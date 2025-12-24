20 wunderbar-weihnachtliche Bilder von Stars, wie du sie noch nie gesehen hast

Frohlockt! Hier kommt Onkel watsons Celebrity History Porn 2025!

Oliver Baroni Folge mir

Mehr «Leben»

Stars, Promis, Personalities – wie man sie kennt … oder eben genau nicht kennt. Denn hier kommen Schnappschüsse, Filmausschnitte und dergleichen von Stars von heute und von anno dazumal, wie man sie kaum zu Gesicht bekommt – saisongerecht zum Thema Weihnachten!

Jimi Hendrix wünscht uns fröhliche Weihnachten – und hat gleich ein Weihnachtsgschänkli-Tipp, London, Dezember 1967.

(Die Erstpressung seines Albums «Axis: Bold as Love»? Klar – nehmen wir gerne!)

Fröhliche Weihnachten vom Set von «The Pink Panther»: Robert Wagner, Claudia Cardinale, Capucine und Peter Sellers (v.l.), Cortina d'Ampezzo, Dezember 1963.

bild: getty

Kaum zu glauben, aber es gab eine Zeit vor «All I Want for Christmas Is You»: Im Dezember 1992 besuchte Mariah Carey die Weihnachtsfeier der Police Athletic League in New York, wo sie zusammen mit den Kids «Rudolph the Red-Nosed Reindeer» und andere Weihnachtslieder sang.

Bild: mariahcarey.fandom

(«All I Want for Christmas Is You» kam 1994 heraus, falls ihr euch das nun fragt.)

Jackie Chan bei der Einschaltfeier der Weihnachtsbeleuchtung auf der Canton Road in Tsim Sha Tsui, Hongkong, 4. Dezember 1986.

Bild: imago

Und hier Kylie Minogue bei der Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung auf der London Eye, 30. November 2000.

Bild: Sygma

Aw. Pin-up-Queen Bettie Page wünscht uns allen frohe Festtage, Miami, Dezember 1955.

Bild: vintag.es

Eddie Murphy performt «Mister Robinson's Neighborhood Christmas» auf Saturday Night Live, New York City, 15. Dezember 1984.

Bild: imago

Alle mitsingen! «Oh Mull of Kintyre, a mist rolling in ...» 🎶🎵 – Paul McCartney, Linda McCartney und Denny Laine geben die Weihnachts-Nummer-1 anno von 1977 zum besten.

Bild: Redferns

Immer noch die beste Weihnachts-Nummer-1: Kirsty MacColl und Shane MacGowan posieren für ein Promofoto zu «Fairytale of New York», 1987.

Bild: Hulton Archive

«So here it iiiiis, Merry Christmas, everybody's having fun ...» 🎶🎵 – auch so ein Banger, die Weihnachts-Nummer-1 von 1973. Hier das Promo-Foto der Band Slade:

Bild: Mirrorpix

Mr. T ganz festlich beim Annual Hollywood Christmas Parade, KTLA Studios, Hollywood, 25. November 1990.

Bild: Ron Galella Collection

Achtung! Glamour-Overload! Gina Lollobrigida beim Weihnachtsbaum Schmücken, Rom, Dezember 1962.

Bild: loadtve.biz

Shirley MacLaine und Harry Belafonte mit Schulkindern bei den Vereinten Nationen in New York während der Dreharbeiten zum Weihnachts-Dokumentarfilm «A World of Love», 22. Dezember 1970.

Bild: imago

Abfalleimer-Oscar und Michael Jackson in «A Special Sesame Street Christmas» auf CBS, December 8, 1978.

Bild: CBS

Prinzessin Leias Mutter mit Schneemann: Schauspielerin Debbie Reynolds, Hollywood, Dezember 1955.

Bild: Getty

Rowan Atkinson und Tony Robinson in «Blackadder's Christmas Carol» auf BBC, Dezember 1988.

Bild: imdb

Die neunjährige Natalie Wood in «Miracle on 34th Street». Später würde sie mit «Rebel Without a Cause» und «West Side Story» Weltruhm erlangen, doch erstmals bekannt wurde Natalie als die kleine Susan im Weihnachtsfilm-Klassiker von 1947.

Bild: imago

Paris Hilton und Nicole Richie beim Weihnachtsshopping in Los Angeles, 4. Dezember, 2006.

Bild: imago

(Damals existierte der Ausdruck «nepo baby» noch gar nicht. Dafür war der Begriff «Hotelerbin» geläufig.)

Naomi Campbell an der Marc Jacobs Christmas Party, New York, 13. Dezember 2005. Ja, Marc Jacobs ist der im Schweinekostüm.

Bild: Getty

Etwas familiärer geht es bei ABBA zu und her – auch wenn es inszeniert ist für die Weihnachtsausgabe des Frauenmagazins Veckorevyn vom Dezember 1972.

Bild: vintag.es

Okay, streng genommen waren die vier zum Zeitpunkt dieses Fotos noch nicht unter diesem Namen bekannt, da sie noch als Solokünstler auftraten oder wenn als Gruppe, unter dem Namen Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid. Der Name ABBA, abgeleitet von den Anfangsbuchstaben ihrer Namen, wurde erst 1973 angenommen.

Item. «God jul» gibt's alleweil!