WM 2022: So steht es um das Kader von Portugal

An seinen bereits fünften Weltmeisterschaften will Portugals Leader Cristiano Ronaldo seine Mannschaft nach dem Europameistertitel zum ganz grossen Coup führen. Doch ausgerechnet der grosse Star ist zurzeit nicht in der Hochphase seiner Karriere. Mit diesem Kader will es Portugal in Katar trotzdem ganz weit bringen:

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 10. November geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Tor

Rui Patrício, 34, AS Rom

Diogo Costa, 23, FC Porto

José Sá, 29, Wolverhampton Wanderers

Abwehr

Pepe, 39, FC Porto

Danilo Pereira, 31, Paris Saint-Germain

Raphaël Guerreiro, 28, Borussia Dortmund

Rúben Dias, 25, Manchester City

João Cancelo, 28, Manchester City

Nuno Mendes, 20, Paris Saint-Germain

Diogo Dalot, 23, Manchester United

António Silva, 19, Benfica Lissabon

Mittelfeld

William Carvalho, 30, Betis Sevilla

Bernardo Silva, 28, Manchester City

João Mário, 29, Benfica Lissabon

Bruno Fernandes, 28, Manchester United

Rúben Neves, 25, Wolverhampton Wanderers

João Palhinha, 27, FC Fulham

Matheus Nunes, 24, Wolverhampton Wanderers

Otávio, 27, FC Porto

Vitinha, 22, Paris Saint-Germain

Sturm

Cristiano Ronaldo, 37, Manchester United

André Silva, 27, RB Leipzig

João Félix, 23, Atlético Madrid

Rafael Leão, 23, AC Milan

Ricardo Horta, 28, Sporting Braga

Gonçalo Ramos, 21, Benfica Lissabon

Die portugiesische Nationalmannschaft vor dem Nations League-Match gegen Spanien, September 2022. Bild: keystone

Gruppe an der WM 2022

Portugal trifft in der Gruppe H auf Uruguay, Südkorea und Ghana.

Donnerstag, 24. November

14 Uhr: Uruguay – Südkorea

17 Uhr: Portugal – Ghana

Montag, 28. November

14 Uhr: Südkorea – Ghana

20 Uhr: Portugal – Uruguay

Freitag, 2. Dezember

16 Uhr: Südkorea – Portugal

16 Uhr: Ghana – Uruguay

Regeln für die Kader an der WM Die FIFA hat angekündigt, dass sie die Kader-Regelung für die WM 2022 in Katar anpassen will. So sollen die Nationalteams 26 statt wie bisher 23 Spieler mit in die Wüste nehmen dürfen. Pro Spieltag dürfen dann trotzdem nur 23 Spieler gemeldet werden, die restlichen drei müssen auf die Tribüne. Damit soll übermässigen Ausfällen vorgebeugt werden.

Die portugiesische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 9. Platz

9. Platz Gesamtwert: 923 Millionen Euro

923 Millionen Euro Durchschnittsalter: 26,8 Jahre

26,8 Jahre Höchster Marktwert: Rafael Leão (85 Mio.)

Rafael Leão (85 Mio.) Legionäre: 19

Aktuelle Form

Die portugiesische Nationalmannschaft löste ihr WM-Ticket erst in den Playoffs. Aufgrund einer (einzigen) Niederlage gegen den Gruppenersten Serbien, reichte es den Portugiesen nur für den zweiten Platz.

Seit dieser Niederlage im November vor einem Jahr verloren die Portugiesen nur ein einziges Mal: im Juni 2022 in Genf gegen die Schweiz. Zwar befindet sich Leistungsträger und Rekordtorschütze Ronaldo bei Manchester United in einem Formtief. Doch auch ohne ihn hat Portugal eine starke Mannschaft: Mit einem Marktwert von fast einer Milliarde wird mit den Portugiesen an der WM in Katar also definitiv zu rechnen sein (– solange sie nicht auf die Schweizer Nati treffen).

(lak)