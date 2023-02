Accord-cadre: la France donne son avis, depuis le CERN

Les dépenses de la Confédération pour la recherche ont chuté en 2021, suite à la fin du programme Horizon Europe. Image: sda

La Suisse avait interrompu en mai 2021 les négociations avec Bruxelles sur un accord-cadre institutionnel.

Plus de «Suisse»

Horizon Europe ne peut pas être dissocié des autres sujets de dialogue entre la Suisse et l'Europe, selon la ministre française, Sylvie Retailleau.

««La science et la recherche ont depuis très longtemps une culture internationale et européenne»

Selon la ministre française de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, «la recherche ne peut plus être un secteur indépendant du reste de la société»:

«Les retombées seraient trop fortes à tous les niveaux»

Interrogée par Le Temps, dans le cadre de sa visite lundi du CERN et de l'Université de Genève, sur la position de la France, qui freinerait sur le dossier Suisse - et en particulier sur Horizon Europe - à Bruxelles, Sylvie Retailleau répond par une volonté de «regarder les choses globalement»:

«Nous sommes pour que Horizon Europe fasse partie d'un paquet global»

L'UE avait ensuite classé la Suisse comme pays tiers non associé à Horizon. En conséquence, les chercheurs et entreprises suisses ne peuvent plus coordonner de projets européens. Et la recherche ne peut plus obtenir de subventions du Conseil européen de la recherche. (ats/jch)