Les Suisses achètent-ils toujours des Tesla? Ce graphique dit tout

Les vents de Tesla s'effondrent, mais les derniers chiffres le prouvent: les voitures électriques d'Elon Musk continuent de trouver des clients en Suisse.

Tesla reste la marque de voitures électriques la plus populaire en Suisse en 2025. Exactement 1465 Teslas ont été immatriculées jusqu'à fin avril. Il y a un an, sur la même période, la marque de Musk avait toutefois écoulé 3717 véhicules. Les ventes se sont donc effondrées de 61%. En Europe, c'est l'une des plus fortes baisses en pourcentage. Dans l'UE, les ventes de Tesla ont chuté de 45% au premier trimestre.

Le fait que le groupe automobile d'Elon Musk soit encore très légèrement en tête s'explique en partie par la popularité élevée de la marque chez nous. Pendant longtemps, en Suisse, Tesla était LA voiture électrique.



Cette époque est révolue: de janvier à avril, seule une voiture électrique sur dix nouvellement immatriculée en Suisse était une Tesla. Environ une voiture électrique sur trois provient du groupe Volkswagen. Le constructeur automobile allemand vend désormais trois fois plus de voitures électriques que Tesla.

Les Audi électriques sont particulièrement populaires (+102% par rapport à l'année précédente). La marque premium de VW vend dorénavant presque autant de voitures électriques que Tesla (-61 %).

En 2025, Tesla a vendu 61% de voitures en moins à la fin du mois d'avril par rapport à la même période il y a un an. graphique watson

De la troisième à la cinquième place, on trouve deux autres marques de Volkswagen: BMW (+4%), Skoda (+9%) et VW (+13%). Le top 10 est complété par Renault, Hyundai, Volvo, Porsche (une marque de VW) et Kia.

Il convient de noter à cet égard: si l'on considère non pas les marques, mais les constructeurs, Tesla a perdu depuis longtemps sa position de leader du marché suisse au profit du groupe Volkswagen. Dans le classement des constructeurs, le groupe BMW est désormais aussi passé devant Tesla.



Mais quels sont les modèles de voitures électriques les plus demandés dans notre pays? Le Model Y de Tesla reste-t-il la voiture électrique la plus vendue en Suisse? Après quatre mois, une tendance claire se dessine.

Voitures électriques les plus vendues en Suisse (janvier à avril)

10e place: VW ID.3, 411 nouvelles immatriculations Image: vw

9e place: Hyundai Ioniq 5, 468 immatriculations Image: keystone

8e place: Audi Q6, 469 immatriculations Image: audi

7e place: Volvo EX30, 481 immatriculations Image: www.imago-images.de

6e place: Porsche Macan, 491 immatriculations Image: porsche

5e place: BMW iX1, 611 immatriculations

4e place: Audi Q4, 650 immatriculations Image: AUDI AG

3e place: Renault 5, 651 immatriculations Image: Yannick Brossard

2e place: Skoda Enyaq, 680 immatriculations Image: skoda

1e place: Tesla Model Y, 1113 immatriculations Image: Shutterstock

Tesla profite encore de la popularité du Model Y. Elle continue de bien se vendre, mais les ventes ont chuté de 62% par rapport à l'année précédente. La Model 3 a chuté à la 14e place en 2025 et représente encore environ 20% des ventes de Tesla en Suisse.

Tesla rétrécit

La part du pionnier de la voiture électrique sur l'ensemble du marché automobile suisse s'est contractée à 2,1% au cours des quatre premiers mois de l'année, alors qu'elle était encore de 4,8% l'année précédente.



Les constructeurs chinois veulent profiter de l'effondrement de Tesla: mais le surdoué chinois des voitures électriques, BYD, n'a jusqu'à présent joué aucun rôle chez nous. Le leader mondial de la voiture électrique se retrouve en 28e position, avec seulement 61 ventes de voitures électriques depuis début 2025.

Mais cela pourrait changer dans un avenir proche. En Allemagne et au Royaume-Uni, BYD a déjà dépassé Tesla en avril.

