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Le LEB inaugure son tronçon Jouxtens–Romanel après deux ans de travaux

Le LEB transporte 3,8 millions de voyageurs par ann
Ces transformations et cette modernisation renforcent la sécurité, la capacité et la qualité de service de la ligne, indique la société ferroviaire dans un communiqué.Keystone

Cette ligne vaudoise stratégique se transforme

Après deux ans et demi de travaux, le chemin de fer Lausanne–Echallens–Bercher a inauguré les aménagements du tronçon Jouxtens–Romanel, qui renforcent sécurité, capacité et accessibilité.
01.05.2026, 15:2301.05.2026, 15:33

La compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher (LEB) a inauguré vendredi les aménagements réalisés sur le tronçon Jouxtens-Le Lussex-Romanel (JLR). Ces transformations et cette modernisation renforcent la sécurité, la capacité et la qualité de service de la ligne, indique la société ferroviaire dans un communiqué.

Le projet JLR a représenté près de deux ans et demi de travaux depuis 2024, la transformation de trois gares et la réalisation de dix ouvrages d'art, dont un nouveau pont ferroviaire. Il a également permis de renouveler 1,6 km de voie et de remplacer 2,1 km de ligne de contact, détaille la compagnie.

Gros changement dans les transports publics vaudois

Les travaux ont également permis d'améliorer l'accessibilité, notamment avec la mise aux «normes LHand» pour les personnes à mobilité réduite.

«Ces interventions répondent à un double objectif: tout d'abord, la modernisation de la ligne et sa mise aux normes. Ensuite, elles permettent de préparer l'évolution du LEB à moyen et long terme, avec l'introduction de rames plus longues à l'horizon 2028 et le renforcement de la cadence à dix minutes entre Lausanne-Flon et Echallens à l'horizon 2035», explique la compagnie.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée entre Romanel-sur-Lausanne et Jouxtens-Mézery, en présence de la conseillère d'Etat vaudoise en charge de la mobilité, Nuria Gorrite et des municipaux des communes concernées. (tib/ats)

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