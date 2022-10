Massengrab mit 25 äthiopischen Flüchtlingen in Malawi entdeckt

Polizeibeamte in Malawi haben ein Massengrab mit 25 mutmasslichen Flüchtlingen aus Äthiopien entdeckt. Die Leichen seien am Mittwoch im Landkreis Mzimba im Norden des Landes exhumiert worden, sagte Polizeisprecher Peter Kalaya.

Das Massengrab wurde im Norden Malawis entdeckt. Bild: twitter/malawi24

Einwohner hätten das Grab am Vortag an einem Waldrand entdeckt. «Die am Tatort gesammelten Beweise zeigen, dass die Opfer Äthiopier sind», sagte Kalaya ohne weitere Details zu nennen.

Malawi, ein kleines Land im Süden Afrikas, liegt aufgrund seiner durchlässigen Grenzen auf einer beliebten Route von Flüchtlingen und anderen Migranten, die auf eine bessere Zukunft in Südafrika hoffen.

Laut einer Polizeistatistik stammt in diesem Jahr ein Grossteil der Menschen aus Äthiopien. In dem Land am Horn von Afrika herrscht seit fast zwei Jahren ein Bürgerkrieg. (sda/dpa)