Am Montag hat der österreichische Meister Sturm Graz seinen Trainer Jürgen Säumel entlassen. Als Nachfolgekandidat gilt einerseits Maximilian Senft vom SV Ried, aber angeblich stehe auch GC-Coach Gerald Scheiblehner im Fokus des Tabellen-Dritten der österreichischen Bundesliga. Dies berichtet Sky Sport Austria. Der 48-jährige Scheiblehner ist erst seit Sommer bei den Grasshoppers, sein Vertrag läuft bis 2027. Bei einem Wechsel wäre also in jedem Fall eine Ablösesumme fällig. (nih)
GC-Trainer Scheiblehner Kandidat in Österreich +++ ManCity buhlt um Premier-League-Star
Sturm Graz baggert an GC-Trainer Scheiblehner
ManCity Favorit auf Verpflichtung von Semenyo
Antoine Semenyo spielt gerade die beste Saison seiner Karriere. Der 25-jährige Ghanaer war mit seinen Toren einer der Hauptgründe dafür, dass Bournemouth zwischenzeitlich bis auf Platz 3 der Premier League vorstiess. Obwohl die Cherries mittlerweile auf den 15. Rang abgefallen sind, ist Semenyo bei der Konkurrenz nach wie vor heiss begehrt. Mehrere englische Topklubs – darunter Liverpool, Manchester United und Chelsea – buhlten um den Rechtsaussen. Nachdem sich Chelseas Interesse abgekühlt habe, sei nun aber Manchester City in der Poleposition für eine Verpflichtung Semenyos, wie der Guardian berichtet. Der gebürtige Londoner verfüge in seinem Vertrag bis 2030 dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 74,5 Millionen Euro. (nih)
Antoine Semenyo 🇨🇭
Alter: 25 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 65 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 17 Spiele, 8 Tore, 3 Assists
Julia Simic wird Assistentin von Navarro
Julia Simic übernimmt den vakanten Posten der Co-Trainerin des Frauen-Nationalteams. Die Deutsche wird künftig Cheftrainer Rafel Navarro assistieren, wie der Schweizerische Fussballverband mitgeteilt hat.
Die 36-Jährige hatte selbst aktiv Fussball gespielt. Als Mittelfeldspielerin absolvierte sie zwei Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft. Nach dem Ende ihrer Spielerkarriere arbeitete sie als Trainerin und Medienexpertin: Zuletzt betreute sie die U20 von Eintracht Frankfurt und analysierte Spiele als TV-Expertin für Sky und DAZN.
Im Schweizer Staff trifft Julia Simic auf Landsfrau Nadine Angerer. Die 47-Jährige, die seit März 2024 als Goalie-Trainerin wirkt, hat ihren per Ende 2025 auslaufenden Vertrag verlängert. (nih/sda)
GC verpflichtet Luzerns Ismajl Beka
Ismajl Beka, der in dieser Saison lediglich in der Promotion League zum Einsatz gekommen ist, wechselt in der Winterpause vom FC Luzern zu den Grasshoppers. Der 26-jährige Innenverteidiger unterschreibt bei GC für anderthalb Jahre, wie die Zürcher mitteilen. «Mit seinen 197 cm ist Ismajl ein physisch sehr präsenter Innenverteidiger mit Super-League-Erfahrung», erklärt Sportchef Alain Sutter die Verpflichtung und fügt an, dass Beka als Linksfüsser genau ins gesuchte Profil gepasst habe.
Beka war 2022 vom FC Wil nach Luzern gewechselt und wurde nach einem halben Jahr im Klub zum Stammspieler – bis ihn im Oktober 2023 ein Kreuzbandriss aus der Bahn warf. In der Folge hatte er zudem mit einem Mittelfussbruch zu kämpfen. Sein letzter Einsatz bei den Profis war im Mai 2025. (nih)
Ismajl Beka 🇨🇭
Alter: 26 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 200'000 Euro
Bilanz 2025/26: 11 Spiele, 1 Assist
Beka war 2022 vom FC Wil nach Luzern gewechselt und wurde nach einem halben Jahr im Klub zum Stammspieler – bis ihn im Oktober 2023 ein Kreuzbandriss aus der Bahn warf. In der Folge hatte er zudem mit einem Mittelfussbruch zu kämpfen. Sein letzter Einsatz bei den Profis war im Mai 2025. (nih)
Luganos Verteidiger El Wafi nach Marokko
Der Verteidiger Ayman El Wafi verlässt den FC Lugano am Jahresende. Der 21-jährige Marokkaner schliesst sich Wydad Casablanca an, dem derzeitigen Leader in Marokkos höchster Liga.
El Wafi hatte im Sommer vor zwei Jahren aus der Nachwuchs-Abteilung von Hellas Verona ins Tessin gewechselt. Das regelmässig für die marokkanischen Junioren-Auswahlen aufgebotene Talent bestritt für Lugano 62 Spiele. (riz/sda)
Ayman El Wafi 🇲🇦
Alter: 21 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 13 Spiele
El Wafi hatte im Sommer vor zwei Jahren aus der Nachwuchs-Abteilung von Hellas Verona ins Tessin gewechselt. Das regelmässig für die marokkanischen Junioren-Auswahlen aufgebotene Talent bestritt für Lugano 62 Spiele. (riz/sda)
Niclas Füllkrug zieht es nach Mailand
Der deutsche Nationalspieler Niclas Füllkrug wird wohl für ein halbes Jahr von West Ham zur AC Milan ausgeliehen. Dies berichtet der TV-Sender «Sky». Die Leihe wird ein halbes Jahr dauern und es ist eine Kaufoption enthalten. Die Italiener werden den ganzen Lohn von Füllkrug übernehmen.
Der 32-jährige Stürmer muss noch den Medizintest absolvieren, bevor der Deal sicher ist. Zuletzt hatte Füllkrug immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.
Niclas Füllkrug 🇩🇪
Alter: 32 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 9 Spiele
Steffen bis 2028 bei Thun
Der FC Thun verlängerte den Ende Saison auslaufenden Vertrag mit Stammtorhüter Niklas Steffen bis im Sommer 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr. Der 24-Jährige stiess vor eineinhalb Jahren von Rapperswil-Jona zum aktuellen Leader der Super League. (ram/sda)
Stergiou wird wohl an Heidenheim ausgeliehen
Es gibt Gerüchte rund um Leonidas Stergiou. Der Verteidiger vom VfB Stuttgart könnte für die Rückrunde an Heidenheim ausgeliehen werden. Dies berichtet der Transferexperte Dennis Bayer. Eine Entscheidung wird wohl nächste Woche fallen.
Stergiou wurde im Sommer 2023 von St.Gallen an den VfB ausgeliehen und blieb danach gleich in Stuttgart. In der laufenden Saison kam der 23-Jährige aber noch zu keinem Einsatz in der Bundesliga. Viermal lief Stergiou für die zweite Mannschaft in der dritten Liga auf. (riz)
Leonidas Stergiou 🇨🇭
Alter: 23 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 5 Spiele
Wird Lewandowski der nächste Star in der MLS?
Robert Lewandowskis Vertrag beim FC Barcelona läuft im nächsten Sommer aus. Schon jetzt plant der 37-jährige Stürmer deshalb seine Zukunft. Ein Verbleib bei den Katalanen ist ebenso möglich wie ein Wechsel nach Saudi-Arabien. Gemäss BBC erscheint derzeit aber ein Transfer in die USA am wahrscheinlichsten. So zeige Chicago Fire grosses Interesse und habe sich bereits mit dem Polen und seinem Berater getroffen. Der Ex-Klub von Xherdan Shaqiri hätte angeblich keine Probleme, das Gehalt Lewandowskis zu stemmen. (nih)
Robert Lewandowski 🇵🇱
Alter: 37 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 9 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 17 Spiele, 8 Tore, 2 Vorlagen
Geht Guardiola nach dieser Saison? ManCity wäre bereit
Gerüchte über Pep Guardiolas Ende bei Manchester City halten sich schon seit mehreren Saisons. 2024 hat der Katalane aber nochmal bis 2027 verlängert. Dennoch gehe der Klub immer stärker davon aus, dass Guardiola die Skyblues im nächsten Sommer verlassen wird. Gemäss The Athletic bereite sich ManCity bereits auf einen Abgang des 54-Jährigen vor und habe eine Liste möglicher Kandidaten. Sehr hoch auf dieser stehe Chelsea-Trainer Enzo Maresca, der in der Saison 2022/23 Co-Trainer Guardiolas war. Der 45-jährige Italiener hat bei Chelsea noch einen Vertrag bis 2029, doch ist sein Verhältnis zu den Klubbossen derzeit beschädigt. (nih)
Barça zeigt Interesse an BVB-Verteidiger
Auf der Suche nach einem Backup für Rechtsverteidiger Jules Koundé blickt der FC Barcelona nach Dortmund. Julian Ryerson hat gemäss Sky das Interesse der Katalanen geweckt. Der 28-jährige Norweger dürfte den BVB demnach bei einem guten Angebot verlassen und würde ins Profil eines kostengünstigen Spielers für die Aussenverteidigung passen, das Barcelona sucht. Ryerson wechselte im Januar 2023 nach Dortmund und hat noch einen Vertrag bis 2028. In dieser Saison stand er in fast allen Spielen auf dem Feld. (nih)
Julian Ryerson 🇳🇴
Alter: 28 Jahre
Position: Rechtsverteidiger
Marktwert: 20 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 20 Spiele, 5 Vorlagen
Zidane soll nach WM 2026 Frankreich übernehmen
Französische Fussballfans wünschen sich schon lange Zinédine Zidane als Trainer ihre Nationalmannschaft. Nun wird dieser Wunsch offenbar Wirklichkeit. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, soll der 53-Jährige nach der WM 2026 in Nordamerika Frankreichs Nationalteam übernehmen. Didier Deschamps wolle nach dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko seinen Posten freiwillig räumen. Demnach bestehen bereits eine mündliche Einigung zwischen Zidane und dem französischen Verband. (abu)
Müller auch kommende Saison in MLS
Thomas Müller spielt auch in der kommenden Saison für die Vancouver Whitecaps. Zwei Tage nach der Niederlage im Final um den MLS Cup gegen Inter Miami (1:3) gab die kanadische Mannschaft bekannt, dass sie die Option auf eine Weiterbeschäftigung des 36-jährigen Deutschen gezogen hat. (riz/sda/dpa)
Thomas Müller 🇩🇪
Alter: 36 Jahre
Position: Hängende Spitze
Marktwert: 6 Mio. Euro
Bilanz 2025 bei Vancouver: 13 Spiele, 9 Tore, 4 Vorlagen
Bo Henriksen bei Mainz entlassen
Der frühere FCZ-Trainer Bo Henriksen ist nicht mehr Trainer des FSV Mainz 05. Dies teilte das Schlusslicht der Bundesliga am Mittwochnachmittag mit. So hätten sich die sportliche Führung um Sportchef Christian Heidel und der 50-jährige Däne «auf ein sofortiges Ende der Zusammenarbeit verständigt». Mainz hat nur eines der ersten zwölf Ligaspiele gewonnen.
Henriksen kam im Februar 2024 vom FC Zürich nach Mainz und führte den Klub noch zum Klassenerhalt. In seiner ersten ganzen Saison gelang sensationell die Qualifikation für die Conference League. Sportchef Heidel erklärt nun: «Mainz 05 verdankt Bo Henriksen sehr, sehr viel. Er hat in einer fast aussichtslosen Lage den Verein und die ganze Stadt aufgerüttelt.» Jedoch seien die Verantwortlichen gemeinsam mit Henriksen zur Erkenntnis gekommen, dass ein Punkt erreicht sei, an welchem «aus sportlichen Gründen eine Neuorientierung nötig» sei, «auch wenn die Trennung wirklich schmerzt».
Auch die Worte von Bo Henriksen zeigen, dass die beiden Seiten im Guten auseinandergehen: «Mainz 05 ist ein toller Verein mit vielen tollen Menschen und tollen Fans. Wir haben gemeinsam sehr viel erreicht, ich bin total dankbar für die vielen Erlebnisse und die gemeinsame Zeit.» (nih)
Augsburg entlässt Sandro WagnerDer FC Augsburg hat sich nach der 0:3-Klatsche vom Wochenende gegen die TSG Hoffenheim von Trainer Sandro Wagner getrennt. Der Klub mit den Schweizern Fabian Rieder und Cédric Zesiger steht mit nur drei Siegen aus zwölf Spielen auf dem 14. Platz der Bundesliga. «In den Gesprächen nach dem Spiel in Hoffenheim haben wir festgestellt, dass der Glaube und die Überzeugung fehlen, in der aktuellen Konstellation den Turnaround zu schaffen», liess sich FCA-Geschäftsführer Michael Ströll zitieren. Bis zur Winterpause übernimmt Manuel Baum.
Wagner war erst im Sommer als vielversprechendes Trainertalent geholt worden, der 38-Jährige konnte bei seiner ersten Station im deutschen Oberhaus aber nicht den gewünschten Erfolg bringen. Zuvor hatte er unter anderem als Assistent von Deutschlands Nationaltrainer Julian Nagelsmann gearbeitet und Unterhaching in zwei Jahren zum Aufstieg aus der viertklassigen Regionalliga in die 3. Liga geführt. (nih)
Bundesligisten an FCSG-Stürmer Alessandro Vogt dranDer 20-jährige Alessandro Vogt ist mit acht Toren in 13 Spielen eine der grossen Entdeckungen dieser Super-League-Saison. Kein Wunder, dass auch Klubs aus dem Ausland auf den Stürmer des FC St.Gallen aufmerksam geworden sind. Darunter sollen sich gemäss Sky-Insider Florian Plettenberg zwei Bundesligisten befinden.
So arbeite Hoffenheim an einer Verpflichtung des 1,88-m-Manns, der im nächsten Sommer dank einer Ausstiegsklausel für 2,5 Millionen Franken zu haben sei. Es habe bereits Treffen zwischen der Vereinsseite und dem Agenten Vogts, der im Falle eines Abgangs als potenzieller Nachfolger für Fisnik Asllani oder Tim Lemperle gehandelt wird, gegeben. Bei Hoffenheim gibt es aber Gerüchte über einen Abgang des Sportchefs, was einen Einfluss auf das Interesse hätte. Auch Wolfsburg habe ein Auge auf den Schweizer Nachwuchsnationalspieler geworfen. (nih/sda)
Alessandro Vogt 🇨🇭
Alter: 20 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025: 15 Spiele, 10 Tore, 3 Assists
