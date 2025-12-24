Hochnebel
DE | FR
burger
Leben
Weihnachten

20 weihnachtliche Bilder von Stars, wie du sie noch nie gesehen hast

20 wunderbar-weihnachtliche Bilder von Stars, wie du sie noch nie gesehen hast

Frohlockt! Hier kommt Onkel watsons Celebrity History Porn 2025!
24.12.2025, 04:3324.12.2025, 04:33
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Stars, Promis, Personalities – wie man sie kennt … oder eben genau nicht kennt. Denn hier kommen Schnappschüsse, Filmausschnitte und dergleichen von Stars von heute und von anno dazumal, wie man sie kaum zu Gesicht bekommt – saisongerecht zum Thema Weihnachten!

Jimi Hendrix wünscht uns fröhliche Weihnachten – und hat gleich ein Weihnachtsgschänkli-Tipp, London, Dezember 1967.

1 December 1967: Jimi Hendrix wishing us a Merry Christmas – and suggesting n excellent Chrstmas gift: His new album &quot;Axis: Bold as Love&quot;. https://www.facebook.com/photo/?fbid=10235693263535 ...
Bild: FB

(Die Erstpressung seines Albums «Axis: Bold as Love»? Klar – nehmen wir gerne!)

Fröhliche Weihnachten vom Set von «The Pink Panther»: Robert Wagner, Claudia Cardinale, Capucine und Peter Sellers (v.l.), Cortina d'Ampezzo, Dezember 1963.

American actor Robert Wagner, British actor Peter Sellers, Italian actress Claudia Cardinale and French actress Capucine posing next to a Christmas tree during the party organized to celebrate the end ...
bild: getty
Glüh' Me Baby One More Wein

Kaum zu glauben, aber es gab eine Zeit vor «All I Want for Christmas Is You»: Im Dezember 1992 besuchte Mariah Carey die Weihnachtsfeier der Police Athletic League in New York, wo sie zusammen mit den Kids «Rudolph the Red-Nosed Reindeer» und andere Weihnachtslieder sang.

In December 1992, Mariah Carey attended the Police Athletic League (PAL) Christmas party in New York City, where she sang Christmas carols with the children. The event included gifts and a visit from ...
Bild: mariahcarey.fandom

(«All I Want for Christmas Is You» kam 1994 heraus, falls ihr euch das nun fragt.)

Jackie Chan bei der Einschaltfeier der Weihnachtsbeleuchtung auf der Canton Road in Tsim Sha Tsui, Hongkong, 4. Dezember 1986.

Actor Jackie Chan helped turn on festive lights stretching down the length of Canton Road in Tsim Sha Tsui to celebrate Christmas. 4. December 1986
Bild: imago

Und hier Kylie Minogue bei der Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung auf der London Eye, 30. November 2000.

(Original Caption) Pop princess Kylie bursts with excitement as the fireworks explode. 30. November 2000 (Photo by Ferdaus Shamim/Sygma via Getty Images)
Bild: Sygma

Aw. Pin-up-Queen Bettie Page wünscht uns allen frohe Festtage, Miami, Dezember 1955.

Bettie Page, 1955 weihnachten seasons cheer retro vintage vintag.es
Bild: vintag.es
Kommentar
Sagt mal, bin ich hier der Einzige, der Weihnachtsmärkte doof findet?

Eddie Murphy performt «Mister Robinson's Neighborhood Christmas» auf Saturday Night Live, New York City, 15. Dezember 1984.

SATURDAY NIGHT LIVE, Eddie Murphy, Mr. Robinson s Neighborhood , Season 10, ep. 1009, aired Dec. 15, 1984, 1975-. photo: R. M. Lewis Jr., / NBC/courtesy Everett Collection Ref:TSDSANI NB020 PUBLICATIO ...
Bild: imago

Alle mitsingen! «Oh Mull of Kintyre, a mist rolling in ...» 🎶🎵 – Paul McCartney, Linda McCartney und Denny Laine geben die Weihnachts-Nummer-1 anno von 1977 zum besten.

UNITED KINGDOM - DECEMBER 10: BBC TV CENTRE Photo of WINGS and Paul McCARTNEY and Linda McCARTNEY and Denny LAINE, L-R: Paul McCartney, Linda McCartney, Denny Laine, performing on Mike Yarwood Christm ...
Bild: Redferns

Immer noch die beste Weihnachts-Nummer-1: Kirsty MacColl und Shane MacGowan posieren für ein Promofoto zu «Fairytale of New York», 1987.

Portrait of British musician Kirsty MacColl (1959 - 2000) and Irish musician Shane MacGowan, the latter of the group the Pogues, as they pose together, each holding a toy gun with one hand and, in the ...
Bild: Hulton Archive

«So here it iiiiis, Merry Christmas, everybody's having fun ...» 🎶🎵 – auch so ein Banger, die Weihnachts-Nummer-1 von 1973. Hier das Promo-Foto der Band Slade:

Choir service for Slade (Don Powell, Dave Hill, Noddy Holder and Jim Lea) singing a variety of carols and hymns. They may not look like choir boys, but this music is always something else. In the New ...
Bild: Mirrorpix
Kommentar
Ihr kennt die wirklich guten Weihnachtssongs nicht, findet meine Tochter (15). Hmm, stimmt

Mr. T ganz festlich beim Annual Hollywood Christmas Parade, KTLA Studios, Hollywood, 25. November 1990.

Mr T at the 59th Annual Hollywood Christmas Parade, KTLA Studios, Hollywood. 25. November 1990 (Photo by Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images)
Bild: Ron Galella Collection

Achtung! Glamour-Overload! Gina Lollobrigida beim Weihnachtsbaum Schmücken, Rom, Dezember 1962.

Gina Lollobrigida Date of birth 4 July 1927, Subiaco, Rome, Italy xmas weihnachten retro vintage http://www.loadtve.biz/gina-lollobrigida-2011.html
Bild: loadtve.biz
History Porn
Die skandalöseste Silvesterparty von anno dazumal: The Chelsea Arts Ball

Shirley MacLaine und Harry Belafonte mit Schulkindern bei den Vereinten Nationen in New York während der Dreharbeiten zum Weihnachts-Dokumentarfilm «A World of Love», 22. Dezember 1970.

A WORLD OF LOVE, Shirley MacLaine and Harry Belafonte, with schoolchildren at the United Nations, aired December 22, 1970 Courtesy Everett Collection APUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourt ...
Bild: imago

Abfalleimer-Oscar und Michael Jackson in «A Special Sesame Street Christmas» auf CBS, December 8, 1978.

LOS ANGELES - DECEMBER 8: A Special Sesame Street Christmas. A CBS television special. December 8, 1978. Pictured is Michael Jackson with Oscar the Grouch. (Photo by CBS via Getty Images)
Bild: CBS
15 Fun Facts zu 40 Jahre «Last Christmas»

Prinzessin Leias Mutter mit Schneemann: Schauspielerin Debbie Reynolds, Hollywood, Dezember 1955.

Debbie Reynolds posing in costume by a snowman for Christmas themed photo shoot, circa 1955. (Photo by Screen Archives/Getty Images)
Bild: Getty

Rowan Atkinson und Tony Robinson in «Blackadder's Christmas Carol» auf BBC, Dezember 1988.

Blackadder&#039;s Christmas Carol 1988 - Rowan Atkinson and Tony Robinson BBC https://www.imdb.com/title/tt0094754/mediaindex/?ref_=mv_close
Bild: imdb
«Love Actually» wird 20 (!): Hier gibt's 12 Fun Facts zum ultimativen Weihnachtsfilm

Die neunjährige Natalie Wood in «Miracle on 34th Street». Später würde sie mit «Rebel Without a Cause» und «West Side Story» Weltruhm erlangen, doch erstmals bekannt wurde Natalie als die kleine Susan im Weihnachtsfilm-Klassiker von 1947.

MIRACLE ON 34TH STREET, from left: John Payne, Maureen O Hara, Natalie Wood, Edmund Gwenn, 1947. 20th Century-Fox Film Corporation, TM &amp; Copyright/courtesy Everett Collection 20thCentFox/Courtesy ...
Bild: imago

Paris Hilton und Nicole Richie beim Weihnachtsshopping in Los Angeles, 4. Dezember, 2006.

Celebs file photos Paris Hilton and Nicole Richie enjoy a full day together in Los Angeles, CA, USA on December 4, 2006. After doing some Christmas shopping in some Beverly Hills store, the two friend ...
Bild: imago

(Damals existierte der Ausdruck «nepo baby» noch gar nicht. Dafür war der Begriff «Hotelerbin» geläufig.)

Interview
«Die 2000er waren toxisch und progressiv zugleich»

Naomi Campbell an der Marc Jacobs Christmas Party, New York, 13. Dezember 2005. Ja, Marc Jacobs ist der im Schweinekostüm.

December 13th, 2005 Marc Jacobs Christmas Party: Marc Jacobs and Naomi Campbell at the Skylight Studios in New York City, New York (Photo by Stephen Lovekin/WireImage)
Bild: Getty

Etwas familiärer geht es bei ABBA zu und her – auch wenn es inszeniert ist für die Weihnachtsausgabe des Frauenmagazins Veckorevyn vom Dezember 1972.

In March 1972, Björn Ulvaeus and Benny Andersson released the song “People Need Love,” featuring Agnetha Fältskog and Anni-Frid Lyngstad on vocals. It was their first collaborative single, hinting at ...
Bild: vintag.es

Okay, streng genommen waren die vier zum Zeitpunkt dieses Fotos noch nicht unter diesem Namen bekannt, da sie noch als Solokünstler auftraten oder wenn als Gruppe, unter dem Namen Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid. Der Name ABBA, abgeleitet von den Anfangsbuchstaben ihrer Namen, wurde erst 1973 angenommen.

Item. «God jul» gibt's alleweil!