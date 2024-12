Image: KEYSTONE

Retraite des femmes à 65 ans: le Tribunal fédéral a tranché

La haute cour a rejeté ce jeudi les recours déposés contre la votation AVS 21, malgré le marasme des erreurs de prévision de l'assurance.

Plus de «Suisse»

Le Tribunal fédéral a pris sa décision: la votation AVS 21, qui comprend le relèvement de l'âge de la retraite des femmes, ne sera pas annulée. A quelques divergences près sur des détails, les juges ont finalement convergé pour rejeter les recours et la décision officielle du rejet est tombée quelques minutes plus tard. L'affaire est pliée.

Ainsi, le juge rapporteur François Chaix a estimé que l'erreur invoquée par les recourants n'était pas grave au point de justifier l'annulation. Certes, le Conseil fédéral aurait dû indiquer que les besoins de financement étaient des estimations. Il ne se justifie pas pour autant de mettre en cause la sécurité du droit dès lors que plusieurs mesures de la réforme sont entrées en vigueur.

Le contre-rapporteur Stephan Haag a de son côté conclu à l'irrecevabilité des recours et estimé que le tribunal ne devait pas entrer en matière. Il a souligné que le Conseil fédéral n'était pas conscient de l'erreur. Cette dernière a été reconnue seulement après la votation.

Selon lui, les opposants à la réforme et les citoyens avaient la possibilité de s'informer, de réaliser et de souligner que les estimations du Conseil fédéral étaient fondées sur des projections et qu'elles étaient entachées d'incertitude. En outre, l'erreur n'est pas suffisamment grossière pour justifier l'entrée en matière.

Manifestation devant le TF

Avant le verdict, quelque 200 personnes étaient présentes devant le Tribunal fédéral à Lausanne. Parmi elles se trouvait, la présidente des Vert-e-s suisses, Lisa Mazzone, mais aussi des représentantes du comité référendaire, des recourantes et des partisans et activistes politiques et féministes de l'Alliance contre l'AVS 21.

Tout en étant bon enfant, l'ambiance était aussi passablement militante, entre slogans et banderoles. «Non à AVS 21» et «Augmentons les rentes, pas l'âge de la retraite» pouvait-on notamment lire sur deux banderoles, déployées au bas des marches.

Une cinquantaine de femmes, toutes générations confondues, ont ensuite entonné des chants sur les marches du TF: «Il y en a assez des inégalités, il faut lutter ensemble» ou encore «On est rouge de colère contre les fossoyeurs de nos retraites».

Christine, une Lausannoise proche de l'âge de la retraite, a martelé:

«La votation a été faussée. Nous avons voté sur des informations erronées. Or le pilier de notre démocratie, c'est d'être informée correctement»

Des chiffres faux

Le TF a délibèré en audience publique pour trancher sur les recours déposés contre la votation sur le relèvement de l'âge de la retraite pour les femmes.

La 1ère Cour de droit public s'est penchée sur des recours des Femmes socialistes et des Vert-e-s, qui dénoncaient des chiffres faux: début août, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a annoncé que les perspectives financières de l'AVS reposaient sur deux formules de calcul erronées.

Les derniers calculs ont finalement établi que les dépenses de l'AVS pour 2033 avaient été surestimées de 2,5 milliards. Avec cette correction, il apparaît que l'AVS est en meilleure santé que cela avait été annoncé en septembre 2022 dans la documentation sur la réforme AVS 21 prévoyant notamment le relèvement de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans. La votation avait abouti à un résultat très serré avec 50,5% de oui seulement.

Chronologie d'un marasme

15 décembre 2021: Le Parlement approuve la réforme AVS21 qui vise à stabiliser l'AVS et qui prévoit un relèvement de l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans. La gauche annonce un référendum.

Le Parlement approuve la réforme AVS21 qui vise à stabiliser l'AVS et qui prévoit un relèvement de l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans. La gauche annonce un référendum. 4 janvier 2022: L'alliance «Pas touche à nos rentes», composée de syndicats, du PS, des Verts et de collectifs féministes, lance le référendum. Elle dénonce une réforme qui permettra de faire des économies à hauteur de 10 milliards de francs sur le dos des femmes. Elle accuse le camp bourgeois de chercher à affaiblir l'AVS.

L'alliance «Pas touche à nos rentes», composée de syndicats, du PS, des Verts et de collectifs féministes, lance le référendum. Elle dénonce une réforme qui permettra de faire des économies à hauteur de 10 milliards de francs sur le dos des femmes. Elle accuse le camp bourgeois de chercher à affaiblir l'AVS. 25 mars 2022: Le comité référendaire dépose à la Chancellerie fédérale le référendum muni de 151 782 signatures. Avant même l'expiration du délai, trois fois plus de signatures que nécessaire ont été récoltées.

Le comité référendaire dépose à la Chancellerie fédérale le référendum muni de 151 782 signatures. Avant même l'expiration du délai, trois fois plus de signatures que nécessaire ont été récoltées. 29 avril 2022: La Chancellerie fédérale annonce officiellement que le référendum a abouti. Le peuple se prononcera.

La Chancellerie fédérale annonce officiellement que le référendum a abouti. Le peuple se prononcera. 25 septembre 2022: La réforme de l'AVS est approuvée du bout des lèvres par le peuple suisse. Le oui s'impose avec 50,6% des voix.

La réforme de l'AVS est approuvée du bout des lèvres par le peuple suisse. Le oui s'impose avec 50,6% des voix. 6 août 2024: L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) annonce que les perspectives financières de l'AVS reposaient sur deux formules de calcul erronées. Il estime que les dépenses étaient de quatre milliards inférieures à ce qui était prévu pour 2033. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider ordonne une enquête administrative.

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) annonce que les perspectives financières de l'AVS reposaient sur deux formules de calcul erronées. Il estime que les dépenses étaient de quatre milliards inférieures à ce qui était prévu pour 2033. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider ordonne une enquête administrative. 9 août 2024: Les Femmes socialistes et les Vert-e-s déposent des recours contre le résultat de la votation du 25 septembre 2022. Ils estiment que les femmes ont été privées d'une année de retraite avec de faux arguments.

Les Femmes socialistes et les Vert-e-s déposent des recours contre le résultat de la votation du 25 septembre 2022. Ils estiment que les femmes ont été privées d'une année de retraite avec de faux arguments. 16 septembre 2024: L'OFAS revoit à la baisse l'écart entre les anciennes et les nouvelles projections. Celui-ci est désormais estimé à 2,5 milliards de francs.

L'OFAS revoit à la baisse l'écart entre les anciennes et les nouvelles projections. Celui-ci est désormais estimé à 2,5 milliards de francs. 23 octobre 2024: Le directeur de l'OFAS Stéphane Rossini annonce son départ pour la fin juin 2025.

Le directeur de l'OFAS Stéphane Rossini annonce son départ pour la fin juin 2025. 6 décembre 2024: L'enquête administrative conclut qu'en l'absence d'opérations erronées, on ne peut pas parler d'erreur de calcul dans la mauvaise évaluation des perspectives financières de l'AVS établies par l'OFAS. Les deux formules incriminées ne sont pas erronées en elle-même, mais leur implémentation dans le modèle de calcul n'a pas été faite avec la rigueur méthodologique requise.

(ats)