Chiètres/Kerzers: pourquoi le car postal a brûlé aussi vite

HANDOUT - Fire investigators examine the charred shell of a postal bus pictured after catching fire in Kerzers, Switzerland, Tuesday, March 10, 2026. According to the Fribourg cantonal police, several ...
Le car postal est parti en fumée le mardi 10 mars, en fin de journée.Keystone

«Ce n'est pas étonnant qu'un bus brûle comme ça»

L'incendie d'un car postal à Chiètres, dans le canton de Fribourg, a fait plusieurs morts. Mais comment expliquer qu'un bus ait pu s'embraser aussi rapidement? Un expert formule un scénario.
11.03.2026, 18:5311.03.2026, 18:53

L'incident qui s'est déroulé mardi 10 mars a coûté la vie à 6 personnes et fait 5 blessés dans la petite localité de Chiètres (FR), dans la partie germanophone du canton. Le conseiller d'Etat fribourgeois Romain Collaud a rappelé que la piste actuellement privilégiée est celle d'un «acte volontaire», avec une personne qui serait «volontairement venue bouter le feu» au car.

Mais une question s'impose: pourquoi le car postal s'est si vite embrasé? Pour rappel, il s'agissait d'un véhicule à moteur thermique et non électrique. La cause humaine étant la plus probable, un défaut technique du bus peut être exclu à ce stade de l’enquête, rappelait la police cantonale fribourgeoise.

«Il s'agit d'un car thermique et non d'un électrique»

«Ce n'est pas étonnant que le bus brûle comme ça», explique un expert automobile suisse qui préfère répondre sous couvert d'anonymat afin de pouvoir s'exprimer librement. Il précise:

«Une fois qu'un tel véhicule s'enflamme, tout suit rapidement: plastique, tableau de bord, sièges»

N'ayant pas accès au dossier de l'enquête en cours, notre interlocuteur ne peut formuler que des hypothèses générales, basées sur son expérience du domaine. Il souligne:

«Souvent, la mousse pour les sièges n'est pas ignifugée. Elle est identique à celle d'un canapé»

«Plus que la carcasse»

Il explique que, dans les cars postaux, l'essence et les flammes forment un mélange dévastateur: les housses fondent, le véhicule s'embrase en quelques instants. «Cette mousse brûle, dégage une chaleur intense — il ne reste plus que la carcasse», rapporte-t-il.

Le spécialiste souligne qu'«une voiture ou un car postal, c'est la même chose». Un camion, en revanche, plus métallique, brûle moins vite. L'expert ajoute:

«Les réservoirs d'essence ou de diesel sont souvent en plastique — ils fondent, et tout s'emballe»

Il souligne également le rôle potentiel du bidon d'essence dans la déflagration qui a tué plusieurs personnes dans le bus postal. «Je pense qu'il s'est aspergé avec un bidon en plastique — forcément imprégné d'essence. Le bidon a fondu, et l'essence a embrasé le bus. C'est la première piste à laquelle je penserais.»

Il appartiendra toutefois à l'enquête et aux autorités d'établir la vérité sur ce drame.

epa12811640 Romain Collaud, Member of the Fribourg Council of State, speaks during a press conference in Fribourg, Switzerland, 11 March 2026. According to the Fribourg cantonal police, six people wer ...
Romain Collaud affirme que cet accident est un acte isolé.Keystone

Au micro de la RTS, Romain Collaud s'est voulu rassurant: «Les cars restent sûrs. Je ne crois pas qu'il y ait de mesures particulières à prendre, il s'agit d'un incident isolé». (svp)

Incendie d'un car postal à Chiètres
