WM 2022: So steht es um das Kader von Brasilien

Die Brasilianer gehen als Favoriten in das Turnier in Katar. Der letzte Weltmeistertitel für die Seleção ist auch bereits 20 Jahre her. Nun wollen Neymar und Co. die Mannschaft wieder zum Erfolg führen.

Stand der Daten

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 9. November geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Hier das Kader von Brasilien für die Fussball-Weltmeisterschaft 2022:

Tor

Alisson, 29, FC Liverpool

Ederson, 28, Manchester City

Weverton, 34, SE Palmeiras São Paulo

Abwehr

Danilo, 31, JuventusThiago

Silva, 38, Chelsea

Marquinhos, 28, Paris Saint-Germain

Alex Sandro, 31, Juventus

Dani Alves, 39, UNAM

Éder Militão, 24, Real Madrid

Alex Telles, 29, Sevilla

Bremer, 25, Juventus

Mittelfeld

Casemiro, 30, Manchester United

Lucas Paquetá, 25, West Ham United

Fred, 29, Manchester United

Fabinho, 29, Liverpool

Bruno Guimarães, 24, Newcastle United

Éverton Ribeiro, 33, Flamengo

Sturm

Richarlison, 25, Tottenham Hotspur

Neymar, 30, Paris Saint-Germain

Raphinha, 25, Barcelona

Antony, 22, Manchester United

Gabriel Jesus, 25, Arsenal

Vinícius Júnior, 22, Real Madrid

Rodrygo, 21, Real Madrid

Gabriel Martinelli, 21, Arsenal

Pedro, 25, Flamengo

Sie gehen als Favoriten in die WM in Katar: die brasilianische Nationalmannschaft. Bild: keystone

Gruppe an der WM 2022

Brasilien spielt zusammen mit der Schweiz, Serbien und Kamerun in der Gruppe G.

Donnerstag, 24. November

11 Uhr: Schweiz – Kamerun

20 Uhr: Brasilien – Serbien

Montag, 28. November

11 Uhr: Kamerun – Serbien

17 Uhr: Brasilien – Schweiz

Freitag, 2. Dezember

20 Uhr: Kamerun – Brasilien

20 Uhr: Serbien – Schweiz

Regeln für die Kader an der WM

Regeln für die Kader an der WM Die FIFA hat angekündigt, dass sie die Kader-Regelung für die WM 2022 in Katar anpassen will. So sollen die Nationalteams 26 statt wie bisher 23 Spieler mit in die Wüste nehmen dürfen. Pro Spieltag dürfen dann trotzdem nur 23 Spieler gemeldet werden, die restlichen drei müssen auf die Tribüne. Damit soll übermässigen Ausfällen vorgebeugt werden.

Die brasilianische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 1. Platz

1. Platz Gesamtwert: 1140 Millionen Euro

1140 Millionen Euro Durchschnittsalter: 27,8 Jahre

27,8 Jahre Wertvollster Spieler: Vinicius Junior (120 Mio. Euro)

Vinicius Junior (120 Mio. Euro) Legionäre: 23

Aktuelle Form

Brasilien verlor in der WM-Qualifikation kein einziges Spiel. Gegen Ecuador, Kolumbien und Argentinien gab es jeweils ein Unentschieden, die übrigen acht Spiele gewann die Seleção. Das letzte Spiel ging im Juli 2021 am Finale der Copa América gegen Argentinien verloren.

(leo)