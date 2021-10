Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz ist unter Druck. (Archivbild) Bild: keystone

Kanzler Kurz sieht keinen Grund zum Rücktritt

Der angeschlagene österreichische Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), gegen den und dessen Team unter anderem wegen Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit ermittelt wird, ist um 19.30 Uhr vor die Presse getreten. Zugleich hielt auch Vizekanzler Werner Kogler an einem anderen Ort eine Medienkonferenz ab.

Kurz betonte, das Gute an einem Rechtsstaat sei, dass nicht nur strafrechtliche Vorwürfe erheben werden könnte, sondern dass auch die Unschuldsvermutung gelte. Diese gelte für jeden, und Politiker sollten weder besser noch schlechter als alle anderen behandelt werden. Er sei froh, in einem Verfahren Gelegenheit zu bekommen, sich zu verteidigen. Kurz versicherte zudem, er werde alles tun, um zur schnellstmöglichen Aufklärung beizutragen.

Der Kanzler sagte zudem, er lege Wert darauf, zwei Dinge auseinanderzuhalten: Zum einen gebe es SMS-Nachrichten, die er teilweise in der Emotion oder in der Hitze des Gefechts so formuliert habe, wie er sie heute nicht mehr formulieren würde. Zum anderen gebe es strafrechtliche Vorwürfe gegen ihn, an denen schlicht nichts dran sei.

Es stelle sich nun die Frage, wie es weiter in der Regierung und wie es weiter in der Republik Österreich gehe. Er habe heute mit den ÖVP-Regierungsmitgliedern beraten. Man sei übereingekommen, dass« wir selbstverständlich als überzeugte Demokraten akzeptieren, wenn es andere Mehrheiten im Parlament gibt.» Gleichzeitig betonte Kurz, die ÖVP sei «handlungsfähig und vor allem auch handlungswillig».

Zuletzt sagte Kurz, in aufgeheizten Zeiten sei es aus seiner Sicht so, dass viel übereinander kommuniziert und manchmal zu wenig miteinander gesprochen werde. Er werde daher in Kontakt mit Bundespräsident und Vizekanzler bleiben.

«Österreich kann sich jetzt keine Egoismen leisten»

Zuvor hatte auch Staatspräsident Alexander Van der Bellen ein erstes öffentliches Statement zur Situation in Österreich abgegeben. Er forderte alle Partien auf, zuallererst an das Wohl des Landes und nicht an eigene Interessen zu denken. «Österreich kann sich jetzt keine Egoismen leisten», sagte das Staatsoberhaupt am Freitagabend in einer kurzen Rede an die Nation. Ohne Kanzler Sebastian Kurz und dessen ÖVP ausdrücklich zu nennen, liess er seinen Unmut über deren Verhalten erkennen. Zwar hätten Beschuldigte ein Recht auf die Unschuldsvermutung, «aber auch die Bürgerinnen und Bürger Österreichs haben Rechte, unter anderem jenes auf eine handlungsfähige Regierung».

Staatspräsident Van deer Bellen. (Archivbild) Bild: keystone

Die Grünen hatten am Freitag klargestellt, dass eine Fortsetzung ihrer Koalition mit der konservativen ÖVP angesichts der schweren Korruptionsvorwürfe gegen Kanzler Kurz nur ohne ihn möglich sei. Kurz weigert sich bisher aber zurückzutreten.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kurz und einige seiner engsten Vertrauten wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und Untreue. Das Team soll den Aufstieg von Kurz an die Spitze von Partei und Staat seit 2016 durch geschönte Umfragen und gekaufte Medienberichte abgesichert haben. Dafür seien Steuermittel geflossen. Die Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe, die am Mittwoch nach einer Razzia im Bundeskanzleramt bekanntgeworden waren.

«Im Raum stehen schwere Anschuldigungen», sagte der Präsident. Es entstehe ein «Sittenbild, das der Demokratie nicht gut tut». Er habe andere Erwartungen an das Verhalten von politisch Verantwortlichen, fügte er hinzu. Generell betonte das Staatsoberhaupt: «Ich werde mit Argusaugen darüber wachen, dass die Handlungsfähigkeit und Integrität aller Institutionen unserer Republik gewährleistet ist». (dhr/sda/dpa)