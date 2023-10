Une touriste suisse décède dans un accident de la route en Turquie

Une touriste suisse a été tuée et onze autres personnes blessées dans un accident de la route survenu dans le sud de la Turquie, ont rapporté mardi les médias turcs et le consulat général de Suisse.

Pourquoi peut-on être en shorts au mois d'octobre

Après un mois de septembre très chaud, les températures anormalement élevées pour la saison continuent de nous accompagner, en ce début d'octobre. Et ce n'est pas près de s'arrêter, nous dit un météorologue.

Avec 22°C à Lausanne, 25°C à La Chaux-de-Fonds (située à 1000 mètres!) ou encore 27°C à Delémont ce lundi 2 octobre, on pouvait facilement se balader en t-shirt en Suisse romande. Et que dire de nos voisins français qui ont enregistré, lundi, 35°C à Bordeaux. Le météorologue de MétéoSuisse Mehdi Mattou nous explique pourquoi nous avons droit à un si long été indien et si on doit s'attendre à ce que ça continue.