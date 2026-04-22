Un problème est survenu au centre de contrôle de Skyguide à Dübendorf (image d'archives). Image: Keystone

Un problème technique affecte l'aéroport de Zurich

Skyguide réduit la capacité à Zurich en raison d'un bug touchant son interface de contrôle. Des retards ne sont pas exclus.

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Skyguide a temporairement réduit mercredi, par précaution, la capacité d’approche à l'aéroport de Zurich de 30 %. Un problème technique au centre de contrôle de Skyguide à Dübendorf affecte la représentation de certains vols à l’approche de Zurich.

Des retards ne sont pas exclus, selon l’aéroport de Zurich. Aucune annulation n’a toutefois été enregistrée jusqu’à présent, a indiqué une porte-parole de l’aéroport de Zurich mercredi peu avant 6 heures.

Les passagers sont informés du statut de leurs vols par leurs compagnies aériennes. La porte-parole a ajouté que la capacité serait de toute façon réduite en raison de la bise.

Une procédure manuelle qui demande plus de temps

Selon le communiqué de Skyguide publié dans la nuit, le problème survenu à Dübendorf touche l’interface entre le contrôle en route et le contrôle d’approche. Un système qui aide les contrôleurs aériens à gérer les avions à l’arrivée n’affiche pas de manière fiable les appareils avec des retards importants.

Les contrôleurs transfèrent les vols concernés au moyen d’une procédure manuelle. Celle-ci demande plus de temps.

Afin de garantir la sécurité, Skyguide réduit par précaution la capacité d’approche à l’aéroport de Zurich de 30 % à partir du début des opérations ce mercredi. Alors que ses techniciens sont à pied d'oeuvre pour résoudre le problème, Skyguide s'excuse des désagréments causés à ses partenaires, ses clients et aux passagers.

Elle informera de l'évolution de la situation, en cours de matinée. (jzs/ats)