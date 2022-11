WM 2022: So steht es um das Kader der Niederlande

Am letzten grossen Turnier, der EM 2021, scheiterten die «Oranjes» für ihre Verhältnisse früh im Achtelfinale. In Katar soll es für die Mannschaft um Captain Virgil van Dijk und den langjährigen Trainer Louis van Gaal weit über das Achtelfinale hinausgehen. Mit folgendem Kader ist das Potenzial dafür definitiv da:

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 10. November geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Tor

Justin Bijlow, 24, Feyenoord Rotterdam

Remko Pasveer, 39, Ajax Amsterdam

Andries Noppert, 28, sc Heerenveen

Abwehr

Daley Blind, 32, Ajax Amsterdam

Stefan de Vrij, 30, Inter Mailand

Virgil van Dijk, 31, FC Liverpool

Matthijs de Ligt, 23, Bayern München

Denzel Dumfries, 26, Inter Mailand

Nathan Aké, 27, Manchester City

Jurriën Timber, 21, Ajax Amsterdam

Tyrell Malacia, 23, Manchester United

Jeremie Frimpong, 21, Bayer Leverkusen

Mittelfeld

Frenkie de Jong, 25, FC Barcelona

Steven Berghuis, 30, Ajax Amsterdam

Davy Klaassen, 29, Ajax Amsterdam

Marten de Roon, 31, Atalanta Bergamo

Teun Koopmeiners, 24, Atalanta Bergamo

Kenneth Taylor, 20, Ajax Amsterdam

Xavi Simons, 19, PSV Eindhoven

Sturm

Memphis Depay, 28, FC Barcelona

Luuk de Jong, 32, PSV Eindhoven

Steven Bergwijn, 25, Ajax Amsterdam

Vincent Janssen, 28, Royal Antwerpen

Wout Weghorst, 30, Besiktas Istanbul

Cody Gakpo, 23, PSV Eindhoven

Noa Lang, 23, FC Brügge

Die niederländische Nationalmannschaft vor dem Nations League-Match gegen Polen im Juni 2022. Bild: keystone

Gruppe an der WM 2022

In der Gruppe A treffen die Niederlande auf Katar, Ecuador und Senegal.

Montag, 21. November

17 Uhr: Senegal – Niederlande

17 Uhr: Senegal – Niederlande Freitag, 25. November

14 Uhr: Katar – Senegal

17 Uhr: Niederlande – Ecuador

14 Uhr: Katar – Senegal 17 Uhr: Niederlande – Ecuador Dienstag, 29. November

16 Uhr: Niederlande – Katar

16 Uhr: Ecuador – Senegal

Regeln für die Kader an der WM Die FIFA hat angekündigt, dass sie die Kader-Regelung für die WM 2022 in Katar anpassen will. So sollen die Nationalteams 26 statt wie bisher 23 Spieler mit in die Wüste nehmen dürfen. Pro Spieltag dürfen dann trotzdem nur 23 Spieler gemeldet werden, die restlichen drei müssen auf die Tribüne. Damit soll übermässigen Ausfällen vorgebeugt werden.

Die niederländische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 8. Platz

8. Platz Gesamtwert: 481,25 Millionen Euro

481,25 Millionen Euro Durchschnittsalter: 26,6 Jahre

26,6 Jahre Wertvollster Spieler: Matthijs de Ligt (70 Mio.)

Matthijs de Ligt (70 Mio.) Legionäre: 14

Aktuelle Form

Trainer Louis van Gaal hat einiges vor mit seiner Nationalmannschaft. Sein Team besitze in diesem Jahr mehr Qualität als das Kader, mit dem er 2014 in Brasilien den dritten Platz erreicht hatte.

Für Katar qualifizierte man sich souverän: In einer schwierigen Gruppe mit Norwegen und der Türkei setzten sich die Niederländer mit einer Tordifferenz von 33 zu 8 an den ersten Platz. Keine Frage: Die Niederländer sind in Form. Für die letzte Niederlage der Oranjes muss man weit zurückblicken: An der EM im Juni 2021 gegen Tschechien – allerdings bereits im Achtelfinale. In diesem Jahr soll es in Katar für die Niederländer definitiv weiter gehen.

(lak)