AfD in Brandenburg: Protestplakat im ZDF sorgt für Aufsehen



Bild: EPA

Ihr Protestplakat sorgte für Aufsehen bei ZDF-Zuschauern – AfD-Gegner feiern diese Frau

Sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg gilt die AfD als Gewinnerin des Wahlabends. In beiden Bundesländern hat die Partei viele Stimmen hinzugewonnen. Gegner der AfD feiern jetzt eine junge Frau als «Heldin des Abends».

Sie sass vor der Glasfront des ZDF-Wahlstudios in Potsdam auf den Schultern eines Mannes – und hielt ein Plakat in die Luft.

Darauf zu lesen: «Rassisten sind keine Alternative»

Zu sehen war das Schild im Hintergrund etwa, als der brandenburgische Spitzenkandidat Andreas Kalbitz und der AfD-Chef Alexander Gauland interviewt wurden.

Auf Twitter wird die Frau für ihre Aktion von AfD-Gegnern gefeiert:

Rechte wittern eine Verschwörung

Währenddessen wittern AfD-Anhänger eine grosse Verschwörung des öffentlich rechtlichen ZDF. In Grossbuchstaben:

WURDE DER HINTERGRUND VOM #ZDF BESTELLT UM DIE #AFD ZU DISKREDITIEREN? pic.twitter.com/fot4aiaREQ — no political correctness (@politicalcorr11) September 1, 2019

Eine ähnliche Theorie wurde am Wahlabend auch in rechtsextremen Kanälen der Messenger-App Telegram verbreitet:

Bild: screenshot

Was es mit dem Schild tatsächlich auf sich hatte: Demokratischer Protest auf öffentlichem Boden.

Für diesen Protest bedankte sich sogar Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD): Bild: EPA

(fh/watson.de)

