bien ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Transports

Skyguide: problème technique à l'aéroport de Zurich

Skyguide réduit la capacité d&#039;approche à l&#039;aéroport de Zurich (image d&#039;archives)
Un problème est survenu au centre de contrôle de Skyguide à Dübendorf (image d'archives).Image: Keystone

Un problème technique affecte l'aéroport de Zurich

Skyguide réduit la capacité à Zurich en raison d'un bug touchant son interface de contrôle. Des retards ne sont pas exclus.
22.04.2026, 06:5122.04.2026, 06:51

Skyguide a temporairement réduit mercredi, par précaution, la capacité d’approche à l'aéroport de Zurich de 30 %. Un problème technique au centre de contrôle de Skyguide à Dübendorf affecte la représentation de certains vols à l’approche de Zurich.

Des retards ne sont pas exclus, selon l’aéroport de Zurich. Aucune annulation n’a toutefois été enregistrée jusqu’à présent, a indiqué une porte-parole de l’aéroport de Zurich mercredi peu avant 6 heures.

Swiss et Edelweiss demandent de l'aide pour faire voler leurs avions

Les passagers sont informés du statut de leurs vols par leurs compagnies aériennes. La porte-parole a ajouté que la capacité serait de toute façon réduite en raison de la bise.

Une procédure manuelle qui demande plus de temps

Selon le communiqué de Skyguide publié dans la nuit, le problème survenu à Dübendorf touche l’interface entre le contrôle en route et le contrôle d’approche. Un système qui aide les contrôleurs aériens à gérer les avions à l’arrivée n’affiche pas de manière fiable les appareils avec des retards importants.

Les contrôleurs transfèrent les vols concernés au moyen d’une procédure manuelle. Celle-ci demande plus de temps.

Swiss envisage des «mesures drastiques» à Genève

Afin de garantir la sécurité, Skyguide réduit par précaution la capacité d’approche à l’aéroport de Zurich de 30 % à partir du début des opérations ce mercredi. Alors que ses techniciens sont à pied d'oeuvre pour résoudre le problème, Skyguide s'excuse des désagréments causés à ses partenaires, ses clients et aux passagers.

Elle informera de l'évolution de la situation, en cours de matinée. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
de Stefan Ehrbar
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
de David Walgis
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
de Dorothea Meadows
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
de Olivier Meier
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
1
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
de Nadja Rohner
Thèmes
Ces avions ont frôlés la catastrophe
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Vaccins Covid: des contrats «caviardés» font polémique en Suisse
Une alliance alémanique accuse l’OFSP d’opacité dans les contrats Covid, dénonçant des risques assumés par l’Etat plutôt que par les fabricants. L’office fédéral réplique en assurant que l’approvisionnement et la sécurité des vaccins ont été garantis.
L'organisation alémanique «Aktionsbündnis freie Schweiz» (Alliance pour une Suisse libre) reproche à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) de mener une «politique occulte» concernant des contrats partiellement caviardés avec les fabricants de vaccins contre le Covid-19.
L’article