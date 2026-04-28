Il sera finalement expulsé de Suisse après avoir commis 127 délits

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Accusé de 127 délis, il sera finalement expulsé de Suisse

Un ressortissant moldave avait accumulé des dizaines méfaits en Valais et sur Vaud. Il vient d'être jugé à Martigny et devra quitter le pays après sa peine.

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Jugé mardi à Martigny (VS), un ressortissant moldave devrait écoper de 55 mois de prison ferme et à d'une expulsion du territoire suisse de dix ans. Dans le cadre d'une procédure simplifiée, l'homme a reconnu 40 délits au préjudice de plus de 50 personnes ou sociétés.

L'homme venu de l'Est de l'Europe a plaidé coupable pour divers chefs d'accusation: représentation de la violence, vol par métier et en bande, dommage à la propriété, violation de domicile, pornographie, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite sans autorisation et divers délits à la loi sur les armes. Deux pistolets lui ont notamment été séquestrés.

Entre janvier 2022 et mars 2023, le prévenu a commis, seul ou en compagnie de tiers, des infractions contre le patrimoine, notamment dans les cantons du Valais (40 cas) et de Vaud. Au total, le Ministère public a listé 127 délis.

Le principal trafic de l'accusé et ses complices consistaient à voler des vélos, électriques ou non, puis de les sortir du territoire suisse grâce à de fausses factures créées par le prévenu, et de les vendre à l'étranger, via Internet.

Dans cette affaire, le trentenaire n'est qu'un des principaux prévenus. Deux autres Moldaves sont parvenus à quitter la Suisse avant d'être appréhendés. Des mandats d'arrêt internationaux ont été lancés contre eux.

Lors de son audition par le Tribunal d'arrondissement de Martigny, le prévenu a précisé:

«Ce fut mon choix de demander à Mme la procureure de pouvoir obtenir un jugement sous forme de procédure simplifiée»

Il a ajouté:

«Je suis d'accord avec l'acte d'accusation et avec la sanction proposée, y compris l'expulsion de Suisse d'une durée de dix ans.»

En renonçant à une procédure ordinaire, le prévenu n'aura pas la possibilité de faire appel de son jugement et donc d'une future condamnation qui ne fait aucun doute.

Le trentenaire a poursuivi:

«J'espère que le jugement sera rendu au plus vite, afin de pouvoir demander une liberté conditionnelle, puis de rentrer en Moldavie, y rejoindre ma femme et ma mère, malade.»

Il a conclu:

«Je compte ensuite m'installer avec mon épouse, en France, afin de continuer à travailler dans le domaine de la construction»

L'homme ayant déjà purgé plus de 37 mois de prison, le prévenu peut espérer quitter la prison de Crêtelongue, avant l'été 2027, via une remise de peine.

Le verdict sera transmis prochainement aux parties. (ats)