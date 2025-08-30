Wir hatten technische Probleme – jetzt sind wir wieder da!

Ein Besuch der watson-App und -Website forderte am Samstag besonders viel Geduld. Dafür wollen wir uns entschuldigen, wir hatten mit technischen Problemen zu kämpfen. Die gute Nachricht: Wir sind wieder da!