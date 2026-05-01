Selon l'USS, 15 000 personnes ont participé à la traditionnelle manifestation du 1er mai à Zurich. Keystone

Plus de 15 000 personnes défilent à Zurich pour le 1er mai

La mobilisation a rassemblé des milliers de participants vendredi dans la plus grande ville du pays, à l’appel des syndicats et sous le slogan «Blocchiamo tutto» («Bloquons tout»).

Plus de «Suisse»

Des milliers de personnes ont manifesté vendredi à Zurich à l'occasion de la Fête du travail. Le rassemblement était placé sous le mot d'ordre «Blocchiamo tutto» («Bloquons tout»).

La principale manifestation du pays a réuni plus de 15 000 participants, a indiqué l'Union syndicale suisse (USS) dans un communiqué.

Le cortège, parti de l'Helvetiaplatz, devait traverser la vieille ville pour se rendre sur la place du Sechseeläuten, où un syndicaliste italien et la nouvelle conseillère nationale Michèle Dünki-Bättig (PS/ZH) devaient prendre la parole.

Des mouvements d'extrême gauche ont appelé à une manifestation dans l'après-midi. Ce rassemblement n'a pas été autorisé. (tib/ats)