«Seekuh» en pleine action en 2015. Image: KEYSTONE

Cette célèbre «vache marine» débarque en Suisse romande

«Seekuh», la faucardeuse préférée des Zurichois, va désormais tondre les algues du côté de Morges (VD). Son entrée en service est prévue pour cet été.

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Il avait été surnommé «Seekuh» ou «vache marine»: après 40 ans de service, le bateau tondeuse de plantes aquatiques ne trouve plus son utilité dans les eaux du Lac de Zurich. Depuis mercredi, la faucardeuse a trouvé un nouveau port d'attache à Morges (VD).

La faucardeuse en question mesure quelque 12 mètres de long et 3 mètres de large pour un total d'environ 6 tonnes. Son rôle: couper les végétaux qui prolifèrent dans les plans d'eau pour assurer le confort des utilisateurs, tout en veillant à la biodiversité.

La faucardeuse est arrivée à Morges. Keystone

Sur la Côte, un bateau de ce type était en service depuis 1981, raconte Caroline Villard, directrice de l'ERM, l'Association intercommunale pour l'Epuration des eaux usées de la Région Morgienne. Véritable «soeur jumelle» de la faucardeuse zurichoise, cette embarcation assurait le service de sept communes: Gland, Rolle, St-Prex, Tolochenaz, Morges, Préverenges et St-Sulpice.

«Historiquement, nous assurons cette tâche car la prolifération des plantes aquatiques est associée à un rejet de phosphore dans le Lac Léman», explique la responsable. L'élément est directement lié à la production de biomasse.

«L'année dernière, nous avons fait une inspection de la coque du bateau, qui a révélé des signes de corrosion. La priorité était de continuer à assurer ce service, sans prendre de retard.»

Cette faucardeuse avait, elle aussi, travaillé pendant près de quarante ans.

Un convoi exceptionnel sur l'autoroute

C'est par la presse que l'organisation a appris que le Canton de Zurich allait mettre hors service son bateau, la qualité des eaux du lac s'étant améliorée, et la prolifération d'herbiers aquatiques ayant diminué. L'adopter était une solution «un peu providentielle», glisse Caroline Villard.

L'avantage avec le bateau zurichois? «Ils avaient fait les travaux qu'on aurait dû entreprendre sur la coque du nôtre.» Malgré un «attachement» plus émotionnel du côté alémanique, la faucardeuse a pu gagner les rives lémaniques mercredi dernier, dans un convoi exceptionnel qui a pu prendre l'autoroute.

Seekuh pèse environ 6 tonnes. Keystone

Le bateau ne commencera son nouveau mandat que cet été, la saison du faucardage étant limitée de juin à septembre. «Nous allons pouvoir compter dessus pour les 10 à 20 prochaines années», estime l'ingénieure. Cela nous laisse le temps de voir ce qui se passe, au niveau de la prolifération des plantes aquatiques, mais aussi de l'éventuelle évolution de la loi."

L'impact de la moule quagga

Si la tonte d'herbiers a pu être délaissée à Zurich, c'est en partie «parce que les stations d'épuration ont été renouvelées et sont désormais plus performantes», constate la directrice de l'ERM. «Ce sera aussi le cas dans le Léman: on tend vers des eaux moins chargées en nutriments pour les plantes.»

Pour le faucardage, le tout est de trouver l'équilibre entre le confort humain – pour les baigneurs et les navigateurs – et les herbiers, qui sont des habitats pour de nombreuses espèces. L'entretien des surfaces est d'ailleurs strictement délimité à certaines zones par le canton.

Autre facteur à prendre en compte: la colonisation des lacs par la moule quagga. Cette «filtreuse d'eau» la libère et permet une meilleure pénétration de la lumière, ce qui crée un environnement idéal pour le développement des plantes.

«C'est tout un équilibre» à trouver, résume Caroline Villard. Entre alors en jeu la «Seekuh», désormais morgienne. (jzs/ats)