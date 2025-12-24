20 wunderbar-weihnachtliche Bilder von Stars, wie du sie noch nie gesehen hast
Stars, Promis, Personalities – wie man sie kennt … oder eben genau nicht kennt. Denn hier kommen Schnappschüsse, Filmausschnitte und dergleichen von Stars von heute und von anno dazumal, wie man sie kaum zu Gesicht bekommt – saisongerecht zum Thema Weihnachten!
Jimi Hendrix wünscht uns fröhliche Weihnachten – und hat gleich ein Weihnachtsgschänkli-Tipp, London, Dezember 1967.
(Die Erstpressung seines Albums «Axis: Bold as Love»? Klar – nehmen wir gerne!)
Fröhliche Weihnachten vom Set von «The Pink Panther»: Robert Wagner, Claudia Cardinale, Capucine und Peter Sellers (v.l.), Cortina d'Ampezzo, Dezember 1963.
Kaum zu glauben, aber es gab eine Zeit vor «All I Want for Christmas Is You»: Im Dezember 1992 besuchte Mariah Carey die Weihnachtsfeier der Police Athletic League in New York, wo sie zusammen mit den Kids «Rudolph the Red-Nosed Reindeer» und andere Weihnachtslieder sang.
(«All I Want for Christmas Is You» kam 1994 heraus, falls ihr euch das nun fragt.)
Jackie Chan bei der Einschaltfeier der Weihnachtsbeleuchtung auf der Canton Road in Tsim Sha Tsui, Hongkong, 4. Dezember 1986.
Und hier Kylie Minogue bei der Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung auf der London Eye, 30. November 2000.
Aw. Pin-up-Queen Bettie Page wünscht uns allen frohe Festtage, Miami, Dezember 1955.
Eddie Murphy performt «Mister Robinson's Neighborhood Christmas» auf Saturday Night Live, New York City, 15. Dezember 1984.
Alle mitsingen! «Oh Mull of Kintyre, a mist rolling in ...» 🎶🎵 – Paul McCartney, Linda McCartney und Denny Laine geben die Weihnachts-Nummer-1 anno von 1977 zum besten.
Immer noch die beste Weihnachts-Nummer-1: Kirsty MacColl und Shane MacGowan posieren für ein Promofoto zu «Fairytale of New York», 1987.
«So here it iiiiis, Merry Christmas, everybody's having fun ...» 🎶🎵 – auch so ein Banger, die Weihnachts-Nummer-1 von 1973. Hier das Promo-Foto der Band Slade:
Mr. T ganz festlich beim Annual Hollywood Christmas Parade, KTLA Studios, Hollywood, 25. November 1990.
Achtung! Glamour-Overload! Gina Lollobrigida beim Weihnachtsbaum Schmücken, Rom, Dezember 1962.
Shirley MacLaine und Harry Belafonte mit Schulkindern bei den Vereinten Nationen in New York während der Dreharbeiten zum Weihnachts-Dokumentarfilm «A World of Love», 22. Dezember 1970.
Abfalleimer-Oscar und Michael Jackson in «A Special Sesame Street Christmas» auf CBS, December 8, 1978.
Prinzessin Leias Mutter mit Schneemann: Schauspielerin Debbie Reynolds, Hollywood, Dezember 1955.
Rowan Atkinson und Tony Robinson in «Blackadder's Christmas Carol» auf BBC, Dezember 1988.
Die neunjährige Natalie Wood in «Miracle on 34th Street». Später würde sie mit «Rebel Without a Cause» und «West Side Story» Weltruhm erlangen, doch erstmals bekannt wurde Natalie als die kleine Susan im Weihnachtsfilm-Klassiker von 1947.
Paris Hilton und Nicole Richie beim Weihnachtsshopping in Los Angeles, 4. Dezember, 2006.
(Damals existierte der Ausdruck «nepo baby» noch gar nicht. Dafür war der Begriff «Hotelerbin» geläufig.)
Naomi Campbell an der Marc Jacobs Christmas Party, New York, 13. Dezember 2005. Ja, Marc Jacobs ist der im Schweinekostüm.
Etwas familiärer geht es bei ABBA zu und her – auch wenn es inszeniert ist für die Weihnachtsausgabe des Frauenmagazins Veckorevyn vom Dezember 1972.
Okay, streng genommen waren die vier zum Zeitpunkt dieses Fotos noch nicht unter diesem Namen bekannt, da sie noch als Solokünstler auftraten oder wenn als Gruppe, unter dem Namen Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid. Der Name ABBA, abgeleitet von den Anfangsbuchstaben ihrer Namen, wurde erst 1973 angenommen.
Item. «God jul» gibt's alleweil!