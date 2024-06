Tout ce qu'il faut savoir sur les résultats des votations de ce dimanche

Le 9 juin 2024, les citoyens suisses ont été appelés à se prononcer sur quatre objets fédéraux. Au premier plan figurent deux initiatives sur le financement du système de santé.

L'augmentation constante des primes d'assurance maladie préoccupe la population suisse. Ce dimanche 9 juin, les Suisses se sont prononcés sur deux initiatives à ce sujet – l'une émanant du PS, l'autre lancée par le Centre. De plus, l'initiative anti-vaccination «Pour la liberté et l’intégrité physique» et une nouvelle loi sur l'électricité ont aussi été soumises aux urnes. Voici toutes les informations sur les différents objets, les pronostics avant les résultats et le verdict en direct à partir de dimanche.

Initiative pour l'allègement des primes à 10%

De quoi s'agit-il? On vous explique l'initiative Vidéo: watson

L'initiative du PS voulait que les citoyens consacrent au maximum 10% de leur revenu disponible aux primes d'assurance maladie. Si les primes dépassaient cette limite, la personne concernée verrait le reste des frais couverts par des subsides. Cette mesure devait être financée à raison de deux tiers par la Confédération et d'un tiers par les cantons.

Ce que disaient les pronostics

4e vague de sondage du 29 mai 2024 - gfs

Oui: 50 % ☑️ | Non: 48 % | Indécis: 2 %

Oui: 50 % ☑️ | Non: 48 % | Indécis: 2 %

Oui: 56 % ☑️ | Non: 40 % | Indécis: 4 %

Oui: 60 % ☑️ | Non: 36 % | Indécis: 4 %

Les résultats de l'initiative pour l'allègement des primes

Initiative d’allègement des primes Etat: Estimations 43,0% Oui 57,0% Non 2 Cantons 2,5 Cantons Communes

Initiative de frein aux coûts du Centre

De quoi s'agit-il?

La deuxième initiative sur le financement du système de santé vient du Centre. Celle-ci voulait que tous les acteurs (cantons, hôpitaux, médecins, caisses maladie et pharma) prennent des mesures pour réduire les coûts dès que la croissance des coûts de la santé est supérieure de plus de 20% en moyenne par an et par personne à celle des salaires et de l'économie.

Ce que disaient les pronostics

4e vague de sondage du 29 mai 2024 – gfs

Oui: 41 % | Non: 54 % ☑️ | Indécis: 5 %

Oui: 45 % | Non: 51 % ☑️ | Indécis: 4 %

Oui: 52 % ☑️ | Non: 41 % | Indécis: 7 %

Oui: 54 % ☑️ | Non: 38 % | Indécis: 8 %

Combien payez-vous en assurance-maladie? Des Romands répondent Vidéo: watson

Les résultats de l'initiative de frein aux coûts

Initiative pour un frein aux coûts Etat: Estimations 35,0% Oui 65,0% Non 1 Canton 3,5 Cantons Communes

Initiative «Pour la liberté et l'intégrité physique»

De quoi s'agit-il?

L'initiative «Pour la liberté et l'intégrité physique», lancée par le Mouvement libertaire suisse, visait à compléter l'article 10 de la Constitution fédérale, qui régit le droit à la vie et à la liberté personnelle. Le droit à l'intégrité physique devait s'appliquer aux vaccins, aux puces électroniques et aux informations numériques contenues dans le corps.

Ce que disaient les pronostics

4e vague de sondage du 29 mai 2024 – gfs

Oui: 22 % | Non: 75 % ☑️ | Indécis: 3 %

Oui: 23 % | Non: 72 % ☑️ | Indécis: 5 %

Oui: 27 % | Non: 70 % ☑️ | Indécis: 3 %

Oui: 29 % | Non: 51 % ☑️ | Indécis: 20 %

Les résultats de l'initiative «Pour la liberté et l'intégrité physique»

Initiative sur l’intégrité physique Etat: Estimations 25,0% Oui 75,0% Non 0 Cantons 4,5 Cantons Communes

Loi sur l'électricité

De quoi s'agit-il?

La nouvelle loi sur l'électricité fixait des objectifs de développement contraignants pour la Suisse d'ici 2035. D'ici là, le pays devrait produire au moins 35 milliards de kilowattheures d'électricité par an à partir du soleil, du vent, de la biomasse ou de la géothermie.

Ce que disaient les pronostics

4e vague de sondage du 29 mai 2024 – gfs

Oui: 73 % ☑️ | Non: 24 % | Indécis: 3 %

Oui: 64 % ☑️ | Non: 33 % | Indécis: 3 %

Oui: 75 % ☑️ | Non: 19 % | Indécis: 6 %

Oui: 65 % ☑️ | Non: 28 % | Indécis: 7 %

Les résultats de la loi sur l'énergie

Loi sur l'électricité Etat: Estimations 69,0% Oui 31,0% Non 4,5 Cantons 0 Cantons Communes

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)