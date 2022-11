WM 2022: Mit diesem Kader fährt Iran an die WM

Die iranische Nationalmannschaft unter Trainer Carlos Queiroz reist mit gemischten Gefühlen an die WM in Katar. In den Vorbereitungsspielen konnte man zwar mit Uruguay eine grössere Mannschaft schlagen, in der Gruppe B warten aber weitere Schwergewichte wie England. Dieses Kader soll es für den Iran richten:

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 14. November geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Tor

Alireza Beiranvand, 30, Persepolis

Amir Abedzadeh, 29, Ponferradina

Hossein Hosseini, 30, Esteghlal

Payam Niazmand, 27, Sepahan

Abwehr

Ehsan Hajsafi, 32, AEK Athens

Morteza Pouraliganji, 30, Persepolis

Ramin Rezaeian, 32, Sepahan

Milad Mohammadi, 29, AEK Athens

Hossein Kanaanizadegan, 28, Al-Ahli

Shojae Khalilzadeh, 33, Al-Ahli

Sadegh Moharrami, 26, Dinamo Zagreb

Rouzbeh Cheshmi, 29, Esteghlal

Majid Hosseini, 26, Kayserispor

Abolfazl Jalali, 24, Esteghlal

Mittelfeld

Vahid Amiri, 34, Persepolis

Alireza Jahanbakhsh, 29, Feyenoord

Saeid Ezatolahi, 26, Vejle

Mehdi Torabi, 28, Persepolis

Saman Ghoddos, 29, Brentford

Ali Gholizadeh, 26, Charleroi

Ahmad Nourollahi, 29, Shabab Al-Ahli

Ali Karimi, 28, Kayserispor

Sturm

Karim Ansarifard, 32, Omonia

Sardar Azmoun, 27, Bayer Leverkusen

Mehdi Taremi, 30, Porto

Das iranische Nationalteam an der WM 2018. Bild: keystone

Gruppe an der WM 2022

Iran spielt gegen England, Wales und die USA in der Gruppe B.

Montag, 21. November

14 Uhr: England – Iran

20 Uhr: USA – Wales

11 Uhr: Wales – Iran

20 Uhr: England – USA

20 Uhr: Wales – England

20 Uhr: Iran – USA



Regeln für die Kader an der WM Die FIFA hat angekündigt, dass sie die Kader-Regelung für die WM 2022 in Katar anpassen will. So sollen die Nationalteams 26 statt wie bisher 23 Spieler mit in die Wüste nehmen dürfen. Pro Spieltag dürfen dann trotzdem nur 23 Spieler gemeldet werden, die restlichen drei müssen auf die Tribüne. Damit soll übermässigen Ausfällen vorgebeugt werden.

Die iranische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 20. Platz

20. Platz Gesamtwert: 59 Millionen Euro

59 Millionen Euro Durchschnittsalter: 28,9 Jahre

28,9 Jahre Höchster Marktwert: Mehdi Taremi (20 Mio. Euro)

Mehdi Taremi (20 Mio. Euro) Legionäre: 16

Aktuelle Form

Die Iraner kommen mit gemischten Gefühlen aus der WM-Vorbereitung. Einerseits konnte man Nicaragua und sogar Uruguay schlagen, gegen Algerien hingegen verlor die Mannschaft und auch gegen den Senegal gab es nur ein Unentschieden. Der Weg an die WM war ebenfalls beschwerlich, hier konnte sich Iran erst in der 3. Runde qualifizieren.

