Le géographe et politologue Michael Hermann explique qu'il faut se méfier des sondages.

Initiative «200 francs, ça suffit»: le scrutin pourrait surprendre



Les prochaines votations s'annoncent serrées pour la SSR, tandis que le sort semble en être jeté pour les autres initiatives. Nous avons demandé au patron d'un institut de sondage à quel point les projections étaient fiables.

Kilian Marti Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Le prochain dimanche de votations s'annonce émotionnel. L'initiative sur la SSR, «200 francs ça suffit!», pourrait finir en coude à coude. Celle sur l'argent liquide devrait passer, tandis que celle pour la création d'un fonds climatique ne devrait pas passer. Sur l'argent liquide, le contre-projet du Conseil fédéral pourrait être accepté. Selon gfs.bern, le taux de participation pourrait s'élever à 47%.

Les tendances à la fin janvier 👇🏼 Voici les dernières tendances pour les votations du 8 mars

Michael Hermann est politologue et géographe. Il dirige l'institut de sondage Sotomo, qui réalise notamment des sondages électoraux pour la SSR. Cet enseignant à l'Université de Zurich explique pourquoi il ne faut pas voir les sondages comme des prédictions, et répond aux accusations de manipulations des électeurs.

Image: Michael Buholzer / Keystone

Monsieur Hermann, lorsque la moitié du corps électoral se rend aux urnes, on considère qu’un objet est véritablement polarisant. Parmi les objets soumis au vote le 8 mars, lequel en a le potentiel

Michael Hermann: Cela est le plus probable pour l’initiative sur la SSR. C'est elle qui domine le débat public et préoccupe le plus les gens.

Selon les premiers sondages, l’initiative sur la SSR s’annonce serrée. Sur quoi se jouera la décision finale?



«Ce que l’on observe généralement avec les initiatives, c’est que leur soutien tend à diminuer au fil du temps»

Cela pourrait aussi se produire ici, si une partie des personnes qui pensaient au départ que la radio et la télévision pourraient fonctionner sans problème avec 200 francs prenaient davantage conscience des conséquences profondes de cette baisse. Par exemple à travers tous ces sportifs suisses populaires comme Marco Odermatt, qui ont mis en garde contre les effets négatifs de cette initiative.

Dans quelle mesure le soutien diminue-t-il en pleine campagne électorale?

La part de oui enregistrée lors du premier sondage est en moyenne supérieure de 14 points au résultat final. Le dimanche de la votation, il est très rare que des initiatives obtiennent un soutien plus élevé que durant les enquêtes précédentes. Ce fut le cas notamment de l’initiative contre l’immigration de masse ou de l’initiative contre les rémunérations abusives. La population fait malgré tout ce qu’elle veut.

Pour la votation sur l'identité numérique, personne n’avait prévu un scrutin aussi serré. À vos yeux, lorsque les sondages se trompent, quelle en est la principale raison?

En réalité, même les sondages réalisés peu avant les votations s’écartent en moyenne de 5% du résultat final. Et cela alors que la marge d’erreur statistique affichée est nettement plus faible. Ces écarts peuvent s’expliquer par une mobilisation tardive ou par une dynamique de mobilisation mal évaluée.

«De plus, dans chaque sondage, certains groupes sont sous-représentés»

Les biais qui en résultent ne peuvent pas toujours être corrigés de manière suffisante par des méthodes statistiques.

Un politologue a déclaré à watson que, lors du vote sur l’e-ID, un milieu particulièrement sceptique à l’égard de l’État et de la numérisation était très actif mais qu’il était plus difficile à atteindre dans les sondages. Observez-vous ce schéma actuellement?

Mon premier réflexe a aussi été de penser que les personnes méfiantes, sceptiques face à la collecte de données, sont plus difficiles à joindre. Elles souhaitent laisser moins de traces numériques. Cela peut constituer un biais. Mais comme je l’ai dit, les résultats sur l’e-ID n’ ont pas constitué un écart énorme par rapport à d’autres sondages.

Certaines personnes l’ont perçu autrement. Après la votation sur l’identité numérique, les jeunes UDC ont accusé des instituts comme le vôtre, Sotomo, de manipuler les électeurs. Le faites-vous?



«Le résultat serré du scrutin a montré précisément que les votants font malgré tout ce qu’ils veulent, indépendamment de ce que prédisent les sondages»

Et il existe des études qui ont examiné les effets des sondages sur le comportement de vote.

Que montrent ces études?

Elles indiquent que les effets des sondages vont rarement clairement dans une seule direction, qu’ils ne mobilisent ni davantage les opposants ni davantage les partisans. Ce que font toutefois les sondages, c’est alimenter le débat. Pour certains objets, personne ne pense au départ qu’ils ont une chance. Lorsque des sondages montrent ensuite qu’ils pourraient obtenir une majorité, les gens s’y intéressent davantage.

Le reproche selon lequel beaucoup voudraient appartenir au camp des gagnants et voteraient en fonction des tendances des sondages n’est donc pas scientifiquement prouvé?

Exactement. Car il peut tout aussi bien y avoir un effet outsider, lorsque l’on pense appartenir au camp des perdants et qu’il faut se mobiliser davantage. Ou alors on pense faire partie des gagnants et l’on ne va pas voter.

Avec les initiatives sur les espèces et sur la SSR, des électeurs sceptiques à l’égard de l’État et de la numérisation pourraient à nouveau se rendre aux urnes en plus grand nombre. Quelle serait l’ampleur de leur participation?

Je trouve très difficile de discerner ici un schéma clair.

«De nombreuses personnes âgées utilisent volontiers les espèces et consomment tout autant les contenus de la SRF»

Mais il est évident que les deux initiatives s’adressent à des cercles de personnes sceptiques face au pouvoir de l’État. Et ces groupes pourraient être sous-représentés dans les sondages. Il subsiste toutefois une incertitude pour une autre raison..

Pour quelle raison?

Les sondages sous-estiment peut-être le fait que l’initiative sur la SSR mobilise des milieux qui votent habituellement moins, mais qui participent cette fois parce qu’ils seraient immédiatement soulagés financièrement. Ces dernières années, la question du coût de la vie est devenue de plus en plus déterminante lors des votations. Les critiques à l’égard du service public ont toujours existé, mais l’argument des coûts a pris davantage d’importance.

L’initiative sur la SSR est la première votation depuis plusieurs années à apporter immédiatement un allègement financier à tous les ménages suisses. Cela entraînera-t-il une mobilisation plus forte?

Dans le pays, l’ambiance est marquée par la hausse des coûts des primes d’assurance-maladie et des loyers. Il y aussi l’augmentation prévue de la TVA pour l’AVS et le budget de l’armée.

«Ce qui distingue l’initiative sur la SSR, c’est que chacun voit précisément ce qu’il peut économiser»

Ceux qui ressentent une pression sur leur porte-monnaie y voient une possibilité d’économiser directement de l’argent. Et cette occasion ne se représentera sans doute pas de sitôt. Reste une question ouverte pour moi, celle de savoir dans quelle mesure cela mobilisera des jeunes qui s’abstiennent habituellement. C’est pourquoi je lis les sondages avec une certaine prudence.

Traduit de l'allemand par Joel Espi