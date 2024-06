EM 2024: Mit diesem Kader tritt Kroatien in Deutschland an

An der WM 2022 musste sich Kroatien dem späteren Weltmeister Argentinien im Halbfinal geschlagen geben, wie weit bringt es das Team von Trainer Zlatko Dalić an der EM in Deutschland?

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 7. Juni geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Mit diesem (vorläufigen) Kader greift Kroatien an der Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland an:

Tor

Dominik Livakovic, 29, Fenerbahçe Istanbul

Ivica Ivusic, 29, Paphos FC

Nediljko Labrovic, 24, HNK Rijeka

Abwehr

Domagoj Vida, 35, AEK Athen

Josip Juranovic, 28, Union Berlin

Josko Gvardiol, 22, Manchester City

Borna Sosa, 26, Ajax Amsterdam

Josip Stanisic, 24, Bayer Leverkusen

Josip Sutalo, 24, Ajax Amsterdam

Martin Erlic, 26, US Sassuolo Calcio

Marin Pongracic, 26, US Lecce

Mittelfeld

Luka Modric, 38, Real Madrid

Mateo Kovacic, 30, Manchester City

Marcelo Brozovic, 31, al-Nassr FC

Mario Pasalic, 29, Atalanta Bergamo

Nikola Vlasic, 26, FC Turin

Lovro Majer, 26, VfL Wolfsburg

Luka Ivanusec, 25, Feyenoord Rotterdam

Luka Sucic, 21, RB Salzburg

Martin Baturina, 21, Dinamo Zagreb

Sturm

Ivan Perisic, 35, Hajduk Split

Andrej Kramaric, 32, TSG 1899 Hoffeneim

Bruno Petkovic, 29, Dinamo Zagreb

Marko Pjaca, 29, HNK Rijeka

Ante Budimir, 32, CA Osasuna

Marco Pasalic, 23, HNK Rijeka

Die Kroaten kriegen es in der Gruppenphase gleich mit Spanien und Italien zu tun. Bild: keystone

Die Gruppenspiele von Kroatien an der EM 2024

Kroatien muss an der EM gegen Spanien, Albanien und Italien antreten.

Samstag, 15. Juni

18 Uhr: Spanien – Kroatien



18 Uhr: Spanien – Kroatien Mittwoch, 19. Juni

15 Uhr: Kroatien – Albanien

15 Uhr: Kroatien – Albanien Montag, 24. Juni

21 Uhr: Kroatien – Italien

Die kroatische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 10. Platz

10. Platz Gesamtwert: 329 Millionen Euro

329 Millionen Euro Durchschnittsalter: 27,7 Jahre

27,7 Jahre Wertvollster Spieler: Josko Gvardiol (75 Mio. Euro)

Josko Gvardiol (75 Mio. Euro) Legionäre: 20

