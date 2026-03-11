«Ce n'est pas étonnant qu'un bus brûle comme ça»
L'incident qui s'est déroulé mardi 10 mars a coûté la vie à 6 personnes et fait 5 blessés dans la petite localité de Chiètres (FR), dans la partie germanophone du canton. Le conseiller d'Etat fribourgeois Romain Collaud a rappelé que la piste actuellement privilégiée est celle d'un «acte volontaire», avec une personne qui serait «volontairement venue bouter le feu» au car.
Mais une question s'impose: pourquoi le car postal s'est si vite embrasé? Pour rappel, il s'agissait d'un véhicule à moteur thermique et non électrique. La cause humaine étant la plus probable, un défaut technique du bus peut être exclu à ce stade de l’enquête, rappelait la police cantonale fribourgeoise.
«Ce n'est pas étonnant que le bus brûle comme ça», explique un expert automobile suisse qui préfère répondre sous couvert d'anonymat afin de pouvoir s'exprimer librement. Il précise:
N'ayant pas accès au dossier de l'enquête en cours, notre interlocuteur ne peut formuler que des hypothèses générales, basées sur son expérience du domaine. Il souligne:
«Plus que la carcasse»
Il explique que, dans les cars postaux, l'essence et les flammes forment un mélange dévastateur: les housses fondent, le véhicule s'embrase en quelques instants. «Cette mousse brûle, dégage une chaleur intense — il ne reste plus que la carcasse», rapporte-t-il.
Le spécialiste souligne qu'«une voiture ou un car postal, c'est la même chose». Un camion, en revanche, plus métallique, brûle moins vite. L'expert ajoute:
Il souligne également le rôle potentiel du bidon d'essence dans la déflagration qui a tué plusieurs personnes dans le bus postal. «Je pense qu'il s'est aspergé avec un bidon en plastique — forcément imprégné d'essence. Le bidon a fondu, et l'essence a embrasé le bus. C'est la première piste à laquelle je penserais.»
Il appartiendra toutefois à l'enquête et aux autorités d'établir la vérité sur ce drame.
Au micro de la RTS, Romain Collaud s'est voulu rassurant: «Les cars restent sûrs. Je ne crois pas qu'il y ait de mesures particulières à prendre, il s'agit d'un incident isolé». (svp)