce que l'épigénétique reprogramme. Cela se fait notamment par le biais de ce que l'on appelle les microARN. Ce sont de courts brins de molécules dans les cellules du corps qui peuvent désactiver des gènes. Les chercheurs américains Victor Ambros et Gary Ruvkun ont reçu le prix Nobel de médecine l'automne dernier pour leur découverte.

La douleur héréditaire Les modifications épigénétiques peuvent être transmises à la génération suivante si elles sont stockées dans les cellules germinales (spermatozoïdes et ovules) et pas seulement dans d’autres cellules du corps telles que les cellules musculaires ou nerveuses. Un exemple bien connu est l’hiver de famine de 1944/45 aux Pays-Bas. Les enfants de femmes enceintes pendant cette période présentent toujours un risque accru de diabète, d’obésité et de maladies cardiovasculaires.



Les expériences traumatisantes peuvent également laisser des traces. Des études suggèrent que la violence pendant la grossesse affecte la sensibilité de l’enfant à la douleur. Selon une équipe de recherche canadienne, cela pourrait se produire grâce à un recâblage épigénétique du cerveau. Une approche expérimentale pour contrer cet effet est l’administration d’ocytocine pendant la grossesse. Cette hormone, également connue sous le nom d’«hormone du câlin», pourrait affaiblir la mémoire héréditaire de la douleur.

Bertrand Léger et son équipe ont également trouvé des types très spécifiques de ces microARN dans des échantillons de sang de patients en rééducation souffrant de douleurs chroniques. Ces molécules n'étaient pas présentes dans le groupe de contrôle composé de personnes en bonne santé:

«Cette découverte ouvre non seulement la possibilité d'utiliser les microARN comme marqueurs diagnostiques de la douleur chronique, mais aussi comme point d'attaque pour de nouvelles thérapies» Bertrand Léger

Selon lui, une observation intéressante a été que dans l'étude, les «microARN de la douleur» différaient entre les femmes et les hommes. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le traitement de la douleur et la chronicité de la douleur dépendent du sexe - et aussi pourquoi les analgésiques agissent différemment chez les femmes que chez les hommes et ont également d'autres effets secondaires.

L'exercice physique est la meilleure thérapie

Actuellement, l'exercice physique est considéré comme le meilleur traitement contre les douleurs chroniques. Une guérison complète ou déjà un soulagement à long terme des douleurs n'est souvent pas possible, même avec des médicaments. Ainsi, la douleur reste un compagnon permanent des personnes concernées, ce qui limite considérablement leur vie. Un patient sur deux souffrant de douleurs chroniques se plaint de désespoir, un sur cinq perd son emploi.

Fabien a pu conserver son emploi de manager. Mais dans sa vie privée, il a parfois du mal. «Je ne peux pas porter ma fille de deux ans, la charge sur mon genou est trop douloureuse», raconte Fabien. Et même des tâches ménagères soi-disant simples, comme sortir les poubelles ou porter les sacs de courses, ne sont actuellement pas possibles.

«Heureusement, ma femme et moi recevons beaucoup de soutien de la part de nos parents, amis et voisins.»

La nouvelle encourageante pour les patients souffrant de douleurs chroniques comme Fabien est que les modifications épigénétiques peuvent être inversées. Un espoir de guérison consiste donc à trouver une substance active qui bloque de manière ciblée les «microARN de la douleur». Des études sur le cancer et les maladies cardio-vasculaires montrent que ce principe fonctionne. Mais pour la douleur, on n'en est pas encore là, dit Léger.

Le biologiste souligne en outre que la douleur chronique est «un tableau clinique extrêmement complexe». C'est pourquoi il affirme:

«Il faudra toujours un traitement adapté à chaque patient et à chaque patiente. Même si nous trouvons un jour une substance active contre les modifications épigénétiques».

De toute façon, Fabien ne veut pas attendre longtemps. C'est pourquoi il a décidé de subir une deuxième opération, dont il se remet actuellement en rééducation. «Je sens déjà une amélioration», raconte-t-il. Il peut désormais plier le genou, mais pas encore lui imposer une charge. Il reste confiant:

«Je suis de nature très positive et je crois fermement que les douleurs vont bientôt disparaître de ma vie»..

Traduit de l'allemand