Explosion in Sprengstoffwerk in Polen - Mitarbeiter getötet

Bei einer Explosion in einer Sprengstofffabrik in Polen ist ein Mitarbeiter ums Leben gekommen, ein weiterer kam mit Verletzungen in Krankenhaus.

Das Unglück ereignete sich laut Nachrichtenagentur PAP am Vormittag in einer Fabrik in der schlesischen Kreisstadt Bierun. Der Knall soll kilometerweit zu hören gewesen sein. Einen Brand habe es nicht gegeben, Gefahr für die Umwelt auch nicht.

Polizei und Staatsanwaltschaft sind den Angaben zufolge gemeinsam mit einer vom Werk einberufenen Expertenkommission dabei, die Unglücksursache zu ermitteln.

Wie ein Sprecher der Sprengstofffabrik sagte, ereignete sich die Detonation während Routinearbeiten bei der Vernichtung von Abfällen aus der Vorproduktion. Der Ort der Explosion liegt nach Angaben der örtlichen Feuerwehr ausserhalb der Produktionsstätten.

Bei dem getöteten Mitarbeiter handelt es sich um einen 49-Jährigen, der fast 35 Jahre in der Sprengstofffabrik tätig war.

Die Fabrik in Bierun ist den Angaben zufolge der grösste Produzent von Sprengstoff und Zündsystemen für den zivilen Bereich in Polen und einer der grössten in Europa. (sda/dpa)

