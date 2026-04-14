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Romuald Wadagni wird neuer Präsident von Benin

Benins Finanzminister wird neuer Präsident

14.04.2026, 14:0214.04.2026, 14:02

Im westafrikanischen Küstenstaat Benin wird der bisherige Finanzminister Romuald Wadagni neuer Präsident.

Der 49-Jährige setzte sich vorläufigen Ergebnissen zufolge mit mehr als 94 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von knapp 60 Prozent durch, wie die Wahlbehörde in der Nacht zu Dienstag mitteilte. Sein einziger Gegenkandidat räumte bereits zuvor die Niederlage ein. Das Ergebnis muss vom Verfassungsgericht bestätigt werden.

Presidential candidate Romuald Wadagni greets supporters at a campaign rally in Cotonou, Benin, Friday, April 10, 2026. (AP Photo/Abadjaye Justin Sodogandji) Benin Election
Romuald Wadagni wird neuer Präsident von Benin.Bild: keystone

Der Finanzexperte Wadagni wurde von Amtsinhaber Patrice Talon als Protegé und Nachfolger ins Rennen geschickt. Talon selbst darf nach zwei Amtszeiten à fünf Jahren an der Spitze des französischsprachigen Nachbarlands von Nigeria nicht mehr antreten. Wadagnis Amtszeit soll nach einer Verfassungsänderung nunmehr sieben Jahre dauern.

Unter Talon erlebten Benins rund 15 Millionen Einwohner, die zum grossen Teil von Baumwoll- und Cashew-Anbau leben, zwar beachtliches Wirtschaftswachstum, aber auch die Einschränkung politischer Freiheiten. Der Staat kämpft zudem gegen islamistische Gewalt, die im Norden aus Burkina Faso und dem Niger übergreift.

Im Dezember kam es zu einem Putschversuch durch eine Gruppe meuternder Soldaten, der mit militärischer Hilfe aus Nigeria rasch beendet wurde. Bei den Parlamentswahlen im Januar gewann die Regierungskoalition alle Sitze. (dab/sda/dpa)

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